Жить станет хуже. Жить станет веселей
15:37. 18 марта 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Падение мировой экономики продолжается. Нефтяная война и коронавирус делают свое дело.
Иностранные фондовые биржи просели сегодня еще на 4-5%.
DJI продолжает соревноваться с графиком Великой Депрессии.
Нефть марки брент рухнула ниже 28 долларов за баррель.
WTI опустилась ниже 26 долларов за баррель.
Рубль устремился к 79.
Евро пробило отметку в 86 рублей.
"Роснефть" с декабря потеряла половину стоимости.
Стоимость акций "Роснефти". За штурвалом неунывающий и мужественный командор.
И его второй пилот Дринкинс.
На дистанции Доу-Джонс уже опережает показатели Великой Депрессии.
Жить станет хуже, жить станет веселей. Таков девиз нашего времени.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5718782.html