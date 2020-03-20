1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 9
01. Федя Киршунов за распилкой жердей на дрова
02. Дети Маня и Федя за утренним чаем
03. Приготовление обеда для родителей во время страды
04. Деревенские ребята за игрой в карты
05. Девочки, слушающие сказки, рассказываемые бабушкой и матерью
06. Деревенские женщины на берегу озера
07. Женщина, берущая воду из колодца. Коткозеро д.
08. Женщина, берущая воду из колодца. Коткозеро д.
09. Игра в «коди» – детские домики. Коткозеро д.
10. Крестьянин, везущий навоз на поле
11. Крестьянин, делающий косую изгородь из жердей
12. Крестьянин, точащий топор на наждачном колесе
13. Мать, качающая люльку «кеткют»
14. Окуривание коров во время дойки для отпугивания мух и мошкары. Коткозеро д.
16. Натюрморт с хлебом. Коткозеро д.
18. Переправа через реку Свирь.
19. Переправа через реку Олонку