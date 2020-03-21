Дэйдмир Гуэрреро про достижения человека и поездку в Колумбию

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nz9dIDCs8Q4
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В жизни и работе куда более важны не способности, а характер, не ум, а сердце, не гений, а самообладание, терпение и дисциплина, подчиненные трезвому суждению.
— Хемингуэй Эрнест Миллер
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