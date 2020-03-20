Народные струнные инструменты. Елена Андреева и Илья Ахрамеев
Продолжаем наше знакомство с народной культурой и народными музыкальными инструментами.
Елена Андреева и Илья Ахрамеев
В этой программе, руководитель студии «Русские гусли» и организатор живого музея народных искусств, Илья Ахрамеев, расскажет о народных струнных инструментах. Встреча состоялась в музее славянской культуры имени Константина Васильева.
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