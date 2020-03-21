Шифр Онегина. Зачем Пушкин написал своё “самое слабое произведение”
Исследователь литературных мистификаций, переводчик, издатель Владимир Козаровецкий на основе текстовых источников и фактов из биографий показывает, кто был прототипом Евгения Онегина. В чем заключается гениальность приема, который искользовал Александр Сергеевич Пушкин. Почему роман на самом деле является уникальным сатирическим произведением.
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