Все т.н. Кумранские рукописи – искусная подделка!

Полтора года назад мы уже публиковали сообщение о том, что 5 из 16 т . н. Кумранских рукописей – подделка. Причём о фальсификации заявили как немецкие, так и американские учёные. И вот – новое сообщение о том, что проводившаяся много лет экспертиза оставшихся 11 рукописей привела к однозначному выводу: это тоже подделка . Что интересно, подобные фальсификации призваны укрепить официальную „многотысячелетнюю” историю жидов, упрочить их доминирование в гуманитарных науках и образовании! Ведь что заявила самая первая, итальянская экспертиза?

Напомним, что свитки Мёртвого моря, или Кумранские рукописи, — это пергаменты, обнаруженные в пещерах на побережье упомянутого моря. Они изготовлены в III-I вв. до н.э. и содержат религиозные тексты, в основном фрагменты Ветхого Завета. Первая находка такого рода была сделала ещё в 1947 году. С тех пор археологи обнаружили множество подобных свитков.

Эти артефакты бесценны как для историков, так и с религиозной точки зрения. Поэтому музеи и коллекционеры готовы платить за них огромные деньги. Разумеется, этим не преминули воспользоваться мошенники. Как было показано в предыдущих исследованиях, по крайней мере некоторые фрагменты, обнаруженные позже 2002 года, представляют собой искусные подделки.

Поэтому музей Библии заказал экспертизу своей коллекции, которая, по некоторым данным, обошлась ему в миллионы долларов США.

В 2018 году было установлено, что по крайней мере пять из этих фрагментов сфальсифицированы. Теперь же исследователи окончательно сокрушили надежды на подлинность артефактов.

Проведя многочисленные экспертизы, учёные заключили, что все 16 изученных фрагментов изготовлены в XX веке. При этом фальсификаторы старательно имитировали их древность. Они использовали пергамент подходящего возраста. Для придания артефактам характерного блеска мошенники воспользовались клеем животного происхождения. В некоторые изделия были добавлены нужные минералы, чтобы сфальсифицировать естественные отложения, накопившиеся за столетия. Выдали же "великих комбинаторов", в частности, современные чернила.

Подробности для специалистов изложены в 212-страничном отчёте, доступном в виде PDF-файла.

Анатолий Глянцев



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