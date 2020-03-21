Новости Украины и Новороссии 21 марта 2020
- 10:03 «Спасибо Супрун за уничтожение санитарно-эпидемиологической службы Украины», — депутат Рады (ВИДЕО).
- 09:02 На Украине студентов-медиков мобилизуют для борьбы с эпидемией коронавирусом.
- 05:30 Киев решил осквернить Родину-мать, но возникли проблемы (ВИДЕО).
- 00:30 На Украине резко выросло число заражённых коронавирусом.
- Вчера 23:53 Шутки канала Порошенко.
- Вчера 22:11 Эффект коронавируса – ЛНР за 5 дней на 40% увеличила импорт продуктов.
- Вчера 22:04 «Самое трудное впереди»: Глава Минздрава Украины рассказал, что ждёт страну дальше.
«Спасибо Супрун за уничтожение санитарно-эпидемиологической службы Украины», — депутат Рады (ВИДЕО)
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович возложил на бывшую и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун ответственность за уничтожение санитарно-эпидемиологической службы в «незалежной».
«Отдельное спасибо большое я бы хотел передать Ульяне Супрун. Отдельно.
Особенно за уничтожение санитарно-эпидемической службы Украины, за все, что она натворила в нашей стране. Теперь мы видим, какую она нам сделала реформу.
Я считаю, что ее должны принудительно сейчас санитаркой отправить в госпиталь, который, как она рассказывала, они оборудовали, и пусть она сегодня покажет, как она героически будет защищать, потому что их не видно никого», — заявил нардеп в эфире одного из украинских телеканалов.
Рабинович также отметил, что на Украине внезапно пропали «патрiоти».
«Послушайте, нет патриотов, пропали, как исчезли. Они появятся там чуть позже, но сейчас их нет. Сейчас нет патриотов.
Да, кстати, я хочу, чтобы мы не забыли со всей этой развивающейся нашей всеукраинской шизофренией, что реформа Супрун не отменяется, и с 1 апреля собираются вводить второй ее этап, который, если вы помните, закрытие больниц.
Это даже не сумасшедший дом, это какая-то паранойя.
Я надеюсь, что мы все-таки успеем до них достучаться. Нет — будем блокировать такие вещи, это просто невозможно, ну как это?» — возмущается парламентарий.
Читайте также: «Самое трудное впереди»: Глава Минздрава Украины рассказал, что ждёт страну дальше
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине студентов-медиков мобилизуют для борьбы с эпидемией коронавирусом
Студентов старших курсов медицинских университетов Украины и интернов могут привлечь к борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам», — сказал Ляшко в эфире ток-шоу на одном из украинских телеканалов.
По словам главного санитарного врача, около 5-7% заболевших COVID-19 могут оказаться в реанимации, где им потребуется высококвалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, в случае массового распространения заболевания, украинские власти готовы ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.
По состоянию на утро 21 марта в мире подтверждено 277,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом (прирост за сутки более 30 тыс.) Скончались 11 492 человека, почти 90 тыс. выздоровели.
Украина вечером 20 марта подтвердила 39 случаев заражения, 10 новых случаев инфицирования были выявлены в Черновицкой области. В России новый коронавирус лабораторно подтверждён у 253 пациентов, 12 человек выздоровело.
Читайте также: «Самое трудное впереди»: Глава Минздрава Украины рассказал, что ждёт страну дальше
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев решил осквернить Родину-мать, но возникли проблемы (ВИДЕО)
На Украине хотят снести герб СССР со щита легендарной скульптуры «Родина-мать». Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что данный демонтаж не только возможно, но и необходимо сделать в связи с законом «о декоммунизации». О чём он сообщил в интервью украинским СМИ.
В 2016 году герб уже хотели «декоммуницировать». Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович не раз об этом заявлял. Однако до дела не дошло. Как оказалось, сделать это технически довольно сложно. У Украины нет таких возможностей. Кроме того, «Родина-мать» является частью мемориального комплекса и одним из символов города-героя Киева.
«Насколько нам известно, уже четыре инженерно-технические компании выразили своё желание, инициативу участвовать в тендере на снос герба СССР», — рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
И это несмотря на то, что в письмах ООО «Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского» и Института электросваривания им. Патона НАН Украины указано, что демонтаж упомянутого изображения является «технологически сложным процессом, требующим привлечения специализированных монтажных организаций со специальной техникой, а также значительных финансовых затрат и может привести к нарушению целостности достопримечательности, искажению внешнего вида и частичной потере предмета охраны».
В целом данные институты и предприятия, как заметила журналистка, «выражают свою обеспокоенность».
«Кроме высоких затрат, ещё есть вероятность потери целостности конструкции. Не понятно, как она сможет отреагировать на изменения, спиливание чего-то там», — сказала блогер.
Она напомнила, что памятник «Родина-мать» — это 100-метровая скульптура из стали, которую установили в 1981 году.
«Строили её при помощи специального 100-метрового крана, который после установки этого монумента демонтировали, — отметила журналистка.
— Но нашим, знаете, море по колено, и там, где денежки можно распилить, там и от памятника можно что-то отпилить. Тем более, сейчас модно всё “декоммунизировать”».
Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские националисты снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с фасада здания, где жил и трудился легендарный полководец.
Читайте также: Как Порошенко молил о пощаде после ада в Дебальцево
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине резко выросло число заражённых коронавирусом
По состоянию на 23:00 20 марта (00:00 21 марта мск) на Украине подтвержден 41 случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Так, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области, по одному в Киевской и Тернопольской областях.
Сейчас на Украине три летальных исхода от коронавируса.
Также сообщается, что первый пациент, у которого был диагностирован COVID-19, уже выздоровел.
Читайте также: Трамп назвал виновных в пандемии коронавируса
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Шутки канала Порошенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Эффект коронавируса – ЛНР за 5 дней на 40% увеличила импорт продуктов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Самое трудное впереди»: Глава Минздрава Украины рассказал, что ждёт страну дальше
Глава Минздрава Украины Илья Емец обратился к гражданам Украины относительно ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ в пятницу, 20 марта.
«Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их становится больше», — сказал Емец.
По его словам, сейчас статистика на Украине меньше, чем во многих европейских странах, однако «надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно».
«Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться. Мы видим, что в случае развития худших сценариев система здравоохранения развитых европейских стран не выдерживает нагрузки. Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина», — добавил министр.
Также он призвал украинцев продемонстрировать сознание и ответственность, оставаться дома, мыть руки и держать дистанцию.
«Равнодушие в карантин и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первые симптомы респираторных заболеваний», — сказал Емец.
Он также призвал своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких.
Читайте также: «Кашель и жидкий стул»: заражённый коронавирусом депутат рассказал о своём состоянии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su