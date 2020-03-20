Россию отбросили в 19 век. Глазьев обрушился с критикой на “того, у кого нет политической воли”

Несостоятельность российской модели экономики в очередной раз была продемонстрирована всего за несколько дней одним отказом от сделки с ОПЕК. Упали цены на нефть, а за ними повалилась и национальная валюта, и это бьет по всем сферам экономики. В таком состоянии мы входим в глобальный кризис, вызванный "черным лебедем" – коронавирусом.

Что в это время делает Центробанк РФ? Лучший в мире руководитель ЦБ куда-то запропастилась, но Банк России в это время сжигает по несколько миллиардов рублей в день, чтобы удержать курс нацвалюты. Но, как видно, не очень-то это помогло. Многим вновь стало очевидно, что проводимая экономическая политика оказывается бессильна при малейшем дуновении кризисного ветра, но как неприкосновенная догма все равно исповедуется руководителями страны.

Известный экономист, академик РАН Сергей Глазьев на днях выступил на специальной сессии Московского экономического форума, он уверен, что у России есть все возможности, чтобы не только пережить надвигающийся кризис, но и улучшить экономику в целом. Он напомнил, что мир сейчас находится в периоде смены технологических и мирохозяйственных укладов, который отличается как раз депрессивными тенденциями, обусловленными тем, что не работают ни прежние технологические траектории, ни прежние институты управления.

Как следствие рождается новая система управления экономическим развитием, блестящим образцом которой можно назвать прежде всего Китай. И именно там, в Юго-Восточной Азии, где сформирована принципиально новая модель управления экономическим развитием, будет формироваться центр развития глобальной экономики, уверен ученый. У нас же совсем иная ситуация:

"Мы сегодня живем в постиндустриальную эпоху, потому что была перед нами индустриальная эпоха, которая определялась крупными производствами, гигантскими корпорациями. Они бы не могли появиться на свет, если бы деньги были, как в нашей стране сегодня, каким-то фетишем. Центральный банк нас отбросил куда-то в 19 век, когда государство еще не умело создавать деньги".

Иными словами в ЦБ и других финансовых ведомствах России сидят люди, которые не понимают, что деньги должны работать на рост экономики, а не просто складироваться где-то в заначке. Опять же Сергей Глазьев привел исторический пример – никакой индустриализации в СССР не могло было быть, если бы такие руководители заправляли в тогдашнем Госбанке, они выстраивают денежную политику только в сторону высасывания денег из экономики под предлогом борьбы с инфляцией. А после этого выводят деньги за границу и, по сути, уже делая РФ донором мировой финансовой системы.

"Мы видим примеры экономических чудес за последние 50 лет. Каждое новое экономическое чудо сопровождается более высокими темпами роста инвестиций. И каждая страна, которая идёт по пути догоняющего развития, переходя на опережающее развитие, совершает инвестиционный рывок. Ресурсы, как я говорил, у нас имеются, но у нас колоссальный вывоз капитала, который продолжается. С одной стороны, наши денежные власти позволяют вывозить деньги всем желающим, хотя доходность на мировых рынках ниже, чем на нашем. С другой стороны, ЦБ искусственно поддерживает высокую процентную ставку, на финансовом рынке доходность сегодня в три раза выше, чем должна была бы быть исходя из объективных показателей российской финансово-экономической системы, и это делается в интересах финансовых спекулянтов", – утверждает Сергей Глазьев.