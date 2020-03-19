Российская компания “Конкорд” застала в расплох власти США

Компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» российского бизнесмена Евгения Пригожина собираются отсудить у США 50 млрд долларов за ущерб, нанесённый в результате незаконного уголовного преследования и санкций.

«В течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Правительство США делало всё возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия», — цитирует Пригожина пресс-служба компании.

Спецпрокурор Роберт Мюллер отказался предоставлять якобы имеющиеся у него, (лишняя) доказательства, объяснив это тем, обнародованные данные раскроют методы спецслужб США. По мнению политолога Юрия Рогулева, у американских спецслужб, вероятнее всего, попросту не было полноценной доказательной базы. Однако ещё большую роль сыграла стратегия юристов «Конкорда», подавших встречный иск, тем самым застав гособвинителя врасплох.

Также Рогулев отметил, что дело слушалось в американском суде, поэтому, даже если бы обвинители предоставили доказательства, они могли бы оказаться сфальсифицированными. Судья попросту мог пойти на поводу у политиков.

Власти США уже неоднократно пренебрегали международными нормами, когда речь шла о пресловутой национальной безопасности. Вспомнить хотя бы, как в 2001 году американские власти придумали повод для вторжения в Ирак. В Вашингтное заявили, что в Ираке якобы храниться химическое оружие, а госсекретарь Колин Пауэлл в качестве доказательства демонстрировал пробирку с белым порошком, который выдали за образец химоружия. Как показало время, всё это была бутафория.

По мнению главы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрея Климова, Пригожин подал отличный пример для всех компаний, незаконно преследуемых структурами США.

«Я считаю, что все должны им встречные иски выставлять, потому что они обнаглели до невозможности. У них очень много политизированных решений. Они любят других поучать, а сами фору дают всем государствам мира», - подчеркнул политик.

Стратегию российской компании также поддержал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Необходимо отстаивать свои права в суде и показывать все факты, которые говорят о несостоятельности этих обвинений. Компания «Конкорд» серьезно взялась за свою правовую защиту. В отличие от многих других российских компаний, которые попали под американские санкции и никак на это не отреагировали», — подытожил парламентарий.