Польский журналист восхищен способностью России преодолевать трудности
Россия не только умеет сама преодолевать глобальные трудности, но и помогает справляться с ними другим. Эта способность страны восхищает польского журналиста.
В своем материале для портала Obserwator Polityczny журналист из Польши указал на то, что второй такой устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия, в мире не существует. У нее есть силы и ресурсы, с помощью которых можно противостоять эпидемии. Информацией об этом поделились «Известия».
Также журналист поражен тем, как Россия смогла выстоять под шквалом западных санкций и обеспечить себя всем необходимым, а также, несмотря на свои трудности, помогать другим.
Источник: http://voicesevas.ru/news/50585-polskiy-zhurnalist-voshischen-sposobnostyu-rossii-preodolevat-trudnosti.html
Вот, есть в Польше и адекватные люди, как данный журналист, а
не только оголтелые русофобы и фальсификаторы истории.
Да ПОЛНО.
А теперь вопрос.
-Почему ВАМ зомбоящик показывает ТОЛЬКО польских кретинов и идиотов которых в Польше не больше чем в России?