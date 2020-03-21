Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

США на пути в социализм

12:07. 21 марта 2020 187 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Читал заметку Reuters на платформе Investing.com и не верил своим глазам:

Президент Дональд Трамп в четверг открыл дверь к радикальному изменению отношений правительства США с частной промышленностью, поскольку вспышка коронавируса подрывает экономику страны, заявив, что поддержит правительство, принявшее решение о национализации некоторых компаний.

«Мы будем помогать авиационной отрасли. Мы будем помогать индустрии круизных лайнеров. Мы, вероятно, будем помогать гостиничной индустрии».- заявил для затравки неистовый Дональд.
 

Однако дальше то, дальше:

“В прошлом месяце генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следует рассмотреть вопрос о приобретении “контрольного пакета” акций финской Nokia и шведской Ericsson, чтобы противостоять доминированию китайской Huawei.”

 То есть медовыми устами генерального прокурора, “Империя добра” объявляет о необходимости создания транснациональной корпорации, где слово “национальной” обозначает “государственной”. Потому что, оказывается, только государство с его возможностями мобилизовать ресурсы, способна бороться с коммерческими проектами других государств, частникам это не под силу.

“Министр финансов Стивен Мнучин в четверг призвал Конгресс принять меры по оказанию экономической помощи в размере 1 триллиона долларов в начале следующей недели, добавив, что правительство сосредоточено на том, чтобы иметь возможность предоставлять  компаниям ликвидность.

На вопрос, достаточно ли стимула в триллион долларов, Трамп сказал: «Мы узнаем об этом позже. Посмотрим, что произойдет. Зависит от того, как долго, так сильно зависит от того, что происходит в этой комнате, с точки зрения медицины. мы можем остановить его на своем пути, вируса, его достаточно. Если мы не сможем, нам придется вернуться и поговорить».

Уверен, что по мере углубления кризиса и осознания возможностей государства, говорить американцам придется еще не один раз. Аппетит приходит во время еды, а национализация – зараза – процесс увлекательный – затягивает. Тем более что это реально – не раз и не два – испытанный инструмент для спасения экономики вообще и отдельных предприятий и отраслей – в частности. Однако это  - полная смена вообще всей американской парадигмы развития, где во главу угла традиционно ставилась частная инициатива и личные свободы.

И вот теперь Трамп стремительно разрушает всё исконно-посконное американское. Не важно является он скрытым коммунистом или нет. ВАЖНО то что он реально РАЗРУШАЕТ КАПИТАЛИЗМ.

- Ограничивает личные свободы в угоду общественных интересам

- Разрушает свободную мировую торговлю и движение капитала, запихивая его в национальные рамки

-Вот и до национализации промышленности докатился…

Там в Питере, ещё никто не интересовался, можно ли взять напрокат “Аврору” – пару раз стрельнуть по объектам на северном берегу  Потомака?

Сергей Васильев

Источник: http://voicesevas.ru/news/50635-ssha-na-puti-v-socializm.html

Метки: новости / аналитика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Развитие научного социализма: ответы на вызовы XXI века
... которого является мировая финансовая капиталократия США, управляющая «спрутом» транснациональных компаний (ТНК..., без смысла жизни.Возврат на путь социализма – это императив для России, и...
Почему и как антикоммунисты воюют с «рухнувшим социализмом»
... сделать всё, чтобы, в поисках пути выхода из кризиса, НПСР, ни..., организаторы социологических опросов в США сознательно противопоставляют социализм коммунизму. Но это общая... и фильмах, типа, «Битва в пути», «Современник», «Премия», т.е. примерно...
Идеология и практика антисоциалистической стратегии и тактики США
... СССР и других социалистических государств путем распространения запрета на экспорт широкого... остановить распространение и утверждение социализма в Восточной Европе, США весной 1955 г...
Как относятся к Октябрьской Революции в современном Китае
...здесь присутствовали представители Вьетнама, Франции, США, Греции и Турции. В выступлениях...принципов Октябрьской революции, а китайский путь социализма выступал как носитель «духа Октября... более плачевной, чем у США?».Автор предлагает вырваться из плена...
Карманные "социалисты" Госдепа США
...на конференции по социализму 2019 года называется «Китай и США : межимперское соперничество...мотивы направляют их на этом пути. Контролируемая оппозиция может внести ... , угрожая правлению избранного демократическим путем президента Даниэля Ортеги, Ла Ботц...
Очерк о стратегии России: СССР-2
... может выступить в этой роли:США – очень рискованный вариант, особенно если... непосредственной близости материалистического и идущего путем социализма Китая, они сами так говорят... нуждаются в защите после самоустранения США из этого региона, на перезагрузку...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)