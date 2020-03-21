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Эксперт WADA по допингу отстранен за допинг

21:46. 21 марта 2020 151 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Это просто прекрасно.
Один из экспертов Всемирного Антидопингового Агентства попался на допинге.

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на четыре года за нарушение антидопинговых правил 36-летнего велогонщика Джона Гливза. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Гливз сдал положительную допинг-пробу на чемпионате США по велоспорту в серии «Мастерс». В его организме обнаружили анаболический стероид оксандролон.
Ранее американец консультировал Федерацию велоспорта США по антидопинговой политике. Также он входил в рабочую группу Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предотвращению распространения запрещенных препаратов в спорте.
В 2015 году Гливз выступал экспертом в допинговом деле американского велогонщика Лэнса Армстронга, дисквалифицированного пожизненно и лишенного семи побед на «Тур де Франс». Он написал несколько книг по истории допинга.
В настоящее время Гливз работает в Калифорнийском государственном университете, являясь доцентом кафедры кинезиологии (дисциплины, изучающей мышечное движение во всех его проявлениях). Он изучает влияние допинга на современный спорт с разных социокультурных точек зрения.

https://sportrbc.ru/news/5e762af59a794762765f7887?ruid=uUjlBF1efV+7B9TTA6FAAg==&from=newsfeed – цинк

"Но позвольте, как же он мог работать в Всемирном Антидопинговом Агентстве?" (с)

Ну, за чистый спорт, где допинг жрут даже эксперты по допингу из WADA. Но санкции наложат на Россию.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5727569.html

Метки: wada, допинг, спорт, США, юмор

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