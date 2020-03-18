Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Страшная битва в Европе: котлы, прорывы мощной обороны и упорные бои за каждый дом — Венская операция (ФОТО)

04:30. 18 марта 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Страшная битва в Европе: котлы, прорывы мощной обороны и упорные бои за каждый дом — Венская операция (ФОТО) | Русская весна

16 марта 1945 года началась Венская операция войск 3-го и 2-го Украинских фронтов. 

В результате операции, завершившейся 15 апреля, разгромлена Венская группировка (8 танковых и 1 пехотная дивизии) противника, освобождена Венгрия, полностью очищена от врага восточная часть Австрии с ее столицей – г. Вена.

Хронология событий в историческом материале НИИ военной истории академии Генштаба Вооружённых сил России.

16 марта — 15 апреля 1945 года

Первоначальный замысел наступления на венском направлении Ставка Верховного Главнокомандования изложила в директиве от 17 февраля 1945 г. Однако реализовать его в связи с резко изменившейся обстановкой так и не удалось.

В последней декаде февраля немецкие войска ликвидировали плацдарм 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта на р. Грон, а также начали сосредоточение танковых дивизий против 3-го Украинского фронта. В сложившихся условиях Ставка ВГК приказала командующему его войсками Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину закрепиться на достигнутом рубеже и отразить на нем удары противника.

Спустя три дня после начала Балатонской оборонительной операции, 9 марта, Верховный Главнокомандующий уточнил задачи двух фронтов. В отличие от первоначального замысла, главная роль в предстоящей наступательной операции, которая впоследствии получила название «Венская», отводилась 3-му Украинскому фронту. Ему приказывалось не позднее 15–16 марта перейти без оперативной паузы от обороны к наступлению и нанести удар в направлении Папа, Шопрон.

17–18 марта к активным действиям должна была приступить 46-я армия и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта, которые имели задачу вести наступление при поддержке Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии в направлении Дьёра.

Командующий войсками 3-го Украинского фронта выделил в состав главной ударной группировки 9-ю (поступила из резерва Ставки ВГК) и 4-ю гвардейские армии генерал-полковника В. А. Глаголева и генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева — всего 18 стрелковых дивизий, 3900 орудий и минометов, 197 танков и самоходных артиллерийских установок.

На первом этапе им предстояло окружить и разгромить вражескую группировку в районе южнее и юго-западнее Секешфехервара, а также перерезать возможные пути отхода главных сил 6-й танковой армии СС, которые после локализации их вклинения в районе озера Балатон находились в оперативном «мешке». Уничтожение последних возлагалось на 27-ю и 26-ю армии генерал-лейтенантов С. Г. Трофименко и Н. А. Гагена, 18-й и 23-й танковые и 1-й гвардейский механизированный корпуса (всего 217 танков и САУ).

Задача 57-й и болгарской 1-й армий генерал-лейтенантов М. Н. Шарохина и В.Стойчева заключалась в разгроме немецкой 2-й танковой армии в районе Надьканижи. Поддержку наземных войск осуществляла 17-я воздушная армия (генерал-полковник авиации В. А. Судец), насчитывавшая 837 самолетов.

На большинстве направлений противник в середине марта спешно осуществлял переход от наступления к обороне на достигнутых ранее рубежах и стремился подготовить их в инженерном отношении. Исключение составлял участок Эстергом, Секешфехервар, занятый им заблаговременно. Здесь в главной полосе обороны глубиной 5–7 км имелись две — три линии траншей с деревоземляными огневыми точками, подступы к которым прикрывались проволочными заграждениями и минными полями. На удалении 10–20 км от переднего края проходила вторая полоса. На ней размещались отдельные опорные пункты и узлы сопротивления.

В оперативной глубине осуществлялось оборудование рубежа по западному берегу р. Раба, которая и без того представляла собой трудно преодолимое естественное препятствие. Большое количество различных оборонительных сооружений, построенных с использованием преимуществ сильно пересеченной местности, находилось и на подступах к столице Австрии — Вене. Плотность их увеличивалась по мере приближения к городу.

Наступление главной ударной группировки 3-го Украинского фронта началось во второй половине дня 16 марта после артиллерийской и авиационной подготовки. Соединения 9-й и 4-й гвардейских армий успешно преодолели первую позицию вражеской обороны, но в дальнейшем темпы их продвижения замедлились. Прежде всего, это было обусловлено недостатком в боевых порядках танков непосредственной поддержки пехоты и САУ, а также отставанием артиллерии сопровождения.

В результате вклинение советских войск в оборону к исходу дня составило от 3 до 7 км. Задачу первого дня наступления они не выполнили. Для того чтобы нарастить силу удара Ставка ВГК передала 3-му Украинскому фронту 6-ю гвардейскую танковую армию генерал-полковника А. Г. Кравченко, которая до того времени входила в состав 2-го Украинского фронта и находилась в районе Будапешта. Ввод ее в сражение после перегруппировки мог быть осуществлен не ранее чем через два дня.

В течение 17 марта стрелковые дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий продолжали медленно теснить противника и увеличили вклинение в его оборону только до 10 км.

Не внес перелома в ход боевых действий и следующий день. С утра 19 марта начался ввод в сражение 6-й гвардейской танковой армии, задача которой заключалась в завершении окружения группировок немецких войск юго-восточнее и юго-западнее Секешфехервара. Однако ее танковые корпуса встретили упорное сопротивление многочисленных тактических групп врага (несколько танков и штурмовых орудий), не смогли оторваться от стрелковых частей и в итоге не оказали значительного влияния на общие темпы наступления.

В такой обстановке командование группы армий «Юг» получило возможность нарастить усилия против объединений правого крыла 3-го Украинского фронта за счет маневра с неатакованных участков и начало отвод 6-й танковой армии СС из района юго-восточнее Секешфехервара.

Стремясь исключить ее выход из наметившегося окружения, Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин решил нанести удары 4-й гвардейской, 27-й и 26-й армиями с целью рассечь группировку противника на две изолированные части. Одновременно 9-я гвардейская и 6-я гвардейская танковая армии должны были продолжить наступление в прежнем направлении с тем, чтобы исключить подход вражеских резервов.

В последующие два дня, 20 и 21 марта, на правом крыле фронта велись тяжелые бои. Немецкие танковые дивизии, используя многочисленные реки, каналы, дефиле и минные заграждения, огнем и контратаками сдерживали продвижение советских войск, нанося им значительный урон в людях и боевой технике. Только к исходу 21 марта основные силы 6-й танковой армии СС оказались заблокированными в районе Секешфехервар, Берхида, Польгарди. Правда, вскоре они мощным ударом вдоль северного берега оз. Балатон прорвались на запад.

На направлении другого удара 46-я армия генерал-лейтенанта А. В. Петрушевского, перейдя в наступление 17 марта, в первый же день прорвала оборону противника и обеспечила ввод в сражение 2-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта К. В. Свиридова. Его бригады к исходу 20 марта вышли к Дунаю и глубоко охватили с юго-запада эстергомско-товарошскую группировку врага, насчитывавшую около 17 тыс. человек.

В целом в период с 16 по 25 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сломили сопротивление немецких и венгерских армейских объединений между р. Дунай и оз. Балатон, преодолели горы Вэртэшхельдшех и Баконский лес, продвинулись на глубину до 80 км и создали условия для развития наступления на Вену.

В ходе преследование противника, развернувшегося с 26 марта, 46-я армия совместно с Дунайской военной флотилией (контр-адмирал Г. Н. Холостяков) ликвидировала эстергомско-товарошскую группировку, овладела городами Комаром и Дьёр, полностью очистила от вражеских войск южный берег Дуная от Эстергома до устья р. Раба. Одновременно дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий с ходу форсировали эту реку и продолжили наступление в направлении Шопрона.

По мере их приближения к венгеро-австрийской границе начало значительно ослабевать сопротивление венгерских частей.

Только в течение трех дней южнее р. Дунай из их состава сдались в плен около 45 тыс. солдат и офицеров. 30 марта соединения 6-й гвардейской танковой армии с ходу прорвали пограничные укрепления южнее Шопрона и на 20-километровом участке вторглись в пределы Австрии.

Уже к 4 апреля главные силы ударной группировки 3-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене.

В связи с глубоким продвижением армий его правого крыла в направлении Шопрона, а 27-й и 26-й армий на Залаэгерсег и Сомбатель, немецкая 2-я танковая армия, занимавшая оборону в районе Надьканижи, оказалась глубоко охваченной с севера. Опасаясь оказаться отрезанным от сообщений с Германией, ее командование 28 марта начало отвод своих войск. На следующий день перешли в наступление действовавшие на левом крыле фронта 57-я и болгарская 1-я армии. 1 апреля их соединения с боями овладели центром нефтеносного района Венгрии — г. Надьканижа.

В тот же день Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву на развитие дальнейшего наступления. Она приказала 3-му Украинскому фронту силами правого крыла не позднее 10—15 апреля овладеть Веной, а армиями центра и левого крыла — закрепиться на рубеже рек Мюри, Мур и Драва. 46-й армии с 2-м гвардейским механизированным и 23-м танковым (передан из 3-го Украинского фронта) корпусами предстояло переправиться с правого берега Дуная на левый и отрезать пути отхода венской группировки противника на север.

На подступах к столице Австрии и в самом городе занимали оборону части восьми танковых и одной пехотной дивизий, отошедших с боями из района оз. Балатон, а также до пятнадцати отдельных пехотных батальонов и батальонов фольксштурма. Здесь были заблаговременно подготовлены многочисленные оборонительные позиции и инженерные сооружения. Немецкие войска перекрыли улицы баррикадами и минированными завалами, в домах расположили огневые точки, в разрушенных зданиях разместили тщательно замаскированные танки и орудия, предназначенные для ведения огня прямой наводкой, все мосты через Дунай подготовили к взрыву.

Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин решил для овладения Веной нанести несколько одновременных ударов с различных направлений: с юго-востока — силами 4-й гвардейской армии и 1-го гвардейского механизированного корпуса (85 исправных танков и САУ); с юга, запада и северо-запада — силами 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армий, для чего они должны были обойти город через восточные отроги Альп.

Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля. Но в течение всего дня стрелковые соединения лишь незначительно потеснили врага. Используя многочисленные подготовленные к обороне водные преграды и населенные пункты, которые крайне ограничивали маневр танков, он не позволил ударной группировке фронта прорваться к городу.

Такой результат удалось достигнуть только к вечеру следующего дня, когда соединения 4-й и часть сил 9-й гвардейских армий при поддержке 1-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова вышли к южным и западным окраинам Вены и завязали бои на ее улицах. Одновременно 6-я гвардейская армия и два стрелковых корпуса 9-й гвардейской армии совершили маневр через восточные отроги Альп, вышли на западные подступы к городу и перерезали пути отхода противника.

В течение 7—9 апреля советские войска, широко используя штурмовые группы, в которые входили стрелковые подразделения, танки и САУ, орудия сопровождения и саперы, вели бои за каждый квартал и отдельный дом.

Боевые действия не прекращались и ночью, для чего от дивизий выделялись усиленные стрелковые батальоны. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами Вены и отбросили противостоявшего врага за Дунайский канал.

Этот канал представлял собой серьезное искусственное препятствие. Его глубина достигала 3 м, а ширина — 40–60 м. Вертикальные, облицованные гранитом берега высотой 6–7 м крайне затрудняли форсирование. К тому же немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы и подняли шлюзы. В каменных зданиях вдоль канала они оборудовали огневые точки и наблюдательные пункты, что позволяло им контролировать все подступы к переднему краю.

Для того чтобы вести огонь по противнику приходилось подрывать стены домов и в проделанных проломах устанавливать орудия и минометы. По их низкие плотности не позволяли надежно подавить огневые средства врага. Не смогли сломить его сопротивление и штурмовые саперные группы, которые форсировали канал на подручных средствах и поджигали здания бутылками с горючей смесью. И только подход 1-го гвардейского механизированного корпуса смог внести перелом в обстановку. Используя огонь танковых орудий, стрелковые соединения 4-й гвардейской армии в ночь на 11 апреля преодолели Дунайский канал и начали продвигаться к железнодорожному мосту.

К 14 часам 13 апреля, то есть на седьмые сутки боев, войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии. Еще через два дня 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта, после переправы на северный берег р. Дунай, вышли в район северо-западнее города. Однако задержки в преодолении реки и в ходе выдвижения не позволили своевременно перехватить пути отхода венской группировки противника на север. Потому часть ее сил смогла избежать уничтожения и пленения.

В результате проведенной операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили основные силы немецкой группы армий «Юг», полностью очистили от врага территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии с ее столицей. Они пленили более 130 тыс. солдат и офицеров, уничтожили и захватили свыше 1300 танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий, большое количество другой военной техники.

При этом потери двух фронтов составили 167 940 человек, из них 38 661 — безвозвратные, 603 танка и САУ, 764 орудия и миномета, 614 самолетов.

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Венской операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования «Венские». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За взятие Вены», которой были награждены более 268 тыс. советских воинов.

Читайте также: «Путин умеет заглядывать в будущее»

Сергей Липатов, научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Источник: https://rusvesna.su/news/1584433505

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 марта 2015
... потеряла в битве за Дебальцевский ...крышка Иловайского котла, где попытка прорыва закончилась намного... несколькими представителями прогрессивной Европы. Обычные люди. ...Со стороны аэропорта мощные разрывы, довольно ... аэропорт, были страшным испытанием для всех...
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
... военных продолжали прорываться из котла на Светлодарск...неонацистов со всей Европы, несёт тяжёлые ... когда проявилась самая страшная черта гражданских войн...Паулюса и Сталинградскую битву немцы проиграли. ...раненых: 1. Разрушение мощного промышленного региона (на...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 января 2016
... называемом Дарайском котле в провинции ... месту грядущей битвы на автобусах ... совместного мощного удара по мощной цитадели террористов...из Турции в Европу. Недавний отчет ...боевиков. Бой был страшный. Но помогла погода... готовы дальше прорываться со своими бойцами...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 октября 2016
...России и «Тигры» прорывают оборону банд в Хаме... американцев и саудовцев. Битва за Мосул, которая ...в дополнение к мощной артиллерийской подготовке со...Гуте, западная часть котла откровенно прогибается и...Европа тоже играет свою роль в этом вопросе. Самое страшное...
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2015
... концентрируют наиболее мощную наступательную группировку ...горловины «Дебальцевского котла» на Северном ...и Южной Европы, что заранее...«почву» для прорыва бронетанковых, противотанковых ...,- беспрецедентной битвы с применением...что мне стало страшно. Венцом всего ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 декабря 2016
... мощнейший взрыв. Среди выживших после взрыва бойцов началась страшная...не несут, потому что прорываться уже некуда, а ... внутренний периметр «Алеппского котла» и армейцы отбили .... Это не сама Европа виновата в том, ..., на фоне завершения битвы за Алеппо в ее...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)