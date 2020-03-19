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Польский журналист восхищен способностью России преодолевать трудности

09:30. 19 марта 2020 158 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Россия не только умеет сама преодолевать глобальные трудности, но и помогает справляться с ними другим. Эта способность страны восхищает польского журналиста.

pixabay.com

В своем материале для портала Obserwator Polityczny журналист из Польши указал на то, что второй такой устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия, в мире не существует. У нее есть силы и ресурсы, с помощью которых можно противостоять эпидемии. Информацией об этом поделились «Известия».

Также журналист поражен тем, как Россия смогла выстоять под шквалом западных санкций и обеспечить себя всем необходимым, а также, несмотря на свои трудности, помогать другим.

«Она до сих пор дает работу – то есть хлеб – миллионам украинцев. Россия как страна и россияне как люди не отвернулись от своих соотечественников с Украины», – подчеркнул журналист.

Денис Давыдов

Источник: http://voicesevas.ru/news/50585-polskiy-zhurnalist-voshischen-sposobnostyu-rossii-preodolevat-trudnosti.html

Метки: новости / в мире

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