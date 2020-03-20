Как победить коронавирус и Славление РОДА. Телемост 15-03-2020г.

15 марта 2020 г. в 19-00 (Мск) состоялся международный телемост на тему “Как победить Коронавирус?”

3:36:16 – Славление Всевышнего Рода-Прародителя

Китай — Россия — Италия — Украина — Ирландия — Индия — Германия — США — Словакия.



Выступающие:

- Юлия Тараканова (США) инженер-физик, педагог.

- Тарина Тодорова (Ирландия из Индии) йогиня, исследовательница Древних Культур, основательница клуба «Осознанные путешествия».

- Виктор Максименков (Россия) исследователь универсальных методов лечения болезней Человека и Природы.

- Ренате Лехлер (Италия — Германия) писательница, исследовательница духовного мира (Светлодара переводчик).

- Майя Сура (Словакия) объединение Славица г.Нитра.

- Иван Венеруччи (Италия) представитель Всемирной Славянской Академии (СВА)(Светлодара переводчик).

- Радей Зореславъ (Россия) Глава Совета Старейшин веро-исповедальной группы Родной Православной Веры «Сияние Рода».

- Светлодара Нестерова (Италия) последовательница ясновидящей Ванги.

- Максим Бондарь (Китай – Украина) очевидец событий, прибывший из Китая.

- Егор Миронов (Россия) психолог, специалист по психосоматике.

- Всеславъ Глоба (Россия) соратник Родобожия. https://rodobogie.org/



Координатор и ведущий главный редактор и ведущий “Народного Славянского радио” Алексей Орлов (Россия).

https://slavradio.org/

https://www.youtube.com/playlist?list…



В окончание записи вставлено славление Рода в исполнении Всеслава соратника канала “Родобожие”. https://rodobogie.org/slavlenie-vsevy…



Программа телемоста:

I. Три критерия истинности рассмотрения любой проблемы.

1. Что говорят Веды о любой болезни. Как её излечить?

2. Что говорят компетентные люди?

3. Какова личная практика ведущих и слушателей?



II. Уровни, на которых должна быть решена проблема: физический, душевный, духовный.

1. Как победить коронавирус на уровне физического тела?

2. Как победить коронавирус на уровне души?

3. Как победить коронавирус на уровне духа?



III. Ответы участников телемоста на вопросы слушателей.



Во время эфира слушатели и зрители телемоста задавали вопросы в чате сайте https://slavradio.org/chat/ и на в ютубе на канале НСР https://www.youtube.com/slavradio



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hM2vnZBw5MA