Откуда деньги брать? Делягин задал серию неудобных вопросов Набиуллиной.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых и разрешил делать отсрочки по кредитам для заразившихся коронавирусом. Делягин поинтересовался: а что делать человеку, которого закрыли в карантин, но наличие болезни не подтвердилось? "Как он будет расплачиваться, если, скажем, он таксист, который должен за свою машину отдать 1 500 рублей в день? Откуда он эти деньги будет брать? За счёт чего он будет жить?" - спрашивает эксперт.

Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых и позволил делать отсрочки по кредитам для заразившихся коронавирусной инфекцией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансового регулятора. Решение ЦБ прокомментировал для Царьграда директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Он отмечает, что это довольно хорошие новости. Повышение ставки рефинансирования, как это было в 2014 году, нанесло бы по экономике России чудовищный удар. Сейчас этого не произошло, и это очень хорошо, подчеркивает эксперт.

Надо сказать, что госпожа Набиуллина, может быть, просто решила никак не разжигать панику, но она поступила правильно. Она, конечно, могла и поддержать российскую экономику. Но это для либерала практически невозможно, немыслимо. Поэтому я ей аплодирую, она молодец, - сказал Делягин в интервью Царьграду.

Что же касается разрешения на отсрочку кредитов для заразившихся коронавирусом, то тут у эксперта уже имеется ряд замечаний. Во-первых, указывает Делягин, банк и так может делать такую отсрочку. Он вообще может делать отсрочки в достаточно широком круге случаев. Во-вторых, непонятно, что делать людям, которых отправили на двухнедельный карантин, но наличие вируса не подтвердилось. А такое происходит сплошь и рядом, подчёркивает Делягин.