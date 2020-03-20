Ещё одно подтверждение: мозг – процессор, а информация разлита вокруг нас
20:17. 20 марта 2020 228 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Схема эксперимента, о котором рассказывается в видео, приведена ниже.
Честно говоря, не понимаю – как это доказывает материальность мысли?
Пусть есть мысль (ведь бывает же такое!). В мозге создаётся её образ, он передаётся на глаз. Затем происходит вспышка света, и отражённый от глаза луч попадает на экран. Который и фотографируют. Прошу товарищей, которые в этом разбираются лучше меня, поправить, если моё мнение неверное.
Зато в предлагаемом видео вскользь упомянуто об одном эксперименте, который сильно затрагивает мировоззрение. Т.е. то, что в нас вложили со школы.
В общем, особое внимание с отметки 9:25.
Честно говоря, не понимаю – как это доказывает материальность мысли?
Пусть есть мысль (ведь бывает же такое!). В мозге создаётся её образ, он передаётся на глаз. Затем происходит вспышка света, и отражённый от глаза луч попадает на экран. Который и фотографируют. Прошу товарищей, которые в этом разбираются лучше меня, поправить, если моё мнение неверное.
Зато в предлагаемом видео вскользь упомянуто об одном эксперименте, который сильно затрагивает мировоззрение. Т.е. то, что в нас вложили со школы.
В общем, особое внимание с отметки 9:25.
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