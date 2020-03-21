Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль

На фоне небольшого "отскока" нефти (в свете угроз США в адрес России и Саудовской Аравии) и "стабилизации" рубля в районе 80 , американские биржи счастливо продолжили падение, обновляя антирекорды.В ответ на обвинения Трампа в адрес России и Саудовской Аравии, в Кремле заявили, что "понимают проблемы американских сланцевых производителей".Нефть.Глава "Роснефти" Сечин происходящее прокомментировал так:Интересно, что произойдет, если США для спасения своей сланцевой промышленности введут прямые санкции против российской нефтянки.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5725426.html