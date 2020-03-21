Главная » Здоровье, Невероятное в мире, Творчество

Мотивационные плакаты на строительстве московской инфекционной больницы

15:53. 21 марта 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Мотивационные плакаты на строительстве московского инфекционного центра.
Выглядят простенькой перелицовкой классики плакатной пропаганды.



https://stroi.mos.ru/news/bochkariev-na-stroiploshchadkie-infiektsionnogho-tsientra-ustanovili-motiviruiushchiie-plakaty – цинк

Судя по описанию интенсивности работ, пытаются по скорости посоревноваться с китайцами, которые демонстрировали ударные темпы строоительства необходимых медицинских объектов в Ухани. По итогам завершения строительства можно будет сравнить эффективность с точки зрения сроков работ.









С учетом заявлений о том, что сроки очень сжатые, можно предположить, что и на момент окончания строительства тема коронавируса будет акутальной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5726327.html

Метки: агитация, коронавирус, медицина, Москва, плакаты, собянин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
А.И. Фурсов отвечает на вопросы о власти, о России, о Западе, о будущем...
Очень грамотный ведущий, плюс А.И. Фурсов - есть что послушать!Кстати, здесь Фурсов впервые высказывается о своём отношении к идеям и находкам своего коллеги Пыжикова.Источник: ss69100.livejournal.com
Теракт в Домодедово: пожары, взрывы и предвыборная политика
Даже страшно за самого себя. Буквально, накануне нового года погрузился в аналитику событий несколькими годами раньше и обнаружил странную традицию, о которой расскажу чуть ниже. Итак, в 1999 году, ровно за 9 месяцев до Президентский выборов в Москве и ...
Предсказания и пророчества о будущем России
11.02.2010 12:14 Интересная  информация  к  размышлению: Пророчества  провидца  14-го  века  Василия  Немчина В  20-м  веке,  когда  будет  шесть  раз  по  15  лет  (С  1990 года)  Русью  станут  править  бесы,  прячущиеся  под  другими  стягами,  но  ...
Алгоритмы открытий. Часть 5
... вещество (обычный цемент, гидроцемент – для строительства гидросооружений, цемент с добавками для... строительства в условиях Севера). Неслучайно у ...
Точка перехода
Происходящее глобальное преобразование мира незаметно глазу обывателя. Лишь время от времени он лицезреет отдельные его аспекты на экране телевизора (теракт в Норвегии, война в Ливии, … ), но не способен понять логики и сути происходящего. Обывательский ...
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
... по стране. Не дотягивает и строительство – здесь средняя зарплата 17 тысяч...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)