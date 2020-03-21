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Рыночная экономика кончилась. Во что вкладываются богатейшие люди мира. К. Черемных

08:37. 21 марта 2020 100 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие тенденции видны сейчас, если очистить информационный поток от новостного тумана. Почему упрявляющие крупнейшими фанансовыми пакетами отмечают, что инвестиции больше не приносят прибыли. Во что с недавних пор вкладываются богатейшие фамилии мира. Какая цепь фактов свидетельствует о том, что мы находимся в конце крупного временного цикла. Об этом и многом другом рассказывает Константин Черемных.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iP8XOFH9NJ0

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