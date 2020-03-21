США на пути в социализм

Читал заметку Reuters на платформе Investing.com и не верил своим глазам:

Президент Дональд Трамп в четверг открыл дверь к радикальному изменению отношений правительства США с частной промышленностью, поскольку вспышка коронавируса подрывает экономику страны, заявив, что поддержит правительство, принявшее решение о национализации некоторых компаний.

«Мы будем помогать авиационной отрасли. Мы будем помогать индустрии круизных лайнеров. Мы, вероятно, будем помогать гостиничной индустрии».- заявил для затравки неистовый Дональд.

Однако дальше то, дальше:

“В прошлом месяце генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следует рассмотреть вопрос о приобретении “контрольного пакета” акций финской Nokia и шведской Ericsson, чтобы противостоять доминированию китайской Huawei.”

То есть медовыми устами генерального прокурора, “Империя добра” объявляет о необходимости создания транснациональной корпорации, где слово “национальной” обозначает “государственной”. Потому что, оказывается, только государство с его возможностями мобилизовать ресурсы, способна бороться с коммерческими проектами других государств, частникам это не под силу.

“Министр финансов Стивен Мнучин в четверг призвал Конгресс принять меры по оказанию экономической помощи в размере 1 триллиона долларов в начале следующей недели, добавив, что правительство сосредоточено на том, чтобы иметь возможность предоставлять компаниям ликвидность.

На вопрос, достаточно ли стимула в триллион долларов, Трамп сказал: «Мы узнаем об этом позже. Посмотрим, что произойдет. Зависит от того, как долго, так сильно зависит от того, что происходит в этой комнате, с точки зрения медицины. мы можем остановить его на своем пути, вируса, его достаточно. Если мы не сможем, нам придется вернуться и поговорить».

Уверен, что по мере углубления кризиса и осознания возможностей государства, говорить американцам придется еще не один раз. Аппетит приходит во время еды, а национализация – зараза – процесс увлекательный – затягивает. Тем более что это реально – не раз и не два – испытанный инструмент для спасения экономики вообще и отдельных предприятий и отраслей – в частности. Однако это - полная смена вообще всей американской парадигмы развития, где во главу угла традиционно ставилась частная инициатива и личные свободы.

И вот теперь Трамп стремительно разрушает всё исконно-посконное американское. Не важно является он скрытым коммунистом или нет. ВАЖНО то что он реально РАЗРУШАЕТ КАПИТАЛИЗМ.

- Ограничивает личные свободы в угоду общественных интересам

- Разрушает свободную мировую торговлю и движение капитала, запихивая его в национальные рамки

-Вот и до национализации промышленности докатился…

Там в Питере, ещё никто не интересовался, можно ли взять напрокат “Аврору” – пару раз стрельнуть по объектам на северном берегу Потомака?

Сергей Васильев

Источник: http://voicesevas.ru/news/50635-ssha-na-puti-v-socializm.html