Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

В Москве заменили памятник Жукову

14:11. 20 марта 2020 110 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В Москве заменили известный памятник Жукову у Исторического музея.
Старый сняли – новый поставили. В новой редакции, изменили пропорции и позу лошади (лошадь явно не относилась к числу лучших работ Клыкова), а сам маршал теперь отдает честь, а не держит руку опущенной.















Замена временная – старый увезли на реставрацию.
Как по мне, замена выглядит лучше оригинала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5723935.html

Метки: великая отечественная война, Жуков, Москва, памятники

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2019
... что в Харькове неонацисты снесли памятник Жукову (ФОТО, ВИДЕО) Только что ...газотранспортной системы. Он отметил, что Москва накопила в европейских хранилищах большие...учреждение с лучшими условиями не заменит семью, поэтому правительство начало изменения...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
...», «решительного» наступления противника на Москву. Приходилось отступать. С болью в... операции Г. К. Жукову с просьбой заменить начальника штаба армии. Он... многих местах стоят на постаментах памятники воинам-танкистам — знаменитые тридцатьчетверки....
Новости Украины и Новороссии 25 августа 2017
.../TASS Высокоскоростная магистраль Москва-Казань может стать ...активно предлагать себя на замену северному соседу. К...ни одного неосквернённого славаукраинского памятника или мемориальной доски ...постамента бюст маршала Георгия Жукова. Вандалы поглумились над...
Новости Украины и Новороссии 25 февраля 2020
...военные приказы. Здесь снимок маршала Жукова на Центральном фронте, «Боевой ...» (г. Москва): ♦ «Скульптор Анна Голубкина», «Скульптор Сергей Коненков», «Памятники в реальном... украинском языке». Чем конкретно будут заменять изъятые книги, впрочем, неясно....
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2015
...доску "украинофобу" Жукову. 07:42 Нуланд едет в Москву обсуждать Минские ... на Украине сегодня силу права заменил «Правый сектор». Основу идеологии...Украины (Уничтожение, разрушение или повреждение памятников – объектов культурного наследия). Проводится ...
Маршал Язов о чудовищной лжи и правде о Сталине
...книги Арсена Мартиросяна, Юрия Жукова, Елены Прудниковой, того..., что следует считать памятниками архитектуры древнерусского зодчества». ...лётчик-истребитель, прибывший в Москву за боевой наградой —...флота. Встал вопрос о замене. Рекомендовали адмирала Исакова,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)