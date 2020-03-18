Страшная битва в Европе: котлы, прорывы мощной обороны и упорные бои за каждый дом — Венская операция (ФОТО)

16 марта 1945 года началась Венская операция войск 3-го и 2-го Украинских фронтов.

В результате операции, завершившейся 15 апреля, разгромлена Венская группировка (8 танковых и 1 пехотная дивизии) противника, освобождена Венгрия, полностью очищена от врага восточная часть Австрии с ее столицей – г. Вена.

Хронология событий в историческом материале НИИ военной истории академии Генштаба Вооружённых сил России.

16 марта — 15 апреля 1945 года

Первоначальный замысел наступления на венском направлении Ставка Верховного Главнокомандования изложила в директиве от 17 февраля 1945 г. Однако реализовать его в связи с резко изменившейся обстановкой так и не удалось.

В последней декаде февраля немецкие войска ликвидировали плацдарм 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта на р. Грон, а также начали сосредоточение танковых дивизий против 3-го Украинского фронта. В сложившихся условиях Ставка ВГК приказала командующему его войсками Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину закрепиться на достигнутом рубеже и отразить на нем удары противника.

Спустя три дня после начала Балатонской оборонительной операции, 9 марта, Верховный Главнокомандующий уточнил задачи двух фронтов. В отличие от первоначального замысла, главная роль в предстоящей наступательной операции, которая впоследствии получила название «Венская», отводилась 3-му Украинскому фронту. Ему приказывалось не позднее 15–16 марта перейти без оперативной паузы от обороны к наступлению и нанести удар в направлении Папа, Шопрон.

17–18 марта к активным действиям должна была приступить 46-я армия и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта, которые имели задачу вести наступление при поддержке Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии в направлении Дьёра.

Командующий войсками 3-го Украинского фронта выделил в состав главной ударной группировки 9-ю (поступила из резерва Ставки ВГК) и 4-ю гвардейские армии генерал-полковника В. А. Глаголева и генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева — всего 18 стрелковых дивизий, 3900 орудий и минометов, 197 танков и самоходных артиллерийских установок.

На первом этапе им предстояло окружить и разгромить вражескую группировку в районе южнее и юго-западнее Секешфехервара, а также перерезать возможные пути отхода главных сил 6-й танковой армии СС, которые после локализации их вклинения в районе озера Балатон находились в оперативном «мешке». Уничтожение последних возлагалось на 27-ю и 26-ю армии генерал-лейтенантов С. Г. Трофименко и Н. А. Гагена, 18-й и 23-й танковые и 1-й гвардейский механизированный корпуса (всего 217 танков и САУ).

Задача 57-й и болгарской 1-й армий генерал-лейтенантов М. Н. Шарохина и В.Стойчева заключалась в разгроме немецкой 2-й танковой армии в районе Надьканижи. Поддержку наземных войск осуществляла 17-я воздушная армия (генерал-полковник авиации В. А. Судец), насчитывавшая 837 самолетов.

На большинстве направлений противник в середине марта спешно осуществлял переход от наступления к обороне на достигнутых ранее рубежах и стремился подготовить их в инженерном отношении. Исключение составлял участок Эстергом, Секешфехервар, занятый им заблаговременно. Здесь в главной полосе обороны глубиной 5–7 км имелись две — три линии траншей с деревоземляными огневыми точками, подступы к которым прикрывались проволочными заграждениями и минными полями. На удалении 10–20 км от переднего края проходила вторая полоса. На ней размещались отдельные опорные пункты и узлы сопротивления.

В оперативной глубине осуществлялось оборудование рубежа по западному берегу р. Раба, которая и без того представляла собой трудно преодолимое естественное препятствие. Большое количество различных оборонительных сооружений, построенных с использованием преимуществ сильно пересеченной местности, находилось и на подступах к столице Австрии — Вене. Плотность их увеличивалась по мере приближения к городу.

Наступление главной ударной группировки 3-го Украинского фронта началось во второй половине дня 16 марта после артиллерийской и авиационной подготовки. Соединения 9-й и 4-й гвардейских армий успешно преодолели первую позицию вражеской обороны, но в дальнейшем темпы их продвижения замедлились. Прежде всего, это было обусловлено недостатком в боевых порядках танков непосредственной поддержки пехоты и САУ, а также отставанием артиллерии сопровождения.

В результате вклинение советских войск в оборону к исходу дня составило от 3 до 7 км. Задачу первого дня наступления они не выполнили. Для того чтобы нарастить силу удара Ставка ВГК передала 3-му Украинскому фронту 6-ю гвардейскую танковую армию генерал-полковника А. Г. Кравченко, которая до того времени входила в состав 2-го Украинского фронта и находилась в районе Будапешта. Ввод ее в сражение после перегруппировки мог быть осуществлен не ранее чем через два дня.

В течение 17 марта стрелковые дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий продолжали медленно теснить противника и увеличили вклинение в его оборону только до 10 км.

Не внес перелома в ход боевых действий и следующий день. С утра 19 марта начался ввод в сражение 6-й гвардейской танковой армии, задача которой заключалась в завершении окружения группировок немецких войск юго-восточнее и юго-западнее Секешфехервара. Однако ее танковые корпуса встретили упорное сопротивление многочисленных тактических групп врага (несколько танков и штурмовых орудий), не смогли оторваться от стрелковых частей и в итоге не оказали значительного влияния на общие темпы наступления.

В такой обстановке командование группы армий «Юг» получило возможность нарастить усилия против объединений правого крыла 3-го Украинского фронта за счет маневра с неатакованных участков и начало отвод 6-й танковой армии СС из района юго-восточнее Секешфехервара.

Стремясь исключить ее выход из наметившегося окружения, Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин решил нанести удары 4-й гвардейской, 27-й и 26-й армиями с целью рассечь группировку противника на две изолированные части. Одновременно 9-я гвардейская и 6-я гвардейская танковая армии должны были продолжить наступление в прежнем направлении с тем, чтобы исключить подход вражеских резервов.

В последующие два дня, 20 и 21 марта, на правом крыле фронта велись тяжелые бои. Немецкие танковые дивизии, используя многочисленные реки, каналы, дефиле и минные заграждения, огнем и контратаками сдерживали продвижение советских войск, нанося им значительный урон в людях и боевой технике. Только к исходу 21 марта основные силы 6-й танковой армии СС оказались заблокированными в районе Секешфехервар, Берхида, Польгарди. Правда, вскоре они мощным ударом вдоль северного берега оз. Балатон прорвались на запад.

На направлении другого удара 46-я армия генерал-лейтенанта А. В. Петрушевского, перейдя в наступление 17 марта, в первый же день прорвала оборону противника и обеспечила ввод в сражение 2-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта К. В. Свиридова. Его бригады к исходу 20 марта вышли к Дунаю и глубоко охватили с юго-запада эстергомско-товарошскую группировку врага, насчитывавшую около 17 тыс. человек.

В целом в период с 16 по 25 марта войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сломили сопротивление немецких и венгерских армейских объединений между р. Дунай и оз. Балатон, преодолели горы Вэртэшхельдшех и Баконский лес, продвинулись на глубину до 80 км и создали условия для развития наступления на Вену.

В ходе преследование противника, развернувшегося с 26 марта, 46-я армия совместно с Дунайской военной флотилией (контр-адмирал Г. Н. Холостяков) ликвидировала эстергомско-товарошскую группировку, овладела городами Комаром и Дьёр, полностью очистила от вражеских войск южный берег Дуная от Эстергома до устья р. Раба. Одновременно дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий с ходу форсировали эту реку и продолжили наступление в направлении Шопрона.

По мере их приближения к венгеро-австрийской границе начало значительно ослабевать сопротивление венгерских частей.

Только в течение трех дней южнее р. Дунай из их состава сдались в плен около 45 тыс. солдат и офицеров. 30 марта соединения 6-й гвардейской танковой армии с ходу прорвали пограничные укрепления южнее Шопрона и на 20-километровом участке вторглись в пределы Австрии.

Уже к 4 апреля главные силы ударной группировки 3-го Украинского фронта вышли на подступы к Вене.

В связи с глубоким продвижением армий его правого крыла в направлении Шопрона, а 27-й и 26-й армий на Залаэгерсег и Сомбатель, немецкая 2-я танковая армия, занимавшая оборону в районе Надьканижи, оказалась глубоко охваченной с севера. Опасаясь оказаться отрезанным от сообщений с Германией, ее командование 28 марта начало отвод своих войск. На следующий день перешли в наступление действовавшие на левом крыле фронта 57-я и болгарская 1-я армии. 1 апреля их соединения с боями овладели центром нефтеносного района Венгрии — г. Надьканижа.

В тот же день Ставка Верховного Главнокомандования издала директиву на развитие дальнейшего наступления. Она приказала 3-му Украинскому фронту силами правого крыла не позднее 10—15 апреля овладеть Веной, а армиями центра и левого крыла — закрепиться на рубеже рек Мюри, Мур и Драва. 46-й армии с 2-м гвардейским механизированным и 23-м танковым (передан из 3-го Украинского фронта) корпусами предстояло переправиться с правого берега Дуная на левый и отрезать пути отхода венской группировки противника на север.

На подступах к столице Австрии и в самом городе занимали оборону части восьми танковых и одной пехотной дивизий, отошедших с боями из района оз. Балатон, а также до пятнадцати отдельных пехотных батальонов и батальонов фольксштурма. Здесь были заблаговременно подготовлены многочисленные оборонительные позиции и инженерные сооружения. Немецкие войска перекрыли улицы баррикадами и минированными завалами, в домах расположили огневые точки, в разрушенных зданиях разместили тщательно замаскированные танки и орудия, предназначенные для ведения огня прямой наводкой, все мосты через Дунай подготовили к взрыву.

Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин решил для овладения Веной нанести несколько одновременных ударов с различных направлений: с юго-востока — силами 4-й гвардейской армии и 1-го гвардейского механизированного корпуса (85 исправных танков и САУ); с юга, запада и северо-запада — силами 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армий, для чего они должны были обойти город через восточные отроги Альп.

Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля. Но в течение всего дня стрелковые соединения лишь незначительно потеснили врага. Используя многочисленные подготовленные к обороне водные преграды и населенные пункты, которые крайне ограничивали маневр танков, он не позволил ударной группировке фронта прорваться к городу.

Такой результат удалось достигнуть только к вечеру следующего дня, когда соединения 4-й и часть сил 9-й гвардейских армий при поддержке 1-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта И. Н. Руссиянова вышли к южным и западным окраинам Вены и завязали бои на ее улицах. Одновременно 6-я гвардейская армия и два стрелковых корпуса 9-й гвардейской армии совершили маневр через восточные отроги Альп, вышли на западные подступы к городу и перерезали пути отхода противника.

В течение 7—9 апреля советские войска, широко используя штурмовые группы, в которые входили стрелковые подразделения, танки и САУ, орудия сопровождения и саперы, вели бои за каждый квартал и отдельный дом.

Боевые действия не прекращались и ночью, для чего от дивизий выделялись усиленные стрелковые батальоны. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами Вены и отбросили противостоявшего врага за Дунайский канал.

Этот канал представлял собой серьезное искусственное препятствие. Его глубина достигала 3 м, а ширина — 40–60 м. Вертикальные, облицованные гранитом берега высотой 6–7 м крайне затрудняли форсирование. К тому же немецкие подразделения разрушили при отходе все переправы и подняли шлюзы. В каменных зданиях вдоль канала они оборудовали огневые точки и наблюдательные пункты, что позволяло им контролировать все подступы к переднему краю.

Для того чтобы вести огонь по противнику приходилось подрывать стены домов и в проделанных проломах устанавливать орудия и минометы. По их низкие плотности не позволяли надежно подавить огневые средства врага. Не смогли сломить его сопротивление и штурмовые саперные группы, которые форсировали канал на подручных средствах и поджигали здания бутылками с горючей смесью. И только подход 1-го гвардейского механизированного корпуса смог внести перелом в обстановку. Используя огонь танковых орудий, стрелковые соединения 4-й гвардейской армии в ночь на 11 апреля преодолели Дунайский канал и начали продвигаться к железнодорожному мосту.

К 14 часам 13 апреля, то есть на седьмые сутки боев, войска 3-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии. Еще через два дня 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский механизированный корпус 2-го Украинского фронта, после переправы на северный берег р. Дунай, вышли в район северо-западнее города. Однако задержки в преодолении реки и в ходе выдвижения не позволили своевременно перехватить пути отхода венской группировки противника на север. Потому часть ее сил смогла избежать уничтожения и пленения.

В результате проведенной операции войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили основные силы немецкой группы армий «Юг», полностью очистили от врага территорию Венгрии, освободили значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии с ее столицей. Они пленили более 130 тыс. солдат и офицеров, уничтожили и захватили свыше 1300 танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий, большое количество другой военной техники.

При этом потери двух фронтов составили 167 940 человек, из них 38 661 — безвозвратные, 603 танка и САУ, 764 орудия и миномета, 614 самолетов.

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Венской операции, 50 соединений и частей удостоены почетного наименования «Венские». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За взятие Вены», которой были награждены более 268 тыс. советских воинов.

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Сергей Липатов, научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ