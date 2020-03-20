Главная » Видео, Славянские традиции

Народные струнные инструменты. Елена Андреева и Илья Ахрамеев

16:36. 20 марта 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Продолжаем наше знакомство с народной культурой и народными музыкальными инструментами.

Елена Андреева и Илья Ахрамеев

В этой программе, руководитель студии «Русские гусли» и организатор живого музея народных искусств, Илья Ахрамеев, расскажет о народных струнных инструментах. Встреча состоялась в музее славянской культуры имени Константина Васильева.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#музыка #струнные #инструменты #народное #славянское #радио #елена #андреева #илья #ахрамеев #русские #музыкальные #гусли #деревяные #этнические #russian #folk #flute #music

#НародныеДуховыеИнструменты #ЕленаАндреева #ИльяАхрамеев #Русские #МузыкальныеИнструменты #Музыка #Духовые #Гусли #Деревяные #ЭтническиеРусскиеНародныеИнструменты #RussianFolkFlute #RussianMusic #РусскиеГусли #НародноеСлавянскоеРадио

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OnCMwu5tvWI

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
..., петь и играть на струнных инструментах, владеет мастерством выплавки различных ... инфекционных заболеваний. Конечно же ель либо подпитывалась грамотно, либо ...восстановленную Русь с восстановленной ее народной, товарищеской, государственной идеей. Гордость...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...предсказывать, петь и играть на струнных инструментах, владеет мастерством выплавки различных ... церкви, которая уничтожила Катар. Народный герой, получается, служит католической ... инфекционных заболеваний. Конечно же ель либо подпитывалась грамотно, либо ...
Противоречия и абсурдизмы в рисунках Монферрана о возведении Александровской Колонны и Исаакиевского Собора
...не лом, а измерительный инструмент. Чтобы отделить толстую глыбу,... натянутой между ними струной. Если струна оборвется, то придется...современная схема: Посмотрите еврейский народный научно-популярный видеоролик об... зря двое суток макароны ели. Из Википедии: У ...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... и ненужность. Валерий Клебанов, «Струна»; Сочи-1995 Мир. Бесконечный, ... в грудь мою, целительный елей: Пусть сны вчерашние не ... нам все дурные наши народные качества и свойства таким... То же касается и других инструментов достижения Комфорта: анализа, памяти,...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
... ч е г о…» Народное) Кому посватать свободу, чтобы...знать своё место – средства, инструмента Жизни: прислушиваюсь к его ...бывалая стопа! Валерий Клебанов, «Струна»; Сочи-1995 Не надейтесь, ..., одной порошинки стряхнуть опасается ель. За тихое, лёгкое счастье...
Гребенщиков – в овечьей шкуре
... связанных между собой. В народном куплете (например, частушке)... величие в каждом движеньи струны…» В песне «Ей не...отрезанной кисти висельника, магического инструмента воров, с помощью которого... Деи — гностической Софии — Елены (спутницы Симона Мага), в ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)