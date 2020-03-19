Радио Аврора 18.03.2020

Ведущий: Александр Власик.

Анатолий Александрович, я не хочу ходить вокруг да около. Хочу сразу спросить тот вопрос, который интересует всех наших подписчиков. Это конечно же обновление сроков президента. Такое заявление выдвинула депутат Валентина Терешкова. Что вы по этому поводу скажете?

Ну прежде всего…(кашляет)… Не беспокойтесь, это не заразно. Прежде всего скажу, что Валентина Владимировна выдвинула далеко не только это предложение. Она уже давным давно депутат и предложений на её счету много. По большей части хорошие. Включая эту. Но это из категории “хорошо, но мало”. Я лично предпочёл бы, чтобы приняли первый вариант предложенный ею. А именно вообще отказаться от ограничения числа сроков пребывания в выборной должности. Я об этом говорю уже не первый год. И даже не первое десятилетие. Я считаю, что такое ограничение умаляет прежде всего права самих избирателей. Только сами избиратели вправе решать кто им нужен и на сколько нужен. Да, я знаю, очень часто говорят мол человек выбранный на какой-то пост может за несколько сроков так зачистить избирательное поле, что других подходящих кроме него кандидатов не останется. Ну так извините, это можно сделать даже за один срок пребывания в должности. И от человека заботящегося только о том, чтобы держаться за кресло зубами и когтями, ограничение числа сроков не избавит. Он, как правило, найдёт способ пропихнуть на своё место кого-нибудь более менее единоверного, единомыслящего. Поэтому мне это ограничение представляется не целесообразным.

Ну а кроме того, я знаю откуда оно возникло. Первый президент Соединённых Государств Америки Джон Августинович Вашингтон по состоянию здоровья решил не баллотироваться на третий срок. Именно по состоянию здоровья. Обстановка в стране была такова, что его скорей всего избрали. И последующие президенты сочли этот пример руководством к действию. И только Франклин Деланович Рузвельт нарушил эту традицию. Он был избран четырежды подряд. И умер на посту президента, меньше чем через полгода после очередного переизбрания. Кстати заодно тот же Рузвельт поменял срок вступления президента в должность…