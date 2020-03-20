В Москве заменили памятник Жукову

В Москве заменили известный памятник Жукову у Исторического музея.Старый сняли – новый поставили. В новой редакции, изменили пропорции и позу лошади (лошадь явно не относилась к числу лучших работ Клыкова), а сам маршал теперь отдает честь, а не держит руку опущенной.Замена временная – старый увезли на реставрацию.Как по мне, замена выглядит лучше оригинала.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5723935.html