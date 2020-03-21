Главная » История, Наука, Творчество

Какими были первые советские компьютеры и игры

10:50. 21 марта 2020 132 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Российская газета @ Антон Благовещенский

4 декабря 1948 года получила свой регистрационный номер первая в Советском Союзе электронно-вычислительная машина, созданная инженерами Исааком Бруком и Баширом Рамеевым.

Как всем известно, поначалу теплые ламповые ЭВМ были размером с дом, занимая несколько этажей и наполняя помещения приятным гудением. До появления первых персональных компьютеров было ещё далеко — лишь в восьмидесятых годах в советских семьях стали появляться первые «персоналки».

Сегодня мы рассказываем о самых популярных СССР компьютерах и программах для них.

«Микроша»

Сейчас, когда быстродействие процессоров исчисляется в гигагерцах, смешно говорить, что процессор КР580ВМ80А, встроенный в «Микрошу», имел частоту всего лишь 1,7 МГц. Объем оперативной памяти тоже выглядит смехотворным по нынешним меркам — 32 килобайт, его можно было расширить до 48 килобайт, что автоматически переводило владельца «Микроши» в категорию зажиточных граждан.

Компьютер умел выводить на экран (в качестве которого обычно использовался домашний телевизор) текст и графику и поддерживал четыре разных цвета. Все игры и программы были записаны на кассеты и вводились в память при помощи обычного магнитофона типа «Электроника 302».

Какими были первые советские компьютеры и игры

«Микроша» — 8-разрядный микрокомпьютер, клон «Радио-86РК», частично совместимый с оригиналом. Серийно выпускался с 1987 года на Лианозовском электромеханическом заводе. Один из первых советских персональных компьютеров бытового назначенияФото: Alecv/ Википедия

БК

Аббревиатура «БК» расшифровывается как «бытовой компьютер». Действительно, «бэкашки» довольно быстро стали мейнстримом, несмотря на внушительную стоимость — более 700 рублей. Дело в том, что многим советским инженерам эти компьютеры выдавали на работе, чтобы они и дома могли выполнять производственные задачи, поэтому тратиться приходилось максимум на монитор. Дома компьютер моментально оккупировали дети.

«БК» мог поставляться с обычной кнопочной клавиатурой и плоской — «сенсорной». Вторая была не такая удобная, однако такая модификация стоила немного дешевле. Загрузка программ и игр осуществлялась также через кассеты. В Москве и крупных городах существовало достаточно много фирм, писавших софт за деньги и продававших кассеты с ним.

Какими были первые советские компьютеры и игры

БК (Бытовой Компьютер) — семейство советских 16-разрядных домашних и учебных компьютеровФото: Viacheslav Slavinsky/ Википедия

К компьютеру можно было подключать не только обычный телевизор, на который выводилось 4-цветное изображение, но и принтер. Последние, впрочем, достать было практически невозможно.

Какими были первые советские компьютеры и игры

Материнская плата БКФото: Viacheslav Slavinsky/ Википедия

ZX Spectrum

Первые «Спектрумы», как сообщают старожилы, были ввезены в Советский Союз из Польши. Позднее в СССР получили большое распространение многочисленные клоны этого компьютера.

Сам ZX Spectrum разошелся в нашей стране тиражом более миллиона экземпляров. Его популярности способствовали невысокая цена и опять-таки универсальность — телевизор можно было использовать в качестве монитора, а магнитофон — в качестве накопителя информации.

Кроме того, компания Sinclair, производитель «Спектрума», предлагала довольно обширный ассортимент периферии — модули для подключения к локальной сети, принтеры, внешнее пленочное хранилище данных и джойстики.

Какими были первые советские компьютеры и игры

ZX Spectrum — 8-разрядный домашний компьютер, созданный английской компанией Sinclair Research Ltd на основе микропроцессора Z80 фирмы «Zilog»Фото: Bill Bertram/ Википедия

«Агат»

Выпущенный в СССР в начале восьмидесятых годов «Агат» был аналогом Apple II, созданном в далеких Соединенных Штатах Стивом Джобсом. Несмотря на то, что это был компьютер, созданный главным образом для образовательных нужд, в советских домах ему тоже нашлось место.

«Агат» стал одним из немногих советских компьютеров (во всяком случае, ко времени его массового распространения), оснащенных дисководом, а иногда и двумя. Ряд моделей компьютера имели отдельный системный блок и подключаемую к нему клавиатуру, а также поставлялись сразу с мониторами.

Какими были первые советские компьютеры и игры

Компьютер Агат-4 с монитором на базе телевизора «Шилялис». Был представлен на выставке CeBIT в 1984 годуФото: Голов Александр/ Википедия

В качестве игровых манипуляторов использовались невиданные в СССР «пульты» — заместители джойстиков, управляющие объектами на экране путем вращения большой круглой ручки.

Что касается наиболее в СССР популярных компьютерных игр, то вместо того, чтобы их перечислять, достаточно показать небольшой, но крайне познавательный видеоролик. Об уровне «экшена» и напряженности игрового процесса судить вам.

 
Какими были первые советские компьютеры и игры

Диалоговый вычислительный комплекс (ДВК) — семейство советских ЭВМ середины 80-х — начала 90-х годов XX векаФото: Википедия

Источник: https://nstarikov.ru/kakimi-byli-pervye-sovetskie-kompjutery-i-igry-114101

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Советская вычислительная техника. История взлета и забвения
..., конец 1948 года был крайне продуктивным временем для создателей первых советских компьютеров. Несмотря на..., значительное энергопотребление, низкую надежность и, как следствие, небольшие объемы производства и...
Малоизвестные факты о достижениях советских компьютеров
... то, что первый компьютер в континентальной Европе был создан именно в... Факт №1. Первый компьютер в континентальной Европе был создан в СССРПока полуразрушенная... компьютеров.Как ни странно, в качестве стандартов были выбраны не проверенные советские ...
1974 год в цвете. Каким был мир 43 года назад.
... в целом. Первые 10 лет как раз выдались очень неплохими. Были построены сотни...производство персональных компьютеров. Золотые годы застоя! Основными заботами граждан СССР было накопить..., где в 1974-м открылось первое советское варьете. Программа в нём носила...
«Бреду по тайге, и вдруг ко мне подходит Сталин…» Как прошёл первый беспосадочный перелёт женского экипажа из Москвы на Дальний Восток
... перелёта. Годом ранее советские лётчики во главе с...бомбардировщик АНТ-37. Это была первая в нашей стране авиамашина,...в ту эпоху не было компьютеров и все расчёты делались ...обмениваются последними записочками пневмопочты. Как вспоминала Марина Раскова: «...
Трагедия советского интернета
... компьютеров к 1990 году, для этого пришлось бы связать воедино как...ОГАС, возможно, была связана как раз с мегаломанскими планами советских разработчиков. Они ... Проблема, которую он решал, была известна уже первому советскому правительству: Маркс и Энгельс...
Отсталость советской компьютерной техники. Мифы США
...Словосочетания «российский процессор» или «советский компьютер», к сожалению, вызывают ряд ... МЭСМ были использованы все основополагающие принципы создания компьютеров, такие как наличие... развитие и усовершенствование первых БЭСМ. Был создан новое семейство ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)