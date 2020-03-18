Падение мировой экономики продолжается. Нефтяная война и коронавирус делают свое дело.Иностранные фондовые биржи просели сегодня еще на 4-5%.DJI продолжает соревноваться с графиком Великой Депрессии.Нефть марки брент рухнула ниже 28 долларов за баррель.WTI опустилась ниже 26 долларов за баррель.Рубль устремился к 79.Евро пробило отметку в 86 рублей."Роснефть" с декабря потеряла половину стоимости.Стоимость акций "Роснефти". За штурвалом неунывающий и мужественный командор.И его второй пилот Дринкинс.На дистанции Доу-Джонс уже опережает показатели Великой Депрессии.Жить станет хуже, жить станет веселей. Таков девиз нашего времени.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5718782.html