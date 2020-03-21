Управляющая Центробанком России: учредители, структура, интересные факты.

Где зарегистрирован Центральный банк России? Что это за организация такая? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье. Последнее время многие пользователи русскоязычного интернета стали полагать, что Центробанк РФ является частной лавочкой, созданной по аналогии с частным учреждением – ЦБ США, который именуют Федеративной запасной системой США. Этот американский банк находится в частной собственности и представляет собой консорциум из 12 банков. Кто учредитель ЦБ РФ, выясним ниже.

ЦБ РФ

Что собой представляет управляющая Центробанком России? ЦБ РФ – специфическое публично-правовое заведение России, передовой банк первого уровня. Важнейший денежно-кредитный и эмиссионный регулятор державы, создающий и воплощающий во взаимодействии с Правительством РФ государственную единую кредитно-денежную стратегию. Наделен особенной компетенцией, к примеру, правом регулирования работы банков и эмиссии денежных купюр.

Банк РФ, выполняя роль наиглавнейшего регулирующего и координирующего органа всей системы державы, выступает органом экономического руководства. Надзирает за деятельностью кредитных структур, отзывает и выдает им лицензии на исполнение банковских процессов, а уже кредитные образования сотрудничают с иными физ- и юрлицами.

Статья 71 Конституции РФ предопределяет, что привилегией денежной эмиссии владеет РФ, а статья 75 уточняет, что эта эмиссия исполняется лишь ЦБ РФ, и оговорена его базовая функция – обеспечение и защита устойчивости рубля, которую он реализует независимо от иных органов госвласти.

Функции, статус, полномочия и цели деятельности ЦБ РФ определяются Федеральным каноном «О ЦБ РФ (Банке России)» прочими федеративными положениями. Центробанк считает себя уполномоченным Госбанка СССР, базовыми целями работы которого являются обеспечение и защита устойчивости рубля российского, укрепление и развитие банковского сектора, обеспечение бесперебойной и эффективной работы платежной системы. Официально является ЦБ РФ лишь с 2002 года.

Так, где зарегистрирован ЦБ России? Известно, что это учреждение как юрлицо зарегистрировано в 1990 году, 2 декабря, в Российской Федерации. Имеет присвоенный базовый регистрационный госномер (ОГРН) № 1037700013020 от 10.01.2003 г.

Председатели ЦБ РФ

Как выглядит управляющая Центробанком России? Занимать пост председателя этой организации посчастливилось таким людям:

Матюхину Георгию Гавриловичу. Был и. о. председателя дирекции Госбанка РСФСР с 1990 года, с 7 августа. Работал с 25.12.1990 г. по 16.07.1992 г.

Геращенко Виктору Владимировичу. Являлся и. о. с 1992 года, с 17 июля. Назначен с 4.11.1992 г. по 14.10.1994 г.

Парамоновой Татьяне Владимировне. Была и. о. с 18.10.1994 г. по 8.10.1995 г.

Хандруеву Александру Андреевичу – с 8.10 по 22.11.1995 г.

Сергею Константиновичу Дубинину – с 22.11.1995 г. по 11.09.1998 г.

Геращенко Виктору Владимировичу – с 11.09.1998 г. по 20.03.2002 г.

Игнатьеву Сергею Михайловичу – с 20.03.2002 г. по 23.06.2013 г.

Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной – с 24.06.2013 г. по нынешнее время.

Совет руководителей

Немногим известна управляющая Центробанком России. В соответствии с 15 статьей Федерального канона «О ЦБ РФ» в совет директоров ЦБ РФ входят председатель Банка РФ и 14 членов этого совета. Участники совета управленцев трудятся на беспрерывной основе и устанавливаются на должность Госдумой сроком на 5 лет по соображениям председателя Центробанка, согласованными с президентом России.

По состоянию на 17.10.2017 г. участниками совета руководителей ЦБ РФ являлись:

Набиуллина Э. С. (утверждена 18.10.2013 г.);

Скоробогатова О. Н. (с 18.07.2017 г.);

Тулин Д. В. (с 16.06.2015 г.);

Швецов С. А. (утвержден 18.10.2013 г.);

Юдаева К. В. (с 18.10.2013 г.);

Иванова Н. Ю. (с 18.10.2013 г.);

Поздышев В. А. (с 16.06.2015 г.);

Полякова О. В. (со 2.12.2016 г.);

Скобелкин Д. Г. (с 18.10.2013 г.);

Чистюхин В. В. (с 18.10.2013 г.);

Симановский А. Ю. (с 18.10.2013 г.);

Игнатьев С. М. (с 18.10.2013 г.);

Савинская Н. А. (утверждена 18.10.2013 г.).

Финансовый национальный совет

Согласитесь, управляющая Центробанком России весьма обширна. В нее также входит национальный финсовет – коллегиальный орган рассматриваемого нами банка. Он состоит из 12 человек, из которых двое направлены Советом Федерации Федеративного Собрания РФ из числа участников Совета Федерации, трое – Госдумой из числа депутатов Госдумы, трое – Правительством РФ, трое – президентом РФ. Кроме того, в составе народного финсовета находится председатель ЦБ России.

Участники НФС за исключением председателя ЦБ России за свою деятельность вознаграждения не получают и не являются работниками Банка России. Совет созывается не менее одного раза в 3 месяца. Из числа членов выбирают председателя НФС. Кворум состоит из семи человек, решение принимают обычным большинством голосов.

Состав НФС по состоянию на март 2017 года был такой:

Силуанов А. Г.;

Аксаков А. Г.;

Набиуллина Э. С.;

Журавлев Н. А.;

Жигарев С. А.;

Белоусов А. Р.;

Глазьев С. Ю.;

Бушмин Е. В.;

Чиханчин Ю. А.;

Моисеев А. В.;

Орешкин М. С.;

Макаров А. М.

Структурные подразделения

Кто же учредители ЦБ РФ? Известно, что в этом учреждении действуют такие структурные филиалы:

Департаменты денежного наличного обращения; статистики; прогнозирования и исследований; бухгалтерского учета и отчетности; платежной национальной системы; банковского надзора; корпоративных отношений; допуска и завершения работы финансовых организаций; банковского регулирования; операций на финансовых рынках; слежения за системно немаловажными кредитными образованиями; финансовой стабильности; кредитно-денежной стратегии; страхового рынка; доверительного управления и коллективных инвестиций; микрофинансового рынка; полевых учреждений; межнационального сотрудничества; внутреннего аудита; валютного контроля и финансового мониторинга; товарного рынка и рынка ценных бумаг; обработки отчетности; стратегического развития финрынков; противодействия нечестным практикам; информационных технологий, кадровой стратегии и налаживания работы с персоналом; методологии, экспертизы и контроля закупок ЦБ РФ; финтехнологий, проектов и организации процессов. Также имеются операционный департамент, юридический, финансовый и административный. Аппарат Банка РФ. Пресс-служба Банка РФ. Главный надзор Банка РФ. Службы - анализа рисков, по обеспечению доступности финуслуг и защите прав потребителей, текущей банковской инспекции. Главные управления защиты и безопасности информации; недвижимости Банка России; противодействия нечестным практикам поведения на раскрытом рынке; методологии финансовой доступности и рынка микрофинансирования.

Структура территориальная

Учредители Банка России интересуют многих. Ведь эта организация имеет внушительные параметры. Ее территориальные филиалы организованы в виде передовых управлений, расположенных в базовых финансово-промышленных центрах державы, которым подчиняются отделения в субъектах Федерации.

Кстати, в Пекине (столица КНР) 16.03.2017 г. было создано первое зарубежное представительство Банка РФ.

Дочерние организации

Многие люди задаются вопросом, кто же учредители Банка России. Эта организация напрямую владеет внушительными долями в капиталах ряда учреждений РФ:

Биржа Московская (11,8 % акций);

Перестраховочная национальная компания России (100 % акций);

Сбербанк РФ (52 %);

Валютная Санкт-Петербургская биржа (8,903 %);

Управляющее предприятие Фонда укрепления банковской отрасли (100 % долей);

Росинкас.

Также ранее Банк РФ владел долями в активах ряда учреждений державы, в том числе после аннулирования Госбанка СССР он стал хозяином контрольных или полных пакетов акций пяти так именуемых «росзагранбанков» (до 1991 г. – «совзагранбанки»):

в Париже - Eurobank;

в Вене - Donaubank AG;

в Лондоне – Narodny Moscow Bank;

в Люксембурге - East-West United Bank;

во Франкфурте-на-Майне - Ost-West Handelsbank.

Все они находились в системе Внешэкономбанка СССР и были переданы ЦБ постановлением Президиума ВС России в 1992 году. С 2000 по 2005 годы все акции росзагранбанков у Банка РФ сумел выкупить банк ВТБ.

Во время санаций кредитных учреждений Банк РФ инвестировал в них финансы через Фонд укрепления банковской отрасли, получая (опосредованно или временно) долю в активах санируемых банков. Первой такой программой летом 2017 г. стало формование ПАО «Финансовый концерн Открытие».

Необходимо отметить, что золотой запас РФ на 1.08.2017 г. был равен 1,73 тыс. тонн.

Размышления экспертов

Итак, вы уже знаете, как называется главный банк России, и какова его структура. Но куда поступает его прибыль? Из чего она формуется? Какова координационно-правовая форма и кто учредители Банка России? Проанализировав законодательство СССР и России и комментарии юристов к нему, эксперты пришли к таким выводам:

ЦБ РФ является юрлицом. У ЦБ нет вообще никакой координационно-правовой формы. А ведь с позиции правоведения это явление является правовым нонсенсом, так как по теории права любое юрлицо обязано иметь собственную координационно-правовую форму. Но не в случае ЦБ! Ни в одном регуляторно-правовом акте не указана его административно-правовая форма, что с позиции права должно расцениваться как правовой сознательный пробел, допущенный законодателем. «Получение доходов не является целью работы Банка РФ» (ст. 3 Федеративного канона) – этот закон делает намек, что ЦБ владеет качествами некоммерческого учреждения, к которым, к примеру, относятся фонды, некоммерческие организации или партнерства. Свои функции ЦБ «исполняет независимо от иных федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ и органов локального самоуправления» (ст. 1 Федеративного канона). Это краеугольное ядро всех законов о Банке России!

Забавно, что законодатель нигде не именует ЦБ напрямую федерационным органом госвласти, что является незаурядным фактом. Можно лишь по контексту догадываться, что ЦБ все же является федеративным органом госвласти, раз законодатель употребил фразу «от иных».

Каждый юрист знает, что всякая госвласть делится на законодательную, судебную и исполнительную. Если кого-то называют федеральным органом власти, то это значит, что он подпадает под одну из вышеперечисленных ветвей власти. Но из закона видно, что ЦБ независим от органов власти какого угодно уровня!

То есть ни функционально, ни административно не подчиняется ни Федеральному собранию, ни Правительству РФ, ни Арбитражному, Конституционному или Верховному суду, ни даже Президенту РФ – от всех этих федеративных органов госвласти ЦБ де-юре независим!

Главный вопрос

Каждый желает знать, кто учредители Банка России. Сначала разберем главный вопрос, который выглядит так: если ЦБ – федеративный орган госвласти, то к какой ветви госвласти относится ЦБ РФ?

Парадоксально, но отталкиваясь от буквального толкования закона – верным ответом будет: ЦБ не причисляется ни к одной из признанных ветвей госвласти, по сути, формуя собою независимую ветвь госвласти – финансовое верховенство, де-юре не существующее в юриспруденции ни в практике, ни в теории.

Государственное учреждение

Вы желаете изучить список учредителей Центрального банка России? Ниже мы вам расскажем, что он собой представляет. А сейчас изучим еще одно мнение исследователей. Эксперты ответственно заявляют, что ЦБ является гославочкой! Аргументируют они это вот чем:

В соответствии с частью 1 ст. 11 Конституции РФ госвласть в РФ исполняют Федеральное собрание, Президент РФ, суды РФ, Правительство РФ. Список указанных органов, то есть, органов, реализующих в России госвласть, является исчерпывающим.

Этот закон Конституции РФ дает повод думать, что если Банк РФ не относится к числу органов, исполняющих в России госвласть, то он не является органом госвласти.

Однако любой юрист в этом случае обязан использовать способ не буквального, а систематического толкования канона, то есть объяснять означенную норму в совокупности с иными нормами Конституции, относящимися к этому вопросу по смыслу. Применяя описанный метод, мы получаем вот что:

В п. «ж» ст. 71 Конституции РФ к ведению РФ отнесено установление правовых норм единого рынка, кредитное, финансовое, таможенное, валютное регулирование, основы ценовой политики, денежная эмиссия; экономические федеративные службы, включая госбанки.

В связи с тем, что денежная эмиссия, которой правит РФ (то есть – держава), согласно ч. 1 ст. 75 Конституции РФ исполняется лишь ЦБ РФ, можно сделать вывод: ЦБ РФ – это орган госвласти, исполняющий одну из особых федеративных функций.

Кто учредил?

Так, кто учредители Центробанка России? Известно, что ЦБ РФ учредила держава в лице своего иного органа госвласти – правительства! А теперь рассмотрим еще один важнейший вопрос: какая держава, и какая директория имели прямое законоведческое отношение к созданию нынешнего ЦБ РФ? Возможно РФ и времена Ельцина? Или Госбанк Российской империи и времена Александра II? А вот и нет!

Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно нарисовать Генеалогию ЦБ РФ! И идти от конца ветви к корню дерева. И лишь тогда состав учредителей ЦБ РФ станет известен.

Откроем вам небольшой секрет: нынешний ЦБ РФ никто не учреждал. Он появился в результате цепочки правопреемствований в итоге реорганизаций в форме трансформаций либо просто переименований прежних банков! Именно поэтому учредители Центрального банка России никому не известны.

Информация о том, что ЦБ создан 13.07.1990 г., является ошибкой. На самом деле п. 2 Постановления ВС РСФСР от 13.07.1990 года звучит так: «Республиканский Российский банк Госбанка СССР реорганизуется в госбанк РСФСР, подотчетный ВС РСФСР».

Как видите, в документе ни о каком учреждении нет речи. В нем лишь говорится об очередном правопреемстве.

История

Вы до сих пор не знаете, кому принадлежит Центральный банк Российской Федерации? Отцом ЦБ РФ был ЦБ РСФСР, который в свою очередь появился из Госбанка РСФСР (дедушка), который возник из Республиканского Российского банка Госбанка СССР (прадедушка). Последнее учреждение образовалось из Госбанка СССР (прапрадедушка), который в свою очередь был сформован из Госбанка РСФСР (прапрапрадед), который был реально создан Совнаркомом РСФСР в 1921 году, в октябре.

В то время этот банк совмещал в себе функции законодательного и исполнительного органа госвласти. Именно поэтому он же в лице собственного органа ВЦИК обособленным декретом одобрил Положение о Госбанке РСФСР 13.10.1921 г.

Далее генеалогия нашего родного ЦБ РФ в законоведческом смысле, в конечном счете, обрывается. Так как известно, что в 1919 году в обстановке армейского коммунизма с натурализацией экономической жизни, введением безденежной калькуляции между госпредприятиями и учреждениями и девальвации казны обязанности Народного банка РСФСР были урезаны. В результате этого банк трансформировался фактически в кассово-расчетный орган.

Работу Народного банка РСФСР стала копировать деятельность Наркомфина, который также управлял в основном бюджетными операциями. Поэтому в конце 1919 года подразделения Банка были преобразованы в подотделы уездных и губернских финансовых органов, а 19.01.1920 г. Народный банк РСФСР был ликвидирован. Его пассивы и активы были переданы Центральному расчетно-бюджетному управлению (ЦБРУ) Наркомата финансов.

То есть почти 1,5 года (с 20.01.1920 г. по 12.10.1921 г.) в России не было никакого ЦБ. Да и, судя по всему, вообще никаких банков, так как сперва все они были национализированы, а затем их активы передали на баланс Народного банка РСФСР, который был благополучно упразднен 19.01.1920 г.

Желаете услышать верный ответ на вопрос, кто учредители Центробанка РФ? Из вышеизложенных сведений выходит, что нынешний ЦБ России в лице своего законного прямого предка – Госбанка РСФСР (прапрапрадеда) был основан державой – Российской Социалистической Федерационной Республикой в лице высшего законодательного и исполнительного органа госвласти – Совнаркома в октябре 1921 года.

Этот нюанс также доказывает федеральный (а не приватный!) характер «лавочки» под нынешним наименованием – ЦБ РФ (Банк России).

Выводы экспертов

Кого эксперты называют учредителем ЦБ? Они считают, что этот банк сформовала держава, и он является сугубо государственным учреждением, действующим в форме юрлица неопределенной административно-правовой формы. Не входит ни в одну из ветвей госвласти и де-юре независим от них, но подотчетен Федеральному собранию.

Действует на принципах самофинансирования и самоокупаемости, выполняет от лица державы функции собственника №ВР России и всех денег федеративного бюджета. Имеет доход от операций с ними в виде собственной комиссии и отдает 50 % от суммарной своей годовой выручки в доходы федерационного бюджета.

Акционеры ЦБ РФ

В соответствии с российскими канонами ЦБ является юрлицом, при этом уставной капитал в размере 3 млрд. рублей и его имущество находятся в федеральной собственности.

Интересным фактом является то, что реестр ФНС при запросе сведений о ЦБ РФ не содержит данных о параметрах уставного капитала и информации об учредителях (участниках) юрлица.

Так, кто акционеры Центробанка РФ? На этот вопрос нет ответа. Известно лишь, что ЦБ исполняет свою деятельность независимо от федеральной власти и органов локального самоуправления.

Подчиненность ЦБ органам госвласти выражается в его обязанности по перечислению в федеративный бюджет части заработка, полученного в предшествующем году.

Нынешняя организационная структура ЦБ соответствует реалиям экономики РФ и является итогом ряда последовательных преобразований. На законодательном уровне запрещено прямое финансирование ЦБ РФ бюджетного дефицита и покупка ценных долговых бумаг державы, что обеспечивает независимость ЦБ при обеспечении стабильности национальной валюты.

Немного о сотрудниках Центробанка

Работники ЦБ РФ считаются штатными служащими. Общую систему увольнения, найма, оплаты труда устанавливает Совет Директоров. Также он создает условия для добавочного пенсионного обеспечения и организует страхование жизни сотрудников ЦБ РФ.

Интересным является факт того, что работникам Центробанка РФ не разрешается получать кредиты потребительские в каком-либо ином банке, кроме собственного банка-работодателя.

Стоит заострить внимание на статусе сотрудников ЦБ РФ. Они официально не считаются государственными или бюджетными служащими, ведь в списке госдолжностей РФ они не указаны.

Также их невозможно отнести к уполномоченным Центробанка, так как таковым является только Председатель ЦБ РФ. И в реестре должностей гражданской государственной службы работники ЦБ РФ не представлены так же.

Соответственно, служащие ЦБ РФ, как и он сам, имеют особенный статус. Однако в регламентно-правовой базе он не установлен. Можно сказать, что статусу сотрудника Центробанка России соответствует статус работника, исполняющего свои служебные обязанности в соответствии с должностными инструкциями, договором трудовым и законодательством.

Денежные знаки

Некоторые эксперты обратили внимание на то, что на российских денежных знаках нет указания страны, где они напечатаны. Ведь надпись «Билет Банка России» никак не указывает на державу, где эти бумажки выпущены. Малоубедительно указывать на купюре, кто ее выпустил. Нужно еще сообщить, где она изготовлена.

Иначе выходит, что наша Родина носит наименование «Банк России». Однако это не так. Не указав державу, в которой напечатаны купюры, Банк России показал, что он к этому государству никакого отношения не имеет.

Многие исследователи заявляют, что денежная купюра «Банка России» не является казенным дензнаком. Ведь ни на одной банкноте нельзя увидеть надпись «Российская Федерация – Россия». Даже орел двуглавый, воспроизводящий Герб РФ, никак не относится к Государственному Гербу. Сравнив два герба, каждый сможет найти десять отличий.

На любой купюре советской был нарисован герб СССР, на какой угодно российской он отсутствует. Хотя согласно канону о ЦБ РФ, Банк России – юрлицо и имеет печать с изображением Госгерба РФ и со своим названием. Так вот, некоторые эксперты считают, что отсутствие Госгерба РФ на банкноте Банка России доказывает то, что эти банкноты не являются правительственными дензнаками, а Банк РФ – не государственный.

Здесь гадать можно долго. Законы РФ о ЦБ РФ крайне противоречивы и запутаны. Эти противоречия появились не вчера, и никто не собирается их устранять. Возможно, потому, что этот статус ЦБ вполне устраивает его владельца. Проще, конечно же, принять такой вывод: хозяин ЦБ РФ – безызвестен, но господство его – неизмеримо.

Источник: https://fin-az.ru/440294a-upravlyayuschaya-tsentrobankom-rossii-uchrediteli-struktura-interesnyie-faktyi