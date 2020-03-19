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“Асимметричный ответ”, который перевернул шахматную доску. Михаил Хазин

20:58. 19 марта 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

К каким изменениям баланса внутри РФ привело решение Путина об обнулении сроков. Почему есть все основания полагать, что ждать смены экономического курса отсалось недолго. Сколько продержится текущий курс рубля. Об этом и многом другом рассказывает известный экономист Михаил Хазин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rOco69DY_Hc

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