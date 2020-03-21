Новости Украины и Новороссии 21 марта 2020

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович возложил на бывшую и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун ответственность за уничтожение санитарно-эпидемиологической службы в «незалежной».

«Отдельное спасибо большое я бы хотел передать Ульяне Супрун. Отдельно.

Особенно за уничтожение санитарно-эпидемической службы Украины, за все, что она натворила в нашей стране. Теперь мы видим, какую она нам сделала реформу.

Я считаю, что ее должны принудительно сейчас санитаркой отправить в госпиталь, который, как она рассказывала, они оборудовали, и пусть она сегодня покажет, как она героически будет защищать, потому что их не видно никого», — заявил нардеп в эфире одного из украинских телеканалов.

Рабинович также отметил, что на Украине внезапно пропали «патрiоти».

«Послушайте, нет патриотов, пропали, как исчезли. Они появятся там чуть позже, но сейчас их нет. Сейчас нет патриотов.

Да, кстати, я хочу, чтобы мы не забыли со всей этой развивающейся нашей всеукраинской шизофренией, что реформа Супрун не отменяется, и с 1 апреля собираются вводить второй ее этап, который, если вы помните, закрытие больниц.

Это даже не сумасшедший дом, это какая-то паранойя.

Я надеюсь, что мы все-таки успеем до них достучаться. Нет — будем блокировать такие вещи, это просто невозможно, ну как это?» — возмущается парламентарий.

Читайте также: «Самое трудное впереди»: Глава Минздрава Украины рассказал, что ждёт страну дальше