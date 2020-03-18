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«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.3

10:43. 18 марта 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Российско-американские морские учения в Приморском крае. 6 августа


02. Российские пограничники в заложниках в Чечне уже восемь недель. 10 июня


03. Чарли Уоттс, Мик Джаггер, Кит Ричардс и Рон Вуд из The Rolling Stones позируют на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади в Москве. 10 августа


04. Церемония погребения останков царя Николая II и его семьи в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. 2 января


05. Премьер-министр Евгений Примаков (слева) на снимке в своем загородном доме с семьей: дочь Нана, внучка Маша (слева), внучка Саша, зять Александр, внучка Аня (слева сзади)


06. Осмотр контрабандного янтаря, конфискованного российской таможней. Янтарь был передан проекту реставрации янтарной комнаты, Санкт-Петербург, январь


07. Государственная монополия на производство алкоголя была введена 1 октября


08. Густой дым поднимается над Московским нефтяным заводом в юго-западном пригороде российской столицы. 21 августа


09. Дагестан. Офицеры Мурманского ОМОНа были убиты чеченскими боевиками. 28 ноября


10. Зураб Церетели в Москве. 1 января


11. Москва, Тверская


12. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов принимает детей в пионеры. 21 апреля


13. Москва. Метро «Маяковская»


14. Никита Михалков в Москве


15. Спортсмены несут факел Всемирных юношеских игр в Москве, за день до начала игр на стадионе в Лужниках. 12 июля


16. Москва. Станция метро «Парк Культуры»


17. Стихийный рынок


18. Борис Ельцин принимает премьер-министра Сергея Кириенко в официальной резиденции Шуйской чупы. 13 июля


19. Москва. Люди в вагоне метро


20. Москва. Тверская, гастроном «Елисеевский»


21. Премьер-министр Примаков посетил Октябрьскую птицефабрику. 27 октября


22. Борис Ельцин встречается с Леонидом Кучмой в своей резиденции


23. Крестьяне продают фрукты и овощи вдоль шоссе в Курской области, октябрь


24. Сретенка

Источник: https://humus.livejournal.com/7133826.html

Метки: история, Россия, фото

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