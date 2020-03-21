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Где в Севастополе спастись от атомной бомбы? Убежище С-2

17:12. 21 марта 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Отличный репортаж фотографа Юрия Югансона о музее в бомбоубежище на площади Суворова.

Где в Севастополе спастись от атомной бомбы? Убежище С-2

Во времена первой Холодной войны каждый пионер знал, что делать в случае ядерного взрыва или применения врагом бактериологического оружия. Все знали, что делать и куда бежать, если заревели сирены, возвещая приближение всеобщего пи… апокалипсиса.
Я, например, должен был примчаться в свою 35-ю школу, откуда всех учащихся должны были автобусами вывезти в лес, в район села Морозовка. Если автобусам пришли бы кранты, то был и пеший маршрут до пункта размещения. 20 км для ребёнка не проблема!
Удручало, что мама, работавшая в гостинице "Крым", никуда со мной не поехала бы, ибо у гостиницы было собственное убежище в горе. И папа, кстати, тоже воссоединился бы с семьёй только после всеобщей победы над короновирусом врагом, ибо работал в МГИ или, как его называли в Севастополе, в "Гидрофизе". А его путь лежал внутрь Центрального городского холма, где и было расположено одно из самых больших убежищ нашего города.
Вырыли его в скале под центром Севастополя в 1952-57 годах. Вмещало оно 2000 человек. Один вход в убежище располагался на площади Суворова, прямо за памятником полководцу, а второй находился на Большой Морской улице, напротив Покровского собора. В советское время первый вход маскировался Доской почёта, а второй находился за малоприметной дверью подсобки в хорошо известной горожанам стекляшке, в которой продавали пиво в розлив. Граждане отдыхали после трудового дня, потягивали свежее пивко и даже не подозревали, что за стенкой находится стратегический объект.
Сейчас здесь находится Музей «Подземный Севастополь», но в случае чего, убежище приводится в готовность за 36 часов.

2 Вот здесь, прямо за памятником и расположен основной вход в убежище


3 Вход


NB! В 2014 году у входа в бомбоубежище собирали гуманитарку на нужды обороны Севастополя.

4 Табличка, говорящая, что это музей. Пока…


5 Вход в тоннель. Протяжённость его 600 метров


6 Противогазы


7 Много противогазов…


8 Над фильтрами, очищающими воздух в убежище, идут "Часы судного дня", показывающие время, оставшееся до ядерной катастрофы. Недавно стрелку часов перевели на минуту вперёд и всеобщий кошмар стал ближе. До него осталось условных 2 минуты. Так близко мы не подходили к концу со времени Карибского кризиса


9 Фильтры


10 Двери здесь тяжёлые, бронированные


11 Подходим к комнате дежурного


12 Инструмент для работы на поверхности по расчистке завалов после ядерной бомбардировки


13 Пункт управления. Здесь находились дежурные


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19 Схема транспортных связей в былые годы


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21 Радиоузел. Вся техника в рабочем состоянии


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23 Операционная


24 Места для просвещения. На стене висит первая советская "плазма" с диагональю более метра!


25 Модели пожарных машин. У меня когда-то в детстве была подобная


26 Стенды, рассказывающие о МЧС


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28 Виды противогазов. Найдёте "командирские"?


29 Костюмы химзащиты


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31 Санпропускник. Сюда вы должны были попасть после работ на улице по расчистке завалов, случившихся из-за ядерного взрыва. Здесь дозиметрист проверял вас на чистоту и только потом вы могли отправляться спать в зону отдыха


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33 Здесь можно было поспать в очередь. На всех спальных мест не хватало


34 Кинозал


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36 Окошки в герметичной двери. Можно было приоткрыть и посмотреть, кто пришёл


37 Один из боковых выходов к наружным радиоантеннам


38 Современные панели ЖК-мониторов, на которых транслируется обстановка с камер наружного наблюдения Севастополя


39 Вот мы и вышли из убежища


40 И оказываемся с вами в торговом зале ТЦ "Диалог" на ул. Большой Морской. А раньше здесь была пивная, где разливали пиво по 20 копеек за бокал


41 Оглядываемся: неужели, действительно там скрывается бомбоубежище?


42 Да, так и есть. Правда, сейчас это музей…


43 …но помним, что у человечества осталось всего 2 минуты!


https://yuhanson.livejornal.com/702696.html – цинк

В целом, очень неплохо сделали. Весьма атмосферное место.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5726587.html

Метки: бомбоубежища, гражданская оборона, история, крым, музеи, севастополь, фотографии, холодная война, югансон, ядерная война

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