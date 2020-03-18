Все т.н. Кумранские рукописи – искусная подделка!
Полтора года назад мы уже публиковали сообщение о том, что 5 из 16 т.н. Кумранских рукописей – подделка. Причём о фальсификации заявили как немецкие, так и американские учёные.
И вот – новое сообщение о том, что проводившаяся много лет экспертиза оставшихся 11 рукописей привела к однозначному выводу: это тоже подделка.
Что интересно, подобные фальсификации призваны укрепить официальную „многотысячелетнюю” историю жидов, упрочить их доминирование в гуманитарных науках и образовании! Ведь что заявила самая первая, итальянская экспертиза?
„Свитки Мертвого содержат библейские тексты на еврейском и арамейском языках, а также некоторые апокрифические произведения.”
Итальянцы во главе с Джузеппе, нет, не Папандопуло, а Паппалардо, использовав, ни много ни мало, ускоритель элементарных частиц, „доказали” подлинность фальшивых находок 1947 года. Т.е. как тех пяти, оказавшихся подделкой, так и остальных одиннадцати.
И в который раз напрашивается вопрос как к РПЦ, так и к христианам вообще: вы какой идеологией людей пичкаете? Фальсификацией от А до Я?!! Сокрытием мошенничества, каковым является написанный иудеями текст Библии?
Википедия, отражающая академическую точку зрения историков, о пяти фальшивках сообщила, а вот о том, что все т.н. рукописи – искусная подделка – нет. И по словам либералов, она до сих пор имеет „огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение”. С целью пропаганды мнимой древности иудеев, это само собой разумеется.
„Кумранские рукописи, или свитки Мёртвого моря — название манускриптов, обнаруженных, начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана, в пещерах Вади-Мураббаат[en] (к югу от Кумрана), в Хирбет-Мирде (к юго-западу от Кумрана), а также в ряде других пещер Иудейской пустыни и в Масаде. Свитки, найденные в Кумране, датируются периодом с III века до н. э. по I век н. э. и имеют огромное историческое, религиозное и лингвистическое значение. Исследование рукописей подтвердило, что по крайней мере некоторые из них были написаны именно в Кумранской общине[1].”
Чрезвычайно дорогостоящая коллекция свитков Мёртвого моря, принадлежащая Музею Библии в Вашингтоне, оказалась собранием фальшивок. Такой вердикт вынесли эксперты, тщательно изучив рукописи.
Напомним, что свитки Мёртвого моря, или Кумранские рукописи, — это пергаменты, обнаруженные в пещерах на побережье упомянутого моря. Они изготовлены в III-I вв. до н.э. и содержат религиозные тексты, в основном фрагменты Ветхого Завета. Первая находка такого рода была сделала ещё в 1947 году. С тех пор археологи обнаружили множество подобных свитков.
Эти артефакты бесценны как для историков, так и с религиозной точки зрения. Поэтому музеи и коллекционеры готовы платить за них огромные деньги. Разумеется, этим не преминули воспользоваться мошенники. Как было показано в предыдущих исследованиях, по крайней мере некоторые фрагменты, обнаруженные позже 2002 года, представляют собой искусные подделки.
Поэтому музей Библии заказал экспертизу своей коллекции, которая, по некоторым данным, обошлась ему в миллионы долларов США.
В 2018 году было установлено, что по крайней мере пять из этих фрагментов сфальсифицированы. Теперь же исследователи окончательно сокрушили надежды на подлинность артефактов.
Проведя многочисленные экспертизы, учёные заключили, что все 16 изученных фрагментов изготовлены в XX веке. При этом фальсификаторы старательно имитировали их древность. Они использовали пергамент подходящего возраста. Для придания артефактам характерного блеска мошенники воспользовались клеем животного происхождения. В некоторые изделия были добавлены нужные минералы, чтобы сфальсифицировать естественные отложения, накопившиеся за столетия. Выдали же "великих комбинаторов", в частности, современные чернила.
Подробности для специалистов изложены в 212-страничном отчёте, доступном в виде PDF-файла.
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ВСЁ подделка не только рукописи евреев.
Рукописи “русских”тоже подделка.
Все эти летописи тоже фальшак.
И это давно не тайна