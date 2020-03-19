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Китай передал Франции миллион масок и заявил о нулевом числе заражений

09:14. 19 марта 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Китай передал Франции миллион масок и заявил о нулевом числе заражений | Русская весна

Китай уверенно встал на позиции нового глобального лидера, не только успешно поборов вспышку коронавируса нового типа, но и оказывая помощь другим охваченным болезнью странам.

Так, китайские власти безвозмездно передали миллион масок и других медицинских материалов для защиты от COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан утром 19 марта.

«Китайский самолет приземлился (во Франции — прим. РВ) с грузом защитных средств», — сказал министр, добавив, что в скором времени ожидают прибытия второго борта.

По последним данным, во Франции коронавирусом заражено более 9 тысяч человек. Из них 148 умерли и лишь 12 выздоровели.

Кроме того, в Китае впервые с начала вспышки коронавируса не зарегистрированы случаи заражения на территории страны. Медикам приходится иметь дело только с завозной инфекцией.

Об этом сообщает ряд СМИ КНР со ссылкой на данные госкомиссии по здравоохранению страны.

За прошедшие сутки выявлено 34 случая, но во всех случаях это завозная инфекция. В городе Ухань, ставшем эпицентром распространения болезни, заболеваемость за сутки нулевая.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1584598498

Метки: Новости

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