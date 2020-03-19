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Латышская Рабочая гвардия. Забытые герои 1941 года

07:31. 19 марта 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Интересный рассказ о действовавшей в начале Великой Отечественной Войны Латышской Рабочей гвардии, которая была создана после вхождения Латвии в состав СССР.  Собиралась она из рабочих латвийских предприятий.
Национальный состав этих формирований был таков – 70% латышей, 20% русских и до 10% евреев.
Большая часть из них погибла в боях лета 1941 года.
Разумеется, в современной Латвии они героями считаться никак не могут, так как в СС не служили.

Латышская рабочая гвардия. Забытые герои 1941 года

Решение о создании военизированной Рабочей гвардии  было принято Секретариатом ЦК Коммунистической партии Латвии 2 июля 1940 года. Вначале планировалось организовать Рабочую гвардию только в Риге, но позднее её подразделения создавались на всей территории Латвии. Поскольку официальные документы Рабочей гвардии (за исключением дел Рижского 9-го батальона) не сохранились, в бывшем партийном архиве ЦК КПЛ имеются только отдельные отрывочные материалы, а в прессе того времени присутствуют лишь несколько заметок, пришлось фактически заново восстанавливать её историю, опросив на протяжении 1964-1967 годов несколько сотен бывших рабочегвардейцев, собрав воедино всю возможную информацию. Следует особо отметить то обстоятельство, что поскольку это была Рабочая гвардия и представители интеллигенции там практически отсутствовали, некому было осветить её историю и боевой путь, не существует литературных произведений, нет мемуаров.

Рабочая гвардия не являлась особой спецификой Латвии. Ещё 29 сентября 1939 года подобная организация была создана на Западной Украине после её включения в состав СССР и просуществовала несколько месяцев. В Эстонии 5 июля 1940 года также была создана аналогичная структура — «Народная самооборона», которая позднее стала основой советской милиции в Эстонской ССР . В Литве такой организации в 1940-1941 годах не было.



Подробнее о Латвийской рабочей гвардии можно почитать вот тут https://cutt.ly/QtlPBmw















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5720673.html

Метки: 1941, великая отечественная война, Видео, история, Латвия, рабочие

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