Мотивационные плакаты на строительстве московской инфекционной больницы
15:53. 21 марта 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Мотивационные плакаты на строительстве московского инфекционного центра.
Выглядят простенькой перелицовкой классики плакатной пропаганды.
https://stroi.mos.ru/news/bochkariev-na-stroiploshchadkie-infiektsionnogho-tsientra-ustanovili-motiviruiushchiie-plakaty – цинк
Судя по описанию интенсивности работ, пытаются по скорости посоревноваться с китайцами, которые демонстрировали ударные темпы строоительства необходимых медицинских объектов в Ухани. По итогам завершения строительства можно будет сравнить эффективность с точки зрения сроков работ.
С учетом заявлений о том, что сроки очень сжатые, можно предположить, что и на момент окончания строительства тема коронавируса будет акутальной.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5726327.html