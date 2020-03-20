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Россию отбросили в 19 век. Глазьев обрушился с критикой на “того, у кого нет политической воли”

14:56. 20 марта 2020 420 просмотров 11 коммент. Опубликовал:

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Несостоятельность российской модели экономики в очередной раз была продемонстрирована всего за несколько дней одним отказом от сделки с ОПЕК. Упали цены на нефть, а за ними повалилась и национальная валюта, и это бьет по всем сферам экономики. В таком состоянии мы входим в глобальный кризис, вызванный "черным лебедем" – коронавирусом.

Что в это время делает Центробанк РФ? Лучший в мире руководитель ЦБ куда-то запропастилась, но Банк России в это время сжигает по несколько миллиардов рублей в день, чтобы удержать курс нацвалюты. Но, как видно, не очень-то это помогло. Многим вновь стало очевидно, что проводимая экономическая политика оказывается бессильна при малейшем дуновении кризисного ветра, но как неприкосновенная догма все равно исповедуется руководителями страны.

Известный экономист, академик РАН Сергей Глазьев на днях выступил на специальной сессии Московского экономического форума, он уверен, что у России есть все возможности, чтобы не только пережить надвигающийся кризис, но и улучшить экономику в целом. Он напомнил, что мир сейчас находится в периоде смены технологических и мирохозяйственных укладов, который отличается как раз депрессивными тенденциями, обусловленными тем, что не работают ни прежние технологические траектории, ни прежние институты управления.

Как следствие рождается новая система управления экономическим развитием, блестящим образцом которой можно назвать прежде всего Китай. И именно там, в Юго-Восточной Азии, где сформирована принципиально новая модель управления экономическим развитием, будет формироваться центр развития глобальной экономики, уверен ученый. У нас же совсем иная ситуация:

"Мы сегодня живем в постиндустриальную эпоху, потому что была перед нами индустриальная эпоха, которая определялась крупными производствами, гигантскими корпорациями. Они бы не могли появиться на свет, если бы деньги были, как в нашей стране сегодня, каким-то фетишем. Центральный банк нас отбросил куда-то в 19 век, когда государство еще не умело создавать деньги".

Иными словами в ЦБ и других финансовых ведомствах России сидят люди, которые не понимают, что деньги должны работать на рост экономики, а не просто складироваться где-то в заначке. Опять же Сергей Глазьев привел исторический пример – никакой индустриализации в СССР не могло было быть, если бы такие руководители заправляли в тогдашнем Госбанке, они выстраивают денежную политику только в сторону высасывания денег из экономики под предлогом борьбы с инфляцией. А после этого выводят деньги за границу и, по сути, уже делая РФ донором мировой финансовой системы.

"Мы видим примеры экономических чудес за последние 50 лет. Каждое новое экономическое чудо сопровождается более высокими темпами роста инвестиций. И каждая страна, которая идёт по пути догоняющего развития, переходя на опережающее развитие, совершает инвестиционный рывок. Ресурсы, как я говорил, у нас имеются, но у нас колоссальный вывоз капитала, который продолжается. С одной стороны, наши денежные власти позволяют вывозить деньги всем желающим, хотя доходность на мировых рынках ниже, чем на нашем. С другой стороны, ЦБ искусственно поддерживает высокую процентную ставку, на финансовом рынке доходность сегодня в три раза выше, чем должна была бы быть исходя из объективных показателей российской финансово-экономической системы, и это делается в интересах финансовых спекулянтов", – утверждает Сергей Глазьев.

 

Экономист выделил несколько выгодоприобретателей от такой экономической политики:

  • американские хедж-фонды, в интересах которых работает финансовый регулятор;
  • это крупные государственные банки, которые фактически работают на максимизацию доходов своего руководства;
  • те, кто торгует сырьем – они же и выводят деньги за границу.

В результате экономика РФ работает в половину мощности. Промышленное производство может быть увеличено в 2-3 раза, нужно лишь научиться пользоваться деньгами – вкладывать их в кредитование и привлечение инвестиций, уверен ученый. Он также напомнил, что уже давно обсуждается стратегия долгосрочного развития экономики, но, видимо, догмы нерушимы?

Стратегия долгосрочного развития, о которой в Академии наук многократно говорили и предлагали, включает в себя пять составляющих.

  • Первое – это опережающий рост нового технологического уклада, который сегодня обеспечивает технологическую революцию в мире, он растёт в среднем до 35% процентов в год по разным направлениям. Это нано-, инженерные информационные и коммуникационные аддитивные цифровые технологии.
  • Динамическое навёрстывание в таких сферах, которые близки к передовому технологическому уровню, и им нужны только государственные инструменты.
  • Это углубление переработки сырья. Прежде всего нефтехимия, газохимия.
  • Четвёртое направление – это единственное, которым занимается правительство сегодня, так называемое догоняющее развитие.
  • Наконец, пятое направление — это повышение инновационной активности, где возможностей очень много, о чём говорит огромная утечка умов.

И по каждому направлению есть конкретные примеры: это и нефте- и газохимия, которая в целом не может обойтись без кредитования. Тут и авиационная промышленность, которая стагнирует в течение многих лет по той причине, что у государства не хватает ума создать механизм лизинга российских самолётов. Вместо того, чтобы поддерживать своего товаропроизводителя, мы даём льготы по НДС и по импортным пошлинам, не берём даже налога на имущество с иностранных самолётов. В итоге налогообложение отечественных производителей самолётов в три раза выше, чем импортных аналогов. Тут же и импорт технологий и промышленной сборки, где иностранные инвесторы сами за нас делают то, что мы могли бы сделать и без них, но мы не желаем этого делать. Ну и конечно, "отток мозгов" за рубеж – уже давно налаженный процесс по налаженным каналам крупными иностранными корпорациями.

И в очередной раз Сергей Глазьев напомнил, что основная проблема стагнации в том, что Банк России работает в интересах финансовых спекулянтов. Однако, не стоит забывать и про нефть – падение ценника тоже было выгодно некоторым властным кругам:

"Это выгодно тем людям, которые в Правительстве отчитываются за формирование доходной части государственного бюджета, потому что в их воображении чем ниже курс – тем больше будет от нефтяных поступлений, и за одну и ту же нефть они получат больше денег, чем получили бы при высоком курсе. А поскольку половина бюджетных доходов формируется за счёт пошлин на нефть, то у них такая логика – ничего страшного, нефть упала, ну пускай и рубль упадёт на столько же. А с другой стороны, если вы не вводите валютные ограничения, то у вас нет возможности воспрепятствовать спекулянтам играть против рубля. У нас две трети финансового валютного рынка — это иностранцы. Они по команде из Вашингтона легко могут обрушить наш курс как угодно, если ЦБ не обеспечивает стабильность курса".

Завершая свое выступление, Сергей Глазьев назвал главную причину, почему ничего не меняется. Ученый уверен, что для улучшения экономики у страны есть все необходимые ресурсы даже в условиях низкой цены на нефть и слабого рубля. Нет только главного ресурса, о котором не раз говорили на всех уровнях – политической воли:

"Что делать, теоретически понятно. Понятно, кто нам мешает это сделать, какие экономические интересы препятствуют изменению экономической политики. И преодолеть эти интересы непросто".

 

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/115936/

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8742 7664
    Руса 20 марта 2020 в 15:29

    Правильно сказал академик С. Глазьев, поддерживаю.

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    1
  • 11572 5424
    BlackCat 20 марта 2020 в 15:39

    …Как следствие рождается новая система управления экономическим развитием, блестящим образцом которой можно назвать прежде всего Китай….
    Что то часто Китай начал фигурировать в доводах экономистов.
    Между тем, сам Китай – это исполнитель заказов США в основном.
    Весьма интересно.

    Ответить
    1
  • 11572 5424
    BlackCat 20 марта 2020 в 15:41

    …И именно там, в Юго-Восточной Азии, где сформирована принципиально новая модель управления экономическим развитием, будет формироваться центр развития глобальной экономики, уверен ученый….
    В копилку.

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  • 3610 3008
    sergej 20 марта 2020 в 16:22

    Политическая воля есть , только вот она преследует другие интересы , благополучие народа России в них не входит. Система работает и работает в определенном смысле хорошо , не смотря на всю свою ущербность , принося прибыль тем кому надо .Глазьев похоже все еще надеется , что власть прислушается к его выводам ( и подобным мнениям) , а зря … Хотели бы – давно бы прислушались .

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    1
  • 2486 2154
    прохожий 20 марта 2020 в 17:03

    Говорить можно долго и правильно, но вот с делами загвоздка. “Слово и дело государево!” – подразумевает предъявления состава преступления и доказательства с фамилиями виновных и конкретными доказательствами, а так трепотня и нагнетание нездоровых эмоций.
    Уж эти академики и чиновники много знают чего-то такого, за что и на дыбе можно вздёрнуть предателей, как в старые добрые времена- “Времён очаковских и покоренья Крыма!”, но молчат, боясь чего-то, или у самих рыло в пуху?
    Символы правят миром, и пока символ государства о двух головах, смотрящих в разные стороны, чехарда идей и людей, иногда с совершенно фантастическими взглядами на Россию , будет преследовать страну. А топтание на месте -это бег задом наперёд в прошлое, потому что другие на месте не топчутся.
    Россия беременна заменой правящей чиновничей верхушки в угоду западу, на реальных специалистов- профессионалов, которые смогут исправить положение.

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    1
  • 1970 1440
    Игорь 20 марта 2020 в 17:23

    Глазьев не прав. Мировая экономика сформирована роли в ней отведены из повозки не выскочить и не приделать к ней пятое колесо. Нужно капитализировали ресурс раздуть капитал который можно назвать вертуальным но если вспомнить о внешнем долге США и ЕС то капитализация ресурсов вполне материальна. По другому из круга не выскочить. Если мы не научимся торговать своим сырьем то никогда свое производство не наладим, т.к. и на готовое денег хватать не будет. Не нужно делить экономику на подневольную обязательную и свободную воровскую они всегда друг у друга недостатки найдут.

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