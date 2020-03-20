Новый Путин, Крестный антивирус, Отскок с оттоком // Галопом по Европам #176

В этом выпуске:

- Рейтинговое агентство Фитч понизило прогноз роста мировой экономики в этом году почти вдвое – с 2,5 до 1,3 процента;

- Власти США планируют ввести против Москвы новые санкции – за обвал мировых цен на нефть;

- Число жертв коронавируса в мире перевалило за 10 тысяч;

- Из-за возможной всеобщей изоляции, Минкомсвязи отложило учения по изоляции российского сегмента интернета;

- Мужчины гораздо больше подвержены коронавирусу, чем женщины;

- Великобритания вслед за США переводит промышленность фактически на военный режим – такого в королевстве не было с 30-х годов;

- Бывший постпред США при ООН Хейли вышла из состава руководства Боинг;

- Генпрокуратура определилась с обвинениями в адрес историка Соколова, который расчленил свою студентку;

- На шахтах Кузбасса начинаются массовые увольнения.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5SlsrV589A