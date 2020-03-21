Как СССР справился с эпидемией черной оспы за 19 дней

Борис Егоров

Нулевой пациент

Начало эпидемии

Беспрецендентные меры

Ликвидация угрозы

23 декабря 1959 года с трапа самолета, прибывшего в Москву из Дели, сошел человек, из-за которого столица СССР очень скоро оказалась в большой опасности. Художник Алексей Кокорекин не мог и предположить, что привез с собой из Индии черную оспу.Variola vera, натуральная или черная оспа, была одной из страшнейших болезней человечества. Она с легкостью уничтожала все население деревень, городов и даже целых стран. В 8 веке от нее погибло 30% населения Японии, в 16 веке – миллионы аборигенов Америки, получивших вирус от конкистадоров.В Советском Союзе долго и упорно боролись с черной оспой. Если в 1919 году количество заболевших оценивалось в стране в 186 тысяч человек, то в 1936 году их не осталось вовсе. Спустя 23 года, опасное заболевание, о котором все порядком забыли, вернулось вновь.По прилету Кокорекин чувствовал лишь небольшую простуду, что в условиях декабрьского мороза не показалось ему странным. Но уже вечером того же дня у него подскочила температура, начался сильный кашель, по телу разлилась острая боль.Врач в поликлинике, к которому он обратился на следующий день, поставил обычный диагноз – грипп. Однако выписанные лекарства не помогали. По всему телу больного появилась сыпь, которую врачи приняли за аллергию. Лишь молодая девушка-ординатор, узнав откуда прилетел художник, осторожно высказала подозрение о черной оспе, но была тотчас же высмеяна профессорами.29 декабря, спустя несколько дней нахождения в общей палате с больными гриппом пациентами, Алексей Кокорекин скончался. Врачи так и не смогли разрешить загадку, что могло убить сильный организм пятидесятитрехлетнего мужчины. А вскоре предновогодние хлопоты окончательно вытеснили этот трагический случай.Однако со смертью Кокорекина ничего не кончилось. На второй неделе нового 1960 года у нескольких пациентов больницы появились одинаковые симптомы: лихорадка, кашель, сыпь.Рисковать было больше нельзя. К исследованиям подключились специалисты Научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Их вывод шокировал: в Москву пришла натуральная оспа.Выяснилось, что Алексей Кокорекин в ходе своей поездки по Индии присутствовал на церемонии сжигания умершего брахмана, и даже прикасался к его вещам. Там нулевой пациент и подцепил смертельное заболевание.15 января информация о вспышке оспы дошла до верхов, которые незамедлительно мобилизовали все силы московских больниц, поликлиник, отделений милиции и КГБ. В круглосуточном режиме шел поиск потенциальных носителей опасного вируса.В карантин попадали те, с кем встречался и говорил Кокорекин, с кем контактировали его родственники, кто получил его подарки из Индии. Так, 150 студентов из университета, где училась его дочь Валерия, забирали в больницы прямо во время лекций.От первичных контактов переходили ко вторичным и так далее, пока не отслеживалась вся цепочка. Людей снимали с поездов, разворачивали в воздухе самолеты с потенциальными больными.В карантин попало 9342 человека. Была изолирована Боткинская больница, где провел свои последние дни нулевой пациент. Поскольку постельного белья для тысяч запертых врачей и пациентов не хватало, специальным указом был вскрыт неприкосновенный государственный запас, предназначавшийся на случай войны.Решающей мерой в борьбе с натуральной оспой стало поголовное вакцинирование всех жителей Москвы и Подмосковья – взрослых, детей и даже умирающих. Буквально за неделю было вакцинировано более 9 с половиной миллионов человек – беспрецедентный случай в истории.Для проведения процедуры мобилизовали медиков всех специальностей: от фельдшеров до студентов медицинских вузов. «Это было героически», – говорит вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Маренникова: «Эпидемиологи работали с утра до вечерa».Всего опасное заболевание в Москве было обнаружено у 45 человек, трое из которых скончались. К третьему февраля больных черной оспой в СССР не осталось. Своевременно начавшаяся слаженная работа московских правоохранительных и медицинских служб помогла остановить смертельный вирус всего за 19 дней.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9898596.html