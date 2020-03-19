Новости Украины и Новороссии 19 марта 2020
- 12:58 Азаров: Карантин добьет экономику Украины.
- 08:30 Коронавирус у южных границ ДНР: найден заражённый.
- 06:59 Глава ДНР сделал важное заявление по коронавирусу (+ВИДЕО, ФОТО).
- 06:00 МВФ не даёт! Зеленский в шоке (ВИДЕО).
- 05:30 ЛНР выполняет указ Путина (ВИДЕО).
- 01:25 Это твое дело, по какой цене продавать тесты.
Азаров: Карантин добьет экономику Украины
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Коронавирус у южных границ ДНР: найден заражённый
Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 на оккупированной Украиной территории ДНР был зафиксирован в Мариуполе.
Об этом сообщил председатель оккупационной «Донецкой областной государственной администрации» Павел Кириленко.
«Медики оказывают ему помощь — больницы обеспечены всем необходимым. Лица, бывшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением», — сообщил Кириленко.
Напомним, на Украине подтвердили 16 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с полуночи 21 марта до стабилизации эпидобстановки.
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Глава ДНР сделал важное заявление по коронавирусу (+ВИДЕО, ФОТО)
Как сообщала «Русская Весна», вчера власти ДНР объявили о полном прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной до стабилизации эпидемиологической обстановки.
По итогам совещания оперативного штаба по коронавирусу Денис Пушилин также сделал ряд важных заявлений: он сообщил, что в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся шесть человек, но их тесты показали отрицательный результат.
Оперативный штаб, по словам Главы, координирует деятельность всех органов в режиме онлайн.
Также организованы санитарно-карантинные посты на всех пунктах пропуска вдоль всей границы. Силы МЧС, Минздрава и администраций городов Республики приведены в режим повышенной готовности.
С 19 марта переводятся на дистанционное обучение общеобразовательные учреждения, образовательные организации высшего и среднего образования.
«Я хочу подчеркнуть: ситуация вокруг COVID-19 полностью под контролем», — заключил он.
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МВФ не даёт! Зеленский в шоке (ВИДЕО)
Зеленский очень хочет увидеть деньги МВФ, но есть проблемы. Какие это проблемы — рассказала известная киевская журналистка Олеся Медведева.
Из-за карантина, охватившего всю страну, украинская экономика ещё больше трещит по швам. Закрыта большая часть сферы услуг. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Строго ограничена работа транспорта. По словам журналистки, «тысячи людей останутся без зарплат, а бюджет без налогов».
Кроме того, в страну массово возвращаются заробитчане. Это означает сокращение потока валюты и рост рынка безработных. Картина неутешительная.
От падения цен страдает и украинский экспорт, что «компенсируется падением цен на энергоносители», которые страна импортирует, но «это единственный, по сути, компенсатор».
Со слов Медведевой, «инвесторы продают украинские гособлигации и выводят валюту из Украины». То, что видят украинцы в обменниках: гривна стремительно падает.
Более того, уже началось сокращение людей. Их просто увольняют, сказала блогер.
«Депутаты и члены правительства могут сколько угодно писать и говорить, чтобы людей отправляли в оплачиваемые отпуска, но если нет денежного потока, то собственникам компаний и предприятий просто нечем будет оплачивать», — пояснила блогер.
По её словам, в такой ситуации Зеленскому остаётся либо дальше плясать под дудку Запада, выклянчивая кредит МВФ, либо налаживать отношения с Россией и Китаем.
«Первый вариант для украинской власти понятный и простой. А вот второй — сложный. Поэтому Зеленский сразу же пошёл по первому варианту», — отметила Медведева.
Вначале он попытался «нагнуть» свою фракцию, чтобы те приняли решение по земельному рынку. Но оказалось, что значительная часть «слуг народа» не хотят голосовать за землю, опасаясь, что после голосования за этот закон на их политической карьере можно будет поставить крест.
К тому же, как пояснила журналистка, «от МВФ так и не поступило чёткого сигнала о том, что они точно дадут кредит».
«Вообще не понятно, что с мировой экономикой будет, а тут — Украина!..» — добавила она.
И Запад, и Европа сейчас заняты своими проблемами. Так, с 17 марта временно закрывается безвиз в шенгенскую зону для всех неграждан ЕС.
«В таких ситуациях нужно обязательно вновь учиться жить своим умом, опираясь на свои собственные силы.
Да, возможно, для этого стоит допустить дефолт. Да, нам из-за этого ещё какое-то время, где-то от трёх до пяти лет, никто не будет занимать денег. Но их и так, судя по всему, никто никому занимать не будет. Не будет не потому, что жадный, а из-за ситуации во всём мире. Зато мы сэкономим миллиарды долларов, которые критически важны для поддержки нашей экономики», — отметила украинская журналистка.
И добавила, что только в 2020 году по внешним кредитам Украине придётся отдать 17 миллиардов долларов.
«Да, будет непросто, однозначно!.. Но это прекрасный шанс для того, чтобы сбросить со своей шеи всех советчиков и прихлебателей, которые обосновались в набсоветах, во всяких офисах реформ, которые учили нас, какие законы принимать и кого нам ставить во главе правительства и в наших силовых структурах. Этим шансом нужно воспользоваться, и стоит помнить, что мир очень большой. И этот мир не ограничивается одной Европой», — подытожила она.
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ЛНР выполняет указ Путина (ВИДЕО)
Министерство внутренних дел ЛНР информирует граждан, что комплекс мер, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке», выполняется в полном объеме.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД Луганской Народной Республики.
Прием документов Управлением и территориальными подразделениями миграционной службы МВД ЛНР на гражданство РФ, а также перевозка граждан к местам расположения пунктов выдачи паспортов на территории Российской Федерации проводится совместно с Министерством инфраструктуры и транспорта ЛНР в штатном режиме.
Сотрудники отделов приема и выдачи документов МВД Российской Федерации продолжают принимать и рассматривать документы на получение российского гражданства от жителей ЛНР и ДНР и выдавать паспорта граждан РФ.
На сегодняшний день Управлением миграционной службы Луганской Народной Республики направлено на рассмотрение порядка 105 тысяч материалов и уже более 90 тысяч жителей ЛНР получили паспорта Российской Федерации.
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Это твое дело, по какой цене продавать тесты
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