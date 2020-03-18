Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Жить станет хуже. Жить станет веселей

15:37. 18 марта 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:



Падение мировой экономики продолжается. Нефтяная война и коронавирус делают свое дело.

Иностранные фондовые биржи просели сегодня еще на 4-5%.
DJI продолжает соревноваться с графиком Великой Депрессии.
Нефть марки брент рухнула ниже 28 долларов за баррель.
WTI опустилась ниже 26 долларов за баррель.
Рубль устремился к 79.
Евро пробило отметку в 86 рублей.
"Роснефть" с декабря потеряла половину стоимости.




Стоимость акций "Роснефти". За штурвалом неунывающий и мужественный командор.


И его второй пилот Дринкинс.


На дистанции Доу-Джонс уже опережает показатели Великой Депрессии.

Жить станет хуже, жить станет веселей. Таков девиз нашего времени.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5718782.html

Метки: капитализм, нефть, рубль, экономика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сокровенное(Огненная Библия)
... 49. Всякие деpевья(растения) веселия насадятся на ней, и виноградник...40. Пpишла Мyдpость, чтобы жить междy сынами человеческими, не нашла... другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом ...; и будет последний обман хуже первого. 63 Пилат сказал...
Жить станет дороже, но труднее!
...руб., и дальше будет только хуже. Чтобы как-то снизить нагрузку...химические и прочие предприятия. Жить станет дороже, жить станет веселее Главными злодеями в этой ситуации... сохранения налогов на прежнем уровне. «Жить станет лучше», – внушают власти населению,...
Наука радости. Конкордия Антарова
... открылся. И жизнь ваша станет благословением для людей. Ни ...еще больших вершин. Проще, легче, веселее — эти слова — целая программа...ты не можешь сделать ни хуже, ни лучше СЕЙЧАС, ... Пытайся разъяснить тягчайшее заблуждение: жить духовно по указке другого. ...
Люди и программы обезьян
... на будущее. Осведомленный человек не станет надеяться на спасительность стихийного прихода... стаде. Их менее настырные и хуже организованные сверстники давно погибли, в... на вариант любви. Сразу жить становится легче, жить становится веселее. Теперь уж чем...
Пир во время Чубайса. Станет ли нам после его смерти жить лучше, веселей?
... помереть – так с музыкой. Не хуже той, что Глазьев сыграл на... как-то не привыкли. Привыкли жить одной надеждой, что какой-то...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
... Не жди, пока солнце станет заходящим… удались от дел... этом страхе наслажденье: Он веселит воображенье, как о волшебном... – здесь: Счастлив? Бедно жить не хуже, чем богато. Русская пословица...Но – тайное однажды станет явным, но – станет ясным тёмное однажды, И...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)