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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 марта 2020

10:34. 19 марта 2020 329 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Место последнего боя Героя России Романа Филипова


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Иран поднял древнее знамя мести. Александр Дугин

Чем обернется для Ближнего Востока и всего остального мира убийство генерала Сулеймани. Какие важнейшие мировоззренческие основы нужно понимать, чтобы увидеть всю геополитическую картину, почему это событие может привести к глубинной мобилизации исламского мира, как оно уже изменило расклад сил во всём регионе. Рассказывает философ Александр Дугин.

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Место последнего боя Романа Филипова



Военкоры Anna News побывали на месте последнего боя гвардии майора Романа Филипова.
Более 2х лет назад его Су-25 был сбит над территорией боевиков. Филипов успел катапультироваться, но был быстро окружен боевиками, от которых он до конца отстреливался, а затем подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой. Его последними словами были "Это вам за пацанов".



* * *

Примерно в сотне метров от места гибели Филипова военкеоры Anna News нашли обломки турецкого БПЛА "Байрактар".
Еще одна подтвержденная турецкая потеря.







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Мир вступает в новую эпоху, — Эрдоган

Мир вступает в новую эпоху, — Эрдоган | Русская весна

Эпидемии, имевшие тяжелые последствия для всего мира, в то же время способствовали политическим, общественным и экономическим преобразованиям.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам Координационного заседания по противодействию пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) в Анкаре.

«Мы вступаем в новую эпоху, когда, вероятно, грядут коренные изменения в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения заболевания. «Государство мобилизовало все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса», — рассказал Эрдоган.

В частности, он сообщил, что власти Турции намерены организовать раздачу масок и дезинфицирующих средств гражданам старше 65 лет в Стамбуле и Анкаре.

Глава государства добавил, что в В Турции ускоренными темпами ведется работа над созданием вакцины и лекарства против Covid-19.

Вместе с тем он отметил, что вспышка коронавируса нового типа выявила несовершенство системы социальной защиты западных стран.

«Страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора. На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан», — констатировал он.

Он отметил, что «некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в образе пламенных сторонников либерализма, сегодня национализируют больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг».

Эрдоган добавил, что ряд стран, неизменно выставлявших себя в качестве единственных и непререкаемых поборников прав человека, на фоне пандемии коронавируса действуют исходя из принципа «выживут те, кто сможет выжить».

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Метки: главное, компиляция

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