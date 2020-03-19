Проплаченные Западом либСМИ набросились на Героя Советского Союза Валентину Терешкову

После предложения внести в обновлённую Конституцию РФ положение об обнулении президентских сроков первая женщина-космонавт Валентина Терешкова подверглась нападкам в соцсетях и некоторых СМИ. Появилось большое количество статей и сообщений, очерняющих Героя Советского Союза. Как выяснилось, все подобные статьи написаны информационными ресурсами и людьми, имеющими общую отличительную черту.

Из 26 статей в информационных ресурсах 14 опубликованы подконтрольными USAGM СМИ-иностранными агентами, ещё 8 выпущены аффилированным с НКО-иноагентом "Мемориал" журналом "7х7" и по одной публикации сделали получающие западное финансирование ресурсы "Медуза", МБХ-Медиа, "Дождь" и "Новая Газета". Получается, что травлю Терешковой устроили издания, живущие на деньги из-за рубежа.

В социальных сетях критиковать первую женщину-космонавта сразу же начал одиозный блогер Алексей Навальный и его банда из ФБК, в частности, Л.Соболь, Н.Ляскин, А.Помазуев и А.Головач.

Критиканством также отметились беглый олигарх М.Ходорковский, экс-депутаты Г.Гудков и Д. Гудков, депутат-наркоман М.Резник, провалившая кампанию в МГД Ю.Галямина, акционист П.Верзилов, журналист Р.Доброхотов, политические деятели С.Удальцов и Е.Ройзман. Короче говоря, вся шобла так называемых либералов.

В общем, удивляться тут нечему. Инфопомойки-иноагенты и продажные шакалы как всегда продемонстрировали полное отсутствие морали и организовали бестолковый «наезд» на выдающуюся по всем мировым меркам женщину.