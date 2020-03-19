Что не так с безопасностью. Апгрейд человека

Камер наблюдения, охранников и служб безопасности вокруг нас становится всё больше, но при этом трагические события случаются всё чаще. Почему так происходит? Что не так с нашей безопасностью? Почему современные люди не могут выжить при стечении нескольких неблагоприятных обстоятельств? Как повысить базовую жизнеспособность детей и взрослых? Об этом и многом другом рассказывает руководитель проекта “Мир навыка”, семейный психолог Кирилл Лебедев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hY2TkFW-080