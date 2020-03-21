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Пришли новые данные по миру. Цифры неутешительные

10:59. 21 марта 2020 272 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Италия – 47 021 заражённых, что почти на 6000 больше чем вчера. За сутки скончалось 627 человек. Общее количество умерших 4 032 человека.
Испания вышла на третье место по количеству заражённых – 20 410 человек. Затем следует Германия (19 848) и скорее всего завтра она обойдёт Испанию. Большая прибавка по количеству заражённых и в США. Сейчас там 17 333 человека заражено коронавирусом.

Великобритания.
Принято решение к уже закрытым школам и другим учебным заведениям принудительно закрыть все кафе, бары, пабы, рестораны, ночные клубы, театры, кинотеатры и спортивные центры. Миллионы людей в одночасье остались без работы.
С продуктами в Великобритании продолжается напряженка. В стране на этот час 3 983 человека заражённых и 177 умерших.

Общее количество заражённых в мире составляет 270 718 человек. Умерло 11 365.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9896933.html

Метки: Европа, коронавирус, пандемии, статистика

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