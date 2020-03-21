Рыночная экономика кончилась. Во что вкладываются богатейшие люди мира. К. Черемных
Какие тенденции видны сейчас, если очистить информационный поток от новостного тумана. Почему упрявляющие крупнейшими фанансовыми пакетами отмечают, что инвестиции больше не приносят прибыли. Во что с недавних пор вкладываются богатейшие фамилии мира. Какая цепь фактов свидетельствует о том, что мы находимся в конце крупного временного цикла. Об этом и многом другом рассказывает Константин Черемных.
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