«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.3



01. Российско-американские морские учения в Приморском крае. 6 августа



02. Российские пограничники в заложниках в Чечне уже восемь недель. 10 июня



03. Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Рон Вуд из The Rolling Stones позируют на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 10 августа



04. Церемония погребения останков царя Николая II и его семьи в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 2 января



05. Премьер-министр Евгений Примаков (слева) на снимке в своем загородном доме с семьей: дочь Нана, внучка Маша (слева), внучка Саша, зять Александр, внучка Аня (слева сзади)



06. Осмотр контрабандного янтаря, конфискованного российской таможней. Янтарь был передан проекту реставрации янтарной комнаты, Санкт-Петербург, январь



07. Государственная монополия на производство алкоголя была введена 1 октября



08. Густой дым поднимается над Московским нефтяным заводом в юго-западном пригороде российской столицы. 21 августа



09. Дагестан. Офицеры Мурманского ОМОНа были убиты чеченскими боевиками. 28 ноября



10. Зураб Церетели в Москве. 1 января



11. Москва, Тверская



12. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принимает детей в пионеры. 21 апреля



13. Москва. Метро «Маяковская»



14. Никита Михалков в Москве



15. Спортсмены несут факел Всемирных юношеских игр в Москве, за день до начала игр на стадионе в Лужниках. 12 июля



16. Москва. Станция метро «Парк Культуры»



17. Стихийный рынок



18. Борис Ельцин принимает премьер-министра Сергея Кириенко в официальной резиденции Шуйской чупы. 13 июля



19. Москва. Люди в вагоне метро



20. Москва. Тверская, гастроном «Елисеевский»



21. Премьер-министр Примаков посетил Октябрьскую птицефабрику. 27 октября



22. Борис Ельцин встречается с Леонидом Кучмой в своей резиденции



23. Крестьяне продают фрукты и овощи вдоль шоссе в Курской области, октябрь



24. Сретенка



Источник: https://humus.livejournal.com/7133826.html