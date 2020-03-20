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1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 9

20:19. 20 марта 2020 164 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Федя Киршунов за распилкой жердей на дрова


02. Дети Маня и Федя за утренним чаем


03. Приготовление обеда для родителей во время страды


04. Деревенские ребята за игрой в карты


05. Девочки, слушающие сказки, рассказываемые бабушкой и матерью


06. Деревенские женщины на берегу озера


07. Женщина, берущая воду из колодца. Коткозеро д.


08. Женщина, берущая воду из колодца. Коткозеро д.


09. Игра в «коди» – детские домики. Коткозеро д.


10. Крестьянин, везущий навоз на поле


11. Крестьянин, делающий косую изгородь из жердей


12. Крестьянин, точащий топор на наждачном колесе


13. Мать, качающая люльку «кеткют»


14. Окуривание коров во время дойки для отпугивания мух и мошкары. Коткозеро д.


15. Сани с травой


16. Натюрморт с хлебом. Коткозеро д.


17. На левом берегу Свири


18. Переправа через реку Свирь.


19. Переправа через реку Олонку


20. Способ сушки конопли

Источник: https://humus.livejournal.com/7138468.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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