Производители алкоголя приобщают детей к спиртному через соцсети
Сеть алкогольных супермаркетов продвигает свою продукцию в соцсети TikTok, основной аудиторией которой является несовершеннолетняя молодёжь. Публикации содержат информацию о видах алкогольной продукции и скидках. Напомним, что существующий в России отраслевой закон запрещает размещение рекламы спиртного в интернете.
Председатель "Союза борьбы за народную трезвость" Владимир Жданов отметил, что производители алкоголя преследуют одну-единственную цель – получение максимальной прибыли.
"И они любым способом стараются это рекламировать и тиражировать. Нужно принимать любые запретительные меры, запрещающие рекламу алкоголя, потому что эта реклама в первую очередь действует на детей», - подчеркнул он.
Злоупотребление алкоголем крайне негативно сказывается на здоровье человека, в особенности страдает головной мозг. Пагубная привычка, как правило (зпт) вырабатывается ещё в молодости, когда неокрепшая психика не способна противостоять пропаганде. Жданов уверен, что алкогольные компании намерено приобщают подростков к спиртному.
"Конечно, это все направленно на детей, чтобы они попробовали и приобщились к этому наркотику. А дальше уже ясно, как оно пойдет", - говорит эксперт.
В TikTok 43% пользователей — дети. При этом месячная аудитория соцсети составляет в среднем 18 млн активных пользователей, и этот показатель постоянно растёт. Неоспоримо то, что размещение рекламы алкоголя в соцсетях должно быть запрещено на законодательном уровне.
"Дети смотрят, видят это и думают «ну раз рекламируют – значит нужно», поэтому нужно запрещать такое в Сетях. Эта мафия еще борется за разрешение торговли алкоголем в интернете - это вообще ерунда", - подчёркивает эксперт.
Государству следует взять под контроль информационное пространство. Социальным сетям в свою очередь необходимо применять меры саморегулирования и не позволять производителям обходить закон.
"Необходим закон. Запрещена же детская порнография или насилие. И здесь нужен полный запрет на пропаганду и рекламу алкоголя. Табак убрали с глаз долой в магазинах – его не видно. И цену подняли. У нас количество курящих детей в пять раз сократилось с тех пор, как взялись за реальные запреты рекламы. Так что тут тоже самое нужно делать и с алкоголем по отношению к социальным сетям. Там давно пора наводить порядок и всю мерзость оттуда убирать", - подытожил эксперт.
Под жестокое регулирование должны быть подведены не только TikTok, но и Facebook, YouTube и прочие площадки, к которым имеют доступ дети, добавил Жданов.
Открою тайну производителей алкоголя.
Все спиртное делают из порошка химического, даже “элитное”. Это просто химия с вкусовыми ядовитыми добавками.
Спирт весь из Китая, там его делают из… ( без истерик!) МОЧИ, путем возгонки.
Не покупайте отраву!
Хозяева всез заводов паразитирующие кланы 300 “элитных” семей!
Оне преступники и их нужно судить за преступления перед Человечеством.
Если кого-то рвет пополам, чтобы мне написать гадость и защищать паразитов, сходите, купите спиртное и вас отпустит.