Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 марта 2020
- 09:33 Место последнего боя Героя России Романа Филипова.
- 09:31 Иран поднял древнее знамя мести. Александр Дугин.
- 02:18 Место последнего боя Романа Филипова.
- 01:00 Мир вступает в новую эпоху, — Эрдоган.
Место последнего боя Героя России Романа Филипова
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Иран поднял древнее знамя мести. Александр Дугин
Чем обернется для Ближнего Востока и всего остального мира убийство генерала Сулеймани. Какие важнейшие мировоззренческие основы нужно понимать, чтобы увидеть всю геополитическую картину, почему это событие может привести к глубинной мобилизации исламского мира, как оно уже изменило расклад сил во всём регионе. Рассказывает философ Александр Дугин.
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Место последнего боя Романа Филипова
Военкоры Anna News побывали на месте последнего боя гвардии майора Романа Филипова.
Более 2х лет назад его Су-25 был сбит над территорией боевиков. Филипов успел катапультироваться, но был быстро окружен боевиками, от которых он до конца отстреливался, а затем подорвал себя и окруживших его боевиков гранатой. Его последними словами были "Это вам за пацанов".
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Примерно в сотне метров от места гибели Филипова военкеоры Anna News нашли обломки турецкого БПЛА "Байрактар".
Еще одна подтвержденная турецкая потеря.
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Мир вступает в новую эпоху, — Эрдоган
Эпидемии, имевшие тяжелые последствия для всего мира, в то же время способствовали политическим, общественным и экономическим преобразованиям.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам Координационного заседания по противодействию пандемии коронавируса нового типа (Covid-19) в Анкаре.
«Мы вступаем в новую эпоху, когда, вероятно, грядут коренные изменения в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — заявил турецкий лидер.
По его словам, Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения заболевания. «Государство мобилизовало все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса», — рассказал Эрдоган.
В частности, он сообщил, что власти Турции намерены организовать раздачу масок и дезинфицирующих средств гражданам старше 65 лет в Стамбуле и Анкаре.
Глава государства добавил, что в В Турции ускоренными темпами ведется работа над созданием вакцины и лекарства против Covid-19.
Вместе с тем он отметил, что вспышка коронавируса нового типа выявила несовершенство системы социальной защиты западных стран.
«Страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора. На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан», — констатировал он.
Он отметил, что «некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в образе пламенных сторонников либерализма, сегодня национализируют больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг».
Эрдоган добавил, что ряд стран, неизменно выставлявших себя в качестве единственных и непререкаемых поборников прав человека, на фоне пандемии коронавируса действуют исходя из принципа «выживут те, кто сможет выжить».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su