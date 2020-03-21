Какими были первые советские компьютеры и игры

4 декабря 1948 года получила свой регистрационный номер первая в Советском Союзе электронно-вычислительная машина, созданная инженерами Исааком Бруком и Баширом Рамеевым.

Как всем известно, поначалу теплые ламповые ЭВМ были размером с дом, занимая несколько этажей и наполняя помещения приятным гудением. До появления первых персональных компьютеров было ещё далеко — лишь в восьмидесятых годах в советских семьях стали появляться первые «персоналки».

Сегодня мы рассказываем о самых популярных СССР компьютерах и программах для них.

«Микроша»

Сейчас, когда быстродействие процессоров исчисляется в гигагерцах, смешно говорить, что процессор КР580ВМ80А, встроенный в «Микрошу», имел частоту всего лишь 1,7 МГц. Объем оперативной памяти тоже выглядит смехотворным по нынешним меркам — 32 килобайт, его можно было расширить до 48 килобайт, что автоматически переводило владельца «Микроши» в категорию зажиточных граждан.

Компьютер умел выводить на экран (в качестве которого обычно использовался домашний телевизор) текст и графику и поддерживал четыре разных цвета. Все игры и программы были записаны на кассеты и вводились в память при помощи обычного магнитофона типа «Электроника 302».

БК

Аббревиатура «БК» расшифровывается как «бытовой компьютер». Действительно, «бэкашки» довольно быстро стали мейнстримом, несмотря на внушительную стоимость — более 700 рублей. Дело в том, что многим советским инженерам эти компьютеры выдавали на работе, чтобы они и дома могли выполнять производственные задачи, поэтому тратиться приходилось максимум на монитор. Дома компьютер моментально оккупировали дети.

«БК» мог поставляться с обычной кнопочной клавиатурой и плоской — «сенсорной». Вторая была не такая удобная, однако такая модификация стоила немного дешевле. Загрузка программ и игр осуществлялась также через кассеты. В Москве и крупных городах существовало достаточно много фирм, писавших софт за деньги и продававших кассеты с ним.

К компьютеру можно было подключать не только обычный телевизор, на который выводилось 4-цветное изображение, но и принтер. Последние, впрочем, достать было практически невозможно.

ZX Spectrum

Первые «Спектрумы», как сообщают старожилы, были ввезены в Советский Союз из Польши. Позднее в СССР получили большое распространение многочисленные клоны этого компьютера.

Сам ZX Spectrum разошелся в нашей стране тиражом более миллиона экземпляров. Его популярности способствовали невысокая цена и опять-таки универсальность — телевизор можно было использовать в качестве монитора, а магнитофон — в качестве накопителя информации.

Кроме того, компания Sinclair, производитель «Спектрума», предлагала довольно обширный ассортимент периферии — модули для подключения к локальной сети, принтеры, внешнее пленочное хранилище данных и джойстики.

«Агат»

Выпущенный в СССР в начале восьмидесятых годов «Агат» был аналогом Apple II, созданном в далеких Соединенных Штатах Стивом Джобсом. Несмотря на то, что это был компьютер, созданный главным образом для образовательных нужд, в советских домах ему тоже нашлось место.

«Агат» стал одним из немногих советских компьютеров (во всяком случае, ко времени его массового распространения), оснащенных дисководом, а иногда и двумя. Ряд моделей компьютера имели отдельный системный блок и подключаемую к нему клавиатуру, а также поставлялись сразу с мониторами.

В качестве игровых манипуляторов использовались невиданные в СССР «пульты» — заместители джойстиков, управляющие объектами на экране путем вращения большой круглой ручки.

Что касается наиболее в СССР популярных компьютерных игр, то вместо того, чтобы их перечислять, достаточно показать небольшой, но крайне познавательный видеоролик. Об уровне «экшена» и напряженности игрового процесса судить вам.