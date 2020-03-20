Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 марта 2020

В сирийских лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь введен карантин.

Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник из разведорганов САР.

По информации, полученной от родственников сирийцев, находящихся в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь, в них введен карантин в связи со вспышкой неизвестной инфекции, от которой уже погибло несколько десятков человек. При этом у погибших отмечалась высокая температура, сухой кашель и затруднение дыхания.

На фоне тяжелейшей гуманитарной обстановки и антисанитарии в Рукбане и Эль-Холе количество инфицированных увеличивается с каждым днем.

Стоит отметить, что еще в начале марта появились сообщения о распространении инфекции среди боевиков группировки «Магавир Ас-Саура», тренируемых западными специалистами в подконтрольной США 55-километровой зоне Эт-Танф на юго-востоке Сирии вблизи лагеря беженцев Рукбан.

Для ликвидации вспышки из Иордании прибыли врачи «Сирийско-Американского медицинского общества», которые прежде всего приступили к проверке военнослужащих международной коалиции, недавно прилетевших из Европы и Америки, где распространен коронавирус.

В этих условиях американцы ввели карантин в зоне Эт-Танф, приостановили все контакты с боевиками и запретили любые перемещения в лагере беженцев Рукбан.

При этом заявления пресс-секретаря ВОЗ Кристианы Линдмайер о том, что в Сирии не зафиксировано ни одного заболевания коронавирусом, основаны на результатах тестирований, проведенных на территории, подконтрольной правительству, и на северо-западе страны в Идлибской зоне деэскалации. Специалисты ВОЗ в лагеря беженцев Рукбан и Эль-Холь допущены не были.

Распространение коронавируса в лагерях беженцев в условиях отсутствия доступа к медицинской помощи может привести к биологической катастрофе во всем регионе.

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