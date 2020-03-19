Новости Украины и Новороссии 19 марта 2020

Зеленский очень хочет увидеть деньги МВФ, но есть проблемы. Какие это проблемы — рассказала известная киевская журналистка Олеся Медведева.

Из-за карантина, охватившего всю страну, украинская экономика ещё больше трещит по швам. Закрыта большая часть сферы услуг. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Строго ограничена работа транспорта. По словам журналистки, «тысячи людей останутся без зарплат, а бюджет без налогов».

Кроме того, в страну массово возвращаются заробитчане. Это означает сокращение потока валюты и рост рынка безработных. Картина неутешительная.

От падения цен страдает и украинский экспорт, что «компенсируется падением цен на энергоносители», которые страна импортирует, но «это единственный, по сути, компенсатор».

Со слов Медведевой, «инвесторы продают украинские гособлигации и выводят валюту из Украины». То, что видят украинцы в обменниках: гривна стремительно падает.

Более того, уже началось сокращение людей. Их просто увольняют, сказала блогер.

«Депутаты и члены правительства могут сколько угодно писать и говорить, чтобы людей отправляли в оплачиваемые отпуска, но если нет денежного потока, то собственникам компаний и предприятий просто нечем будет оплачивать», — пояснила блогер.

По её словам, в такой ситуации Зеленскому остаётся либо дальше плясать под дудку Запада, выклянчивая кредит МВФ, либо налаживать отношения с Россией и Китаем.

«Первый вариант для украинской власти понятный и простой. А вот второй — сложный. Поэтому Зеленский сразу же пошёл по первому варианту», — отметила Медведева.

Вначале он попытался «нагнуть» свою фракцию, чтобы те приняли решение по земельному рынку. Но оказалось, что значительная часть «слуг народа» не хотят голосовать за землю, опасаясь, что после голосования за этот закон на их политической карьере можно будет поставить крест.

К тому же, как пояснила журналистка, «от МВФ так и не поступило чёткого сигнала о том, что они точно дадут кредит».

«Вообще не понятно, что с мировой экономикой будет, а тут — Украина!..» — добавила она.

И Запад, и Европа сейчас заняты своими проблемами. Так, с 17 марта временно закрывается безвиз в шенгенскую зону для всех неграждан ЕС.

«В таких ситуациях нужно обязательно вновь учиться жить своим умом, опираясь на свои собственные силы.

Да, возможно, для этого стоит допустить дефолт. Да, нам из-за этого ещё какое-то время, где-то от трёх до пяти лет, никто не будет занимать денег. Но их и так, судя по всему, никто никому занимать не будет. Не будет не потому, что жадный, а из-за ситуации во всём мире. Зато мы сэкономим миллиарды долларов, которые критически важны для поддержки нашей экономики», — отметила украинская журналистка.

И добавила, что только в 2020 году по внешним кредитам Украине придётся отдать 17 миллиардов долларов.

«Да, будет непросто, однозначно!.. Но это прекрасный шанс для того, чтобы сбросить со своей шеи всех советчиков и прихлебателей, которые обосновались в набсоветах, во всяких офисах реформ, которые учили нас, какие законы принимать и кого нам ставить во главе правительства и в наших силовых структурах. Этим шансом нужно воспользоваться, и стоит помнить, что мир очень большой. И этот мир не ограничивается одной Европой», — подытожила она.

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