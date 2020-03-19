Запад в связи с коронавирусом: и здесь Россия виновата

Ранее, в феврале, с аналогичными обвинениями выступил Госдеп США. Американские чиновники заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординировано распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, «подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией». Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит американское правительство, таким образом нанося ущерб репутации страны. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».

В то же время создатели аккаунтов хвалят деятельность президента РФ Владимира Путина и обращают внимание на успешную борьбу с коронавирусом под его руководством.

В материале издания говорится, что целью развёрнутой российскими СМИ кампании якобы является распространение паники и страха, а также попытка разделить европейское общество. Утверждается, что Москва якобы использует для этих целей аккаунты в соцсетях на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, которые распространяют апокалиптические истории о том, что инфекция является искусственной болезнью, превращённой в оружие, а виновниками происходящего называются капиталисты, получающие выгоду от эпидемии.

Евросоюз вслед за Соединёнными Штатами обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусной инфекцией COVID-2019 . Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на закрытый доклад ЕС от 16 марта.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Financial Times о секретном докладе ЕС, сказал: «К сожалению, с точки зрения здравого смысла, я не могу его комментировать. Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на конкретное СМИ, я мог бы вам что-то сказать конкретное».

Песков добавил, что «речь опять идёт о каких-то голословных обвинениях».

«По идее, уж в нынешней ситуации, наверное, вот эта одержимость русофобская как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идёт», – заключил он.

Тем временем Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за лживые сообщения о коронавирусе. «Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети Интернет, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации" <…> самые жёсткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий»,— предупредило ведомство.

На днях национальное китайское издание The Global Times сообщило, что 15 марта на сайте Белого дома была опубликована петиция, авторы которой требуют от американских властей обнародовать информацию о секретной лаборатории Пентагона, занимающейся исследованиями инфекционных заболеваний. «Секретная лаборатория» — это военный научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, который находится в штате Мэриленд. Эта база получила неофициальное название «кухня дьявола». The Global Times утверждает, что именно там разработан коронавирус SARS-CoV-2.

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус действительно был создан в США в 2015 году. Тогда в журнале Nature появился материал об успешном эксперименте в американской лаборатории по модификации коронавируса китайской летучей мыши, который проникает в клетки человека без промежуточного животного. В статье отмечалось, что авторы считают эти эксперименты крайне опасными.

В августе прошлого года американские СМИ сообщили, что вышеупомянутая лаборатория в Форте Детрик закрылась. 31 августа сообщалось о странной эпидемии в США, заразились 215 человек. А через десять дней глава Белого дома Дональд Трамп собрал совещание по этому поводу, так как заразившихся стало уже 500. Несколько человек, в том числе американские военные, погибли.

В октябре 2019 года в Ухане (КНР) прошли Всемирные военные игры, в которых принимали участие и американцы. Власти Китая подозревают, что именно они и завезли коронавирус в страну. Первый пациент в Ухане был обнаружен 17 ноября, как раз после инкубационного периода, заразился он в октябре.

Журнал Nature, в свою очередь, сейчас выпустил комментарий к статье 2015 года про эксперименты с коронавирусом.

«Мы предостерегаем от того, чтобы эта история использовалась для непроверенных теорий, что новый коронавирус, вызывающий COVID-19, был сконструирован. Нет никаких свидетельств того, что это правда. Учёные считают, что животные являются наиболее вероятным источником коронавируса», — гласит примечание редакции к статье «Сконструированный вирус летучих мышей вызвал бурные дебаты из-за рискованности эксперимента».

По последним данным, в Европе не осталось ни одной страны, в которой не был бы выявлен коронавирус. В десятку стран с наибольшим числом заразившихся входят Италия (более 30 тысяч), Испания (более 11 тыс.), Германия (более 9 тыс.), Франция (почти 8 тыс.) и Швейцария (почти 3 тыс.). Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире приблизилось к 200 тыс. человек. 7,9 тыс. умерли, более 81 тыс. излечились…

***

.