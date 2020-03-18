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В США испытали усовершенствованную ядерную бомбу (ФОТО)

18:36. 18 марта 2020 183 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
В США испытали усовершенствованную ядерную бомбу (ФОТО) | Русская весна

В США прошли испытания новейшей ядерной бомбы B61–12 без боезаряда и истребителя F-15E Strike Eagle. Об этом сообщили  американские СМИ в среду, 18 марта.

Общий объем затрат на модернизацию B61, как ожидают эксперты, превысит 9,5 млрд долларов.

Испытания являются частью серии совместных тестов, чтобы показать неядерные функции бомбы и способность самолета доставлять вооружение. Ранее бомбу испытали в 2017 году и октябре 2015-го в условиях, приближенных к реальным.

Усовершенствованная бомба 2020 года имеет важные отличия от предыдущих: новая хвостовая часть от Boeing повышает точность боеприпаса. Также нет необходимости использовать парашютную систему. Самолет-носитель может сбросить B61–12 с большой высоты, после чего бомба будет автономно планировать в сторону цели, корректируя свой полет. Реализованная концепция позволила снизить мощность боезаряда без падения боевых качеств B61.

После 2020-х США планирует развернуть B61–12 на территории Европы в рамках замены предыдущих вариантов тактических бомб.

Ранее Пентагон заявил, что США не будут расширять ядерный арсенал. Соединенные Штаты не хотят участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем, говорят при этом в ведомстве.

Также Трамп рассказал о «супербыстрых» ракетах. Действия России и Китая фактически вынуждают Америку увеличивать расходы на свой ядерный арсенал, отметил Дональд Трамп.

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В США испытали усовершенствованную ядерную бомбу (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1584540415

Метки: Новости

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