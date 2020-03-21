Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль
01:06. 21 марта 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На фоне небольшого "отскока" нефти (в свете угроз США в адрес России и Саудовской Аравии) и "стабилизации" рубля в районе 80 , американские биржи счастливо продолжили падение, обновляя антирекорды.
В ответ на обвинения Трампа в адрес России и Саудовской Аравии, в Кремле заявили, что "понимают проблемы американских сланцевых производителей".
Нефть.
Глава "Роснефти" Сечин происходящее прокомментировал так:
Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль.И полностью закрываем свои затраты по добыче рублевой массой. С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России. Работаем в плотной координации с Центральным Банком и рассчитываем все-таки, что те меры, которые принимаются, они приведут к результату.
К концу года, я предполагаю, что (цена) может вырасти и вернуться на уровень до $60. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка.
Интересно, что произойдет, если США для спасения своей сланцевой промышленности введут прямые санкции против российской нефтянки.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5725426.html