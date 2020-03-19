Нефтяная война на истощение
16:04. 19 марта 2020 207 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Совладелец "Лукойла" Федун о нефтяной войне.
«Цена катастрофическая. Плюс надо понимать, что мир поменялся. Если раньше мы могли в случае падения такой цены ожидать возврата на цену $100—120 за баррель, как это было, то сейчас этого не будет, поскольку есть точка отсечения такой цены. Это развитие так называемых зелёных технологий. По его словам, в самой негативной ситуации из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые, как уточняется, заявили о намерении нарастить добычу нефти.
«Дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США»
https://russian.rt.com/business/news/729973-fedun-cena-neft – цинк
Легкие нотки паники есть в подобных заявлениях нефтяных магнатов.
В тоже время замминистр энергетики Сорокин заявляет https://ru.investing.com/news/economy/article-1953926, что происходящее являлось ожидаемым и ничего неожиданного пока не происходит и все прогнозируемо, "хотя и неприятно".
Впрочем, Сорокин также затруднился уточнить, когда и как будет достигнуто дно текущего падения, отметив лишь, что ожидает возврата цены в 40-50 долларов за баррель во второй половине 2020-го года. У него была какая-то тактика и он ее придерживался.
Российская нефть марки Urals сегодня упала ниже 19 долларов за баррель (минимальный уровень с 2002 года).
WTI – 22. Brent – 26.
В Саудовской Аравии официально урезали бюджет на 5%, при этом уже анонсировано, что если ситуация будет развиваться по текущему сценарию, то сокращать бюджет будут и далее.
Группа сенаторов США потребовала ввести санкции против России и Саудовской Аравии, поскольку по их мнению нефтяная война между ними угрожает экономике США. Сенаторы требуют от Трампа оказания давления на Москву и Эр-Рияд, чтобы заставить их прекратить нефтяную войну. Россию обвинили в том, что происходящее является "тактикой запугивания" и от нее всегда можно такого ожидать, но вот от саудитов сенаторы такой подлянки не ожидали.
Кроме того, сенаторы просят от Трампа ввести санкции и против других стран ОПЕК, которые выбрасывают на рынок дешевеющую нефть и подрывают американскую экономику.
Сланцевики беспокоятся.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5721866.html
Самое главное дебилы в толк не возьмут что никогда не разорятся те кто делает нефть из камня. Как не прогорит тот кто делает серебро из меди. Ну закроет лавку на обед если много будет на рынке серебра, потом снова откроет. А вот если вы продаете нефть по цене камней, а серебро по цене меди то у вас с наличкой и головушкой не всё в порядке.