Открытым текстом 20.03.2020

Новая “испанка”

Европейский Союз распадается. Макрон и Меркель открытым текстом используют слово “война”.

На наших глазах меняется не просто система управления: весь мир лихорадит. Да так, что никто не знает, как он будет жить после болезни. Одно ясно: таким, как прежде, мир уже не будет никогда!

Границы между членами ЕС закрываются на карантин. Он обрывает многие производственные цепочки вроде “Аэробуса”, собирающего самолёты из частей, производимых в нескольких странах. Под него же попадают маршруты туризма. В Италии, Испании, Франции жесточайшие ограничения: из дому — только при крайней необходимости, соблюдая множество мер безопасности. В ЕС начались массовые увольнения. Под угрозой целые отрасли.

Открытым текстом мог бы утешить, как многие сегодня: пандемия пойдёт на спад в худшем случае через пару месяцев. Но опыт заставляет открытым же текстом предупредить: болезни с первого раза не исчезают, и нас, скорее всего, ждёт новая волна. Может быть, не одна. Как век назад.

С весны 1918-го до осени 1920-го каждый третий человек на Земле — пятьсот пятьдесят миллионов! — переболел формой гриппа, поражающей прежде всего лёгкие. Умерли от пятидесяти до ста миллионов. По современным исследованиям, зараза пришла в Европу из Китая через Соединённые Государства Америки.

Открытым текстом сообщаю: тогда болезнь назвали “испанкой” потому, что Испания в Первой Мировой не воевала и цензура не мешала рассказывать об эпидемии. Остальные, несмотря на невероятное изобилие заболевших и умирающих, делали вид, что “ничего такого не происходит”. Как нынче, например, правительство Британии. Что, понятно, снижению смертности никак не способствует.

Век назад вирус победил сам себя: смертельная форма погибла вместе с жертвами, а остались почти безопасные мутации. Но сразу после эпидемии об испанке предпочли забыть. Капиталистический мир побоялся признать себя уязвимым перед обычной хворью.

С девяностых и мы часть этого капиталистического мира. Где каждый “сам за себя”. И где интересы корпорации всегда важнее жизни человека. В контексте ещё только начинающейся! — повторю: начинающейся! — пандемии это действительно страшно.

Мы виноваты тем, что всё у нас в порядок

Пандемия коронавирусного воспаления лёгких куда сильнее бьёт по мозгам, чем по телам.

Умирают, по предварительным оценкам числа заражённых, едва ли не меньше, чем от привычного нам гриппа. Но запуганы почти все. А страх порождает многие странные фантазии.

На этой неделе в Западной Европе и Северной Америке обвинили в раздувании проблем, связанных с эпидемией… Российскую Федерацию! Мол, наши СМИ и комментаторы в Интернете специально слишком много рассказывают о развитии болезни в других странах и тем самым деморализуют их общественное мнение.

Открытым текстом предсказываю: так того и гляди объявят, что сам коронавирус выведен в тайных лабораториях КэйДжиБи.

Да и нынешних фантазий о нашей роли в раскачке народов “золотого миллиарда” достаточно, чтобы нас многие там невзлюбили. Ведь нет у нас ни массового заражения, ни тем более массовой паники. Не дерутся в наших магазинах из-за рулона туалетной бумаги. А для карантина никто не вводит в город военную технику, как в Париже сегодня.

Врачи каждый день открытым текстом честно докладывают про вирус. Власть знает, что делать. Народ хоть и взволнован, но в целом спокоен. Но в Сети ведётся война! Против нас! Интернет-тролли — по большей части с Украины — вбрасывают страшилки о десятках тысяч больных граждан РФ.

Цель — ослабить нас паникой. Но мы на провокации не поддаёмся. В отличие от западников. Не было у них на памяти ныне живущих поколений ничего подобного нашим лихим девяностым, не говоря уж о Великой Отечественной войне.

Нас хворью не напугаешь! Вот и паническую скупку товаров мы останавливаем не приказом “по две штуки в одни руки”, а несравненно эффективнее — немедленным заполнением пустеющих прилавков. А у них не то что еду — туалетную бумагу скупили подчистую, и подвозить новую не торопятся: авось подорожает, и можно будет навариться.

Общество запугивают не НАШИ рассказчики, а ИХ бессовестные спекулянты. Ну и неспособность страховой медицины бороться с эпидемией. Вот кто виноват, а не русские. Но если открытым текстом назвать народу истинных виновников паники, то можно и кресло потерять… Потому на нас продолжат вешать всех собак. В этом не сомневайтесь!

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-20-03-2020/