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Новый Путин, Крестный антивирус, Отскок с оттоком // Галопом по Европам #176

21:44. 20 марта 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Рейтинговое агентство Фитч понизило прогноз роста мировой экономики в этом году почти вдвое – с 2,5 до 1,3 процента;
- Власти США планируют ввести против Москвы новые санкции – за обвал мировых цен на нефть;
- Число жертв коронавируса в мире перевалило за 10 тысяч;
- Из-за возможной всеобщей изоляции, Минкомсвязи отложило учения по изоляции российского сегмента интернета;
- Мужчины гораздо больше подвержены коронавирусу, чем женщины;
- Великобритания вслед за США переводит промышленность фактически на военный режим – такого в королевстве не было с 30-х годов;
- Бывший постпред США при ООН Хейли вышла из состава руководства Боинг;
- Генпрокуратура определилась с обвинениями в адрес историка Соколова, который расчленил свою студентку;
- На шахтах Кузбасса начинаются массовые увольнения.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D5SlsrV589A

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