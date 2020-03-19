Государство – в подарок от русских. Дмитрий Белоусов. Часть 1

Давайте вспомним поименно хотя бы несколько стран, где мы, русские, или создали, или спасли государственность.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 2 – https://youtu.be/BgCzEtI5kpE



Главные обсуждаемые вопросы: ложь Запада, США (русский отказ 1775г, две эскадры 1863г, доктрина Адамса, Аляска, интервенция 18-20г, встреча на Эльбе), Финляндия (шведские правители, статус княжества 1809г, налоги, теракты, признание 1918г, резня в Выборге, война Советам, блокада ВОВ, русофобство), Польша (племена славян, три раздела, Царство Польское 1815г, союз с Петлюрой, союзники немцев, 600 тыс. погибших, подлость шляхты, Катынь, русофобство), Болгария (школы, война Турции 1878г, 200 тыс. погибших, братства нет, бои 1916г, потопленные подлодки).



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=29gCYQZoO2M