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Турецкие власти не хотят оправдываться за гибель соотечественников в Ливии

20:51. 19 марта 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Турецкие власти всегда сообщают о потерях своих военнослужащих за рубежом, однако это тезис нельзя применить к конфликту в Ливии. Telegram-канал Рыбарь» рассказал о тайных похоронах погибших в Ливии военных и об арестах журналистов, попытавшихся осветить эту новость.

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Не так давно турецкое издание OdaTV сообщило, что погибшего в Ливии сотрудника Национальной разведывательной организации Турции тайно похоронили в провинции Маниса. Журналисты даже опубликовали фотографию разведчика.

В итоге против троих сотрудников редакции возбудили уголовные дела за раскрытие информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью.

При этом, комментируя своё задержание, журналисты отметили, что материал был опубликован только после того, как один из оппозиционных депутатов публично назвал имя погибшего разведчика. 

После задержания сотрудников OdaTV правоохранительные органы также возбудили уголовное дело против обозревателя издания Yeniçağ (Йеничаг) Мурата Агрыэля. Ещё в феврале он написал в Twitter о гибели турецких военных в североафриканской республике, но задержали его только сейчас. Его также обвинили в разглашении государственной тайны.

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган явно не хочет, чтобы информация о потерях становилась общедоступной. Однако зарубежные СМИ за частую (нередко) публикуют материалы о ликвидации в Ливии турецких военнослужащих, ссылаясь на данные Ливийской национальной армии.

Вероятнее всего, турецкий лидер попросту не знает, как толком объяснить необходимость военного присутствия Турции в Ливии. В связи с этим он опасается, что информация о гибели соотечественников может вызвать недовольство среди населения, что скажется на его рейтинге. 

В редких комментариях по поводу преследуемых в североафриканской республики целей, Эрдоган заявляет о неких геополитических интересах. Турецкий лидер намерен добиться влияния в регионе, чтобы претендовать на средиземноморский газ. По этой причине Эрдоган решил, что соглашение с так называемым Правительством национального согласия о морских границах заставит страны региона считаться с Анкарой.

Однако, оказывая военную поддержку ПНС, Турция продолжает нарушать все действующие договорённости о перемирии и усугублять ситуацию в Ливии.

 

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