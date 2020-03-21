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Шифр Онегина. Зачем Пушкин написал своё “самое слабое произведение”

22:00. 21 марта 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Исследователь литературных мистификаций, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий на основе текстовых источников и фактов из биографий показывает, кто был прототипом Евгения Онегина. В чем заключается гениальность приема, который искользовал Александр Сергеевич Пушкин. Почему роман на самом деле является уникальным сатирическим произведением.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4hureysXosk

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