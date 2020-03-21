Что получил Китай за три последних месяца
1. Китай эффективно подготовился к войне нового поколения – биологической. Провели учения и показали миру мастер класс и малоэффективность ее против Китая.
2. Провели перепись населения. Быстро и эффективно.
3. Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.
4. Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.
5. Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страны
6. В мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.
7. Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.
8. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мега больницу за неделю.
9. Всю страну научили, как следить за гигиеной.
10. Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций – норма.
11. Показали всему миру, насколько он зависим от Китая
12. Заморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.
13. В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.
14. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.
15. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.
16. Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров
17. Отработана система электронного концлагеря.
18. Прекращены протесты в Гонконге и влияние китайского Правительства там выросло.
19. Главное.
Пока мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:
- скупать подешевевшие активы
- помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние
- играть на снижении цены на нефть.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9896483.html
Мощно! Поднебесная не собирается закрываться от внешнего мира, что когда-то сыграла злую шутку с притязаниями империи на мировое господство. Китай видимо может учиться на своих ошибках