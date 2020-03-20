Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 марта 2020
- 16:38 В Ираке не верят в коронавирус:Тысячи людей вышли на протест против введения карантинных ограничений.
- 16:38 Турецкая колонна въехала на территорию Сирии через КПП «Кафр-Лусин».
- 16:32 В Крыму ликвидирована ячейка ИГИЛ.
- 14:58 Греческие пограничники продолжают удерживать границу с Турцией.
- 10:55 СМОТРИ! // Джанни Родари.
- 06:01 Ад у базы США в Сирии: коронавирус проник в американские концлагеря.
В Ираке не верят в коронавирус:Тысячи людей вышли на протест против введения карантинных ограничений
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Турецкая колонна въехала на территорию Сирии через КПП «Кафр-Лусин»
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В Крыму ликвидирована ячейка ИГИЛ
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму ячейку поклонников ИГИЛ собиравших средства на финансирование деятельности "любителей Халифата".
Из официального заявления по поводу арестов:
Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории республик Крым, Коми и Ростовской области пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации), осуществлявшей ресурсное обеспечение боевиков.
По указанию эмиссаров МТО задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн. рублей.
В результате проведенных по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации обысков изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438547%40fsbMessage.html – цинк
Не удивлюсь, что эти деятели были как-то связаны с "Хизбут Тахрир" или "Меджлисом".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Греческие пограничники продолжают удерживать границу с Турцией
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СМОТРИ! // Джанни Родари
Ровно 17 лет назад, 20 марта 2003 началось американское вторжение в Ирак.
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Ад у базы США в Сирии: коронавирус проник в американские концлагеря
В сирийских лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь введен карантин.
Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник из разведорганов САР.
По информации, полученной от родственников сирийцев, находящихся в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь, в них введен карантин в связи со вспышкой неизвестной инфекции, от которой уже погибло несколько десятков человек. При этом у погибших отмечалась высокая температура, сухой кашель и затруднение дыхания.
На фоне тяжелейшей гуманитарной обстановки и антисанитарии в Рукбане и Эль-Холе количество инфицированных увеличивается с каждым днем.
Стоит отметить, что еще в начале марта появились сообщения о распространении инфекции среди боевиков группировки «Магавир Ас-Саура», тренируемых западными специалистами в подконтрольной США 55-километровой зоне Эт-Танф на юго-востоке Сирии вблизи лагеря беженцев Рукбан.
Для ликвидации вспышки из Иордании прибыли врачи «Сирийско-Американского медицинского общества», которые прежде всего приступили к проверке военнослужащих международной коалиции, недавно прилетевших из Европы и Америки, где распространен коронавирус.
В этих условиях американцы ввели карантин в зоне Эт-Танф, приостановили все контакты с боевиками и запретили любые перемещения в лагере беженцев Рукбан.
При этом заявления пресс-секретаря ВОЗ Кристианы Линдмайер о том, что в Сирии не зафиксировано ни одного заболевания коронавирусом, основаны на результатах тестирований, проведенных на территории, подконтрольной правительству, и на северо-западе страны в Идлибской зоне деэскалации. Специалисты ВОЗ в лагеря беженцев Рукбан и Эль-Холь допущены не были.
Распространение коронавируса в лагерях беженцев в условиях отсутствия доступа к медицинской помощи может привести к биологической катастрофе во всем регионе.
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