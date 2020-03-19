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О сбитой стрелке человеческого компаса

18:08. 19 марта 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Хорошо выверенное и информационно-насыщенное выступление А. Иванова в Общественной Палате РФ.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4936423.html

Метки: будущее, дети, Иванов, наука, общество, планета, Россия, семья, человек

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