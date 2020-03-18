Тени оболганных титанов

В последние два десятилетия информационное пространство России стало очень остро отвечать на попытки Запада очернить русскую историю . С сожалением могу констатировать, что пока мы просто реагируем на этот, без преувеличения, фундаментальный процесс. Переписывание истории началось не вчера. Просто Россия ― последняя из империй, за которую взялись люди с «хорошими лицами» из одного звездно-полосатого государства. Можно утверждать, что российское академическое сообщество вообще никак не реагировало на вышеупомянутый процесс, пока это не коснулось конкретно России и ее исторических и цивилизационных свершений. А ведь можно с ответственностью заявить, что первым в списке «очернения» стояла не Россия. Активно используя телевидение, а также огромную всемирную аудиторию, которой обладали «исторические и познавательные» псевдонаучные телеканалы США, функционеры «глубинного государства» с помощью карманных профессоров и так называемых «исследователей» стали настойчиво переписывать историю на свой лад. Не выпадают из обоймы и американские режиссеры, которые снимают пеплумы и байопики, просто наполненные историческим враньем, основывающемся на личной фантазии сценаристов. Это происходит с конца 70-х годов ХХ века.



Механизм прост. Американцы втирают всем, что «достижения и свершения принадлежат всему народу, несмотря на то что диктаторы присваивают их себе».



Но это высказывания для папуасов. Звездно-полосатые эксперты, как никто другой в мире, верят в роль личности в истории. А у всякой великой личности были и остаются до сих пор противники.



И версия трактовки событий противников данной личности подается как истинно верная, и создается иллюзия, что американские «исследователи», внимательно изучив вопрос, наконец нашли истину.



И эта истина ― сенсационна. Великий человек на самом деле никакой не великий. А значит, все свершения этого человека множатся на ноль, подаваясь как мерзость и гнусность.



А вместе с величием государственного деятеля множится на ноль величие государства, которому он служил. И будьте уверены, аудитория (то есть толпа) это проглотит.



Американские СМИ и телевидение давно приучили народ к тому, что сенсация ― это истина.

Этап первый. Античность и Римская империя

Пожалуй, наравне с Россией это самый яркий пример «черного пиара». Просто у этого периода мировой истории сопоставимое с русской историей множество свершений и великих государственных деятелей. Я буду разбирать не голливудские фильмы, наполненные явным враньем и глупостью, а только публикации и исторические телевизионные передачи.

Первой целью американских экспертов стал Александр Великий. Из выступлений американской профессуры (университеты Чикаго и Бостона) на американских исторических каналах мы вдруг узнаем, что Александр был законченный гомосексуалист (тогда это еще было плохо) и сумасшедший маньяк, а не военный гений.



Да и вообще, битву при Гавгамелах он выиграл случайно. И Вавилон взял тоже случайно. И его отказ мириться с Дарием, при многократном численном превосходстве персов, был свидетельством его глупости и некомпетентности, несмотря на его победу.



Но постойте! Из публикаций российских и советских историков и писателей, например Ивана Ефремова, мы знаем, что Александр был законченный бабник, а не гомосексуалист. Он был строен, гармонично физически развит, образован (его учителем был Аристотель) и очень рассудителен. И вот сенсация! Величия нет, есть только половые извращения и буйное помешательство. И толпа верит! Ведь нет ничего слаще, чем низложение великого, если ты сам ― мелок и ничтожен.

Покончив с Александром, псевдоисторики взялись за Гая Юлия Цезаря. Союзниками американцев здесь выступили современники Цезаря (помпеянцы, сторонники Гнея Помпея Великого) и современные европейские историки, потомки варваров, которых Цезарь наголову разбил в Галлии, пребывая в численном военном меньшинстве.



Помпеянцы, чтобы лишить Цезаря законного «триумфа» (почестей, которые воздавали полководцу-победителю), объявили войну Цезаря против варварских племен в Галлии незаконной.



За ту же самую версию ухватились европейские (в основном французы, снявшие кучу фильмов о том, как они побеждают римлян) историки, потомки позорно и бездарно проигравшей стороны.



Пафосно вторя американским исследователям, европейцы, надувая щеки, на экране рассуждают о том, что Цезарь «коварно вынудил варварские племена напасть на римские легионы». По их версии, трехсоттысячное войско варваров, опасаясь смешанного восьмидесятитысячного (!!!) римского корпуса, после долгих совещаний (чуть ли не демократы!!!) «вынуждено было отреагировать на нависающую угрозу римской экспансии».



Только они забыли упомянуть, что до этого конкретно с гельветами и германцами Гай вел утомительные переговоры и прямо говорил, что войны не будет, если только они не перейдут границы империи.



Также они забыли сказать о том, что в римском смешанном корпусе было значительное число добровольцев из местных жителей, совсем не хотевших демократического «вынужденного наступления» варваров на свои земли.



Но американцы, якобы взвесив доводы сторон, объявляют истинной версию проигравших: варваров и помпеянцев. Кто хочет проверить, загляните в Википедию или посмотрите американские телепередачи на историческую тематику.

На этом переписывание истории Древнего Рима не закончилось. Был очернен император Траян, при котором Рим достиг пика своего военного и экономического могущества. Он известен не только военными победами, но и обширными строительными работами, которые имели важное значение для простых жителей империи: акведуки, общественные бани и знаменитые термы Траяна.



Но по вердикту псевдоисследователей он «все равно был гнусным деспотом», этаким угнетателем свободолюбивых дакских племен, «которые вряд ли могли серьезно угрожать Риму».



Не поверите, но досталось на орехи даже Марку Аврелию. Потомки проигравшей стороны пеняют ему на «25-летние захватнические войны», забыв упомянуть, что германцы сознательно нападали на поселения, добровольно перешедшие в подданство Рима.



А американская профессура высмеивает философские и законотворческие труды императора, объявляя это «тщетной попыткой стать философом и очистить свое имя от пролитой крови» свободолюбивых и справедливых варварских народов, совершавших откровенный геноцид римских граждан, имевших несчастье жить в приграничных провинциях.

Я не хочу сказать, что римские государственные деятели были сплошь белыми и пушистыми: они были людьми своего времени. Были порой благородными, а порой ― коварными и жестокими. Но совершенно ясно одно, в глазах современных «судей», пытающихся переписать историю, Рим был виноватым лишь потому, что был более величественен, чем предки современных европейцев и американцев.



Европейцы, уничтожая величие Рима, подчеркивают, что светлоликая Европа достигла всего сама, никак не опираясь на наследие великой империи.



Выступая ситуативными союзниками американских псевдоисториков, европейцы забывают о том, что, умирая, Рим оставил после себя великое наследие для всего человечества: культуру, философию, римское право, спорт, строительные технологии, основы делопроизводства и многое другое.



А конкретно свободолюбивым демократическим европейским племенам он оставил 93 города с полностью развитой социальной инфраструктурой, многие из которых теперь являются столицами государств «светлоликих европейских эльфов».



А еще, по версии умеренных историков, ― более 98 000 километров мощеных дорог по всей Европе. Но европейцы упорно утверждают, что достигли всего сами.

Этап второй. Реконкиста. Колониальные завоевания. Испания

Читатель может подумать: странно, что американцы очерняют только испанских колонизаторов, ведь у Франции, Голландии, и Британии тоже были обширные колонии. Ничего странного, чистый прагматизм.



Причин здесь три. Первая: бывшие британские, французские и голландские колониальные территории на сегодняшний момент входят в состав Соединенных Штатов Америки. И американские историки, наоборот, восхваляют колонистов этих территорий, объявляя их свободолюбивыми и трудолюбивыми людьми, волею самого Всевышнего ставшими впоследствии гражданами самого справедливого государства на земле ― США. Так что очернять деяния этих колонистов ― плевать против ветра, хотя некоторые историки в Штатах иногда стараются подавать правдивую информацию.

Причина вторая: только испанские конкистадоры могут затмить американских колонистов в плане геноцида по отношению к местным племенам. Ну, опять же, после «правильных» исторических выводов американских псевдоисследователей.



А если следовать истине, то конкистадорам очень далеко до североамериканских колонистов, которые уничтожили гораздо больше индейцев, нежели испанцы. Но американцы над этим очень упорно работают и при безвольном молчании испанских историков добьются своего.

Причина третья, самая главная: испанское консервативное культурное и религиозное наследие, доставшееся латиноамериканским государствам, очень мешает продвижению ЛГБТ-ценностей на южноамериканском континенте, что не может не раздражать американскую сторону. Именно поэтому испанскую культуру «исследователи» из передачи в передачу стараются показать в самом неприглядном человеконенавистническом свете.

Возьмем хотя бы Реконкисту ― отвоевание испанцами и португальцами земель на Иберийском полуострове, оккупированном маврами-мусульманами. В 1492 году великие правители Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская изгнали последнего мусульманского эмира из Гранады.



И на этом моменте американцы заостряют внимание и начинают натуральный «плач Ярославны». Мусульманам, согласившимся принять католичество, разрешается остаться на территории полуострова в качестве подданных короны. Остальные мусульмане, примерно 300 000 человек, вынуждены покинуть королевство и переселиться на территории, где правят правоверные.



Вот же нелюди испанские ― взять и выгнать людей с родины! Однако американцы умалчивают о том, что мусульмане делали с местными христианами при завоевании полуострова за семьсот лет до этого.



Данных о том, что христианам разрешали спокойно переселиться, я не нашел, зато нашел сведения о фактическом геноциде местных жителей, который производили безжалостные маврские правители, огнем и мечом насаждавшие ислам среди местного населения.



Далее следовали стенания о великой маврской архитектуре, которую испанцы «безжалостно уничтожили, разрушив множество мечетей».

Ну, во-первых, испанцы тронули только мечети, остальным преспокойно и прагматично пользовались. Во-вторых, за семьсот лет до этого мавры также разрушали здания и сооружения, доставшиеся местным жителям еще от Римской империи.

К Реконкисте у американцев особые счеты. Только завершив Реконкисту, испанцы смогли заняться освоением земель Нового Света, оставив в Южной Америке после себя не только горе и геноцид, но и великую культуру вместе с традиционными ценностями, которые теперь так мешают американским проводникам элгебетешного мракобесия.



Похвастаться подобным культурным наследием североамериканские индейцы, увы, не могут. Безжалостные североамериканские колонисты не подарили им культуры, ценностей, дорог, портов, школ и литературы. Они находятся в резервациях, площадь которых постоянно уменьшают американские чиновники.



Мужчины спиваются и деградируют, женщины занимаются проституцией и снимаются в порнофильмах. Но я уверен, еще несколько лет работы американских «исследователей» и весь мир поверит, что североамериканские индейцы гораздо более счастливы, чем их необразованные и дикие, зараженные преступными традиционными ценностями южноамериканские собратья.

Этап третий. Русь. Российская империя. СССР

Ситуативными союзниками американцев здесь вновь выступают европейцы. Я не стану заострять внимание на религиозных распрях, об этом многие писали до меня и еще не раз напишут.



Огромную злобу европейских правителей всегда вызывали военные победы русского оружия над европейским, а также нежелание русских задарма отдавать свои ресурсы падким на халяву европейцам.



Началось это с 1242 года, когда Александр Невский разбил немецких рыцарей. С удивлением и неприязнью в Европе узнали о «неправильных» христианах, способных разбить войска монашеских орденов, служивших Святому престолу.



Обида на русских заключалась также в том, что не так давно крестоносцы потерпели ряд унизительных поражений в Палестине и для укрепления веры в военную мощь католической церкви требовались решительные победы. Решительной победы над русскими не получилось.



А в 1250 году вообще случилось неслыханное: французский король Людовик IX Святой попал в плен к султану и был освобожден в результате огромного унизительного выкупа.

Надвигалась и другая напасть: с востока на Европу шли войска монголов. Европейцы успокаивали себя байкой, которая уже около 150 лет гуляла по Европе.



Духовные сановники и монархи Европы свято верили в то, что где-то на востоке, за территорией империи монголов, существует христианское королевство Кашгар, возглавляемое пресвитером (королем-священником) Иоанном, который непременно придет европейцам на помощь.



То есть разобьет монголов, потом повернет на юг и разобьет ненавистного султана и преклонит колени перед европейскими правителями и Святым престолом. Ничего так хотелки, да? Врага разбей, да еще и колени преклони.

Разбивать султана никакой пресвитер не стал, его просто не было. Однако русские княжества спасли Европу от почти неминуемого нашествия монголов. Они не стали идти на Европу, а обратили свой взор на города и села Руси.



Окончательную победу над монголами одержал спустя триста лет, как ни странно, Иоанн по прозвищу Грозный, разделавшийся в Сибири с ханом Кучумом, уничтожив Крымское и Астраханское ханства и присоединив к Руси земли Ногайской Орды. Иоанн Васильевич увеличил территорию Руси в два раза.

К неудовольствию Европы и Святого престола русский царь не стал преклонять колени ни перед европейскими монархами, ни перед папой. Ситуацию усугубляло то, что в 1559 году русский царь в борьбе за Балтийское побережье фактически уничтожил Ливонский орден.

Уже тогда началась информационная война против первого Царя Всея Руси. Он представлен злым полубезумным деспотом почти во всех западных источниках. Кто не верит, может почитать Википедию. Кстати, хан Кучум описан в ней как «человек, высоко ценивший свободу».

Такую же грязь можно прочесть о последнем Царе Всея Руси и Первом Императоре Всероссийском Петре Алексеевиче. И экономические реформы у него какие-то не такие, и был он душевнобольным, убивал монахов и прочее.



Список русских «злодеев» можно продолжать: «похотливая извращенка» императрица Екатерина II, «лже-полководец», «декоратор» Потемкин, «полубезумный канцлер» Горчаков, «деспот и тиран» император Николай Павлович, «дикий панславянист» генерал Скобелев.

Не обошли они и советских правителей, которые назло иностранным интервентам, вторгшимся на территорию молодой Советской Республики, смогли не только дать отпор англо-американским грабителям, но и в короткие сроки построить индустриальную державу. Не спорю, все это делалось с помощью изуверских методов, но обвинить советское руководство того времени в некомпетентности может разве что законченный кретин.



С развалом Советского Союза уже наши победы над немцами в Великой Отечественной войне начали представлять как преступление. Делалось это по отработанной схеме ― объявлением истинной версию проигравшей стороны. То есть принимались за правду байки немецких генералов, выживших власовцев, членов Армии крайовой, бандеровцев и прочих «светлолицых эльфов».

Я, проводя исследование по данной тематике, был вообще удивлен отсутствием очернения периода Ранней Руси, начиная от появления славян в Европе до Ледового побоища.



Но, уверен, некоторые победы русских князей вскоре объявят украинскими и белорусскими (польско-литвинскими), ведь эти две мятежные русские провинции не прочь преклонить колено перед коллективным Западом. Ну а там, где не удастся отнести победы к белорусам или украинцам, думаю, будут очернять по отработанным лекалам.



К примеру, победы новгородцев или москвичей над местными враждебными племенами объявят геноцидом, проводившимся русскими. Можно с уверенностью прийти к выводу, что Коллективный Запад устроят только такие русские правители, которые безропотно дадут грабить и убивать свой народ, будут отдавать территории и ресурсы по первому требованию Запада, а также безропотно идти в фарватере внешней политики западных повелителей.



К примеру, такие как Анна Иоанновна, Горбачев или Ельцин. Все сильные и самостоятельные будут подвергнуты историческому низложению.

Резюме

Пытливый читатель может спросить: а зачем американцам все это надо? Да все очень просто. У американского государства нет и не было государственных деятелей, которые совершали подвиги мирового значения. Сама биография отцов-основателей спорна (все, включая Вашингтона, мерзавцы редкостные), а иной раз американцам приходится некоторые «подвиги» в буквальном смысле раздувать до мировых масштабов.

Битва при Геттисберге в Гражданскую войну, оборона Лексингтона от англичан в период Войны за независимость, битва за Мидуэй не идут ни в какое сравнение по масштабам не то что с русской, но даже с античной историей.



Поэтому надо объявить все то великое, что было до основания Соединенных Штатов, преступным. Дескать, если и были великие генералы и военачальники, то это были американцы. Если и были великие битвы и победы, то это американские битвы и победы. Если и есть великие государственные свершения, то это американские государственные свершения. Если и есть на свете настоящие герои, то это американские герои. Если и есть великий Град на холме, то это не Рим и не Москва, это Вашингтон. Все остальные мнения ― преступны.

Они не могут по-другому в информационном плане обусловить свою гегемонию. Поэтому нам приходится яростно защищать в информационном поле свои свершения и свою великую русскую историю, хоть и с поздним зажиганием.



И если мы не сумеем отстоять память своих предков, то наши дети будут на уроках истории слушать вранье о подвигах американских политических и военных пигмеев.

Анатолий Урсида



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