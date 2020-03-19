Опасность 5G
23:38. 19 марта 2020 122 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Автор явно вводит в заблуждение доверчивых неофитов, 3G не менее опасен для людей.
Только Dial-Up и аналоговый дисковый телефон c приведут к выздоровлению.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5722945.html
Ходит такая корреляция между запуском 5G и активностью коронавируса.
Идея совсем не фантастическая. Есть такое понятие в химии: переключаемые молекулы (switchable molecules – для любителей погуглить). Переключаются из одной конформации (пространственной структуры) в другую под действием электромагнитного излучения. Если допустить, что одна из структур таких молекул обладает резко токсическим эффектом, то электромагнитное излучение может убить или парализовать животное, “накушавшееся” или “надышавшееся” неактивной формы этого соединения.
Это вам моё размышление-вывод, почему на Дубровке все участники этого “спектакля” практически одновременно(!) отключились, надышавшись спецсредств, запущеных спецназом в вентиляцию. А гелаевцы даже не успели активировать свои пояса шахидов (забавно: Гугл выдаёт всего 2(!) страницы ссылок, будто это – второстепенное событие).
Есть ещё один “необъяснимый” факт: при разгоне Саакашвили небезызвестной демонстрации протеста в Тбилиси часть участников протеста оказалась в бессознательном состоянии в больницах, и последнее, что они помнили – это попытку позвонить по телефону родственникам, чтобы сообщить о происходящем. https://regnum.ru/news/polit/923534.html
Поэтому вполне возможно, что уже имеются и вирусы, которые кодируют потенциально токсичные переключаемые белковые молекулы, изменяющие свою структуру под действием микроволнового излучения, ведь, в белках вторичная и третичная структуры определяются слабыми водородными связями в молекулах. Эти водородные связи, например, ответственны за взаимодействие “еды” с СВЧ излучением в микроволновках, когда мы её подогреваем… Так, например, молекула яда рицин состоит и 4-х белковых блоков ААВВ, каждый из которых абсолютно безвреден. А вот когда они соединятся вместе водородными мостиками…