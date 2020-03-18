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Производители алкоголя приобщают детей к спиртному через соцсети

17:13. 18 марта 2020 42 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Сеть алкогольных супермаркетов продвигает свою продукцию в соцсети TikTok, основной аудиторией которой является несовершеннолетняя молодёжь. Публикации содержат информацию о видах алкогольной продукции и скидках. Напомним, что существующий в России отраслевой закон запрещает размещение рекламы спиртного в интернете.

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Председатель "Союза борьбы за народную трезвость" Владимир Жданов отметил, что производители алкоголя преследуют одну-единственную цель – получение максимальной прибыли.

"И они любым способом стараются это рекламировать и тиражировать. Нужно принимать любые запретительные меры, запрещающие рекламу алкоголя, потому что эта реклама в первую очередь действует на детей», - подчеркнул он.

Злоупотребление алкоголем крайне негативно сказывается на здоровье человека, в особенности страдает головной мозг. Пагубная привычка, как правило (зпт) вырабатывается ещё в молодости, когда неокрепшая психика не способна противостоять пропаганде. Жданов уверен, что алкогольные компании намерено приобщают подростков к спиртному.

"Конечно, это все направленно на детей, чтобы они попробовали и приобщились к этому наркотику. А дальше уже ясно, как оно пойдет", - говорит эксперт.

В TikTok 43% пользователей — дети. При этом месячная аудитория соцсети составляет в среднем 18 млн активных пользователей, и этот показатель постоянно растёт. Неоспоримо то, что размещение рекламы алкоголя в соцсетях должно быть запрещено на законодательном уровне. 

"Дети смотрят, видят это и думают «ну раз рекламируют – значит нужно», поэтому нужно запрещать такое в Сетях. Эта мафия еще борется за разрешение торговли алкоголем в интернете - это вообще ерунда", - подчёркивает эксперт.

Государству следует взять под контроль информационное пространство. Социальным сетям в свою очередь необходимо применять меры саморегулирования и не позволять производителям обходить закон.

"Необходим закон. Запрещена же детская порнография или насилие. И здесь нужен полный запрет на пропаганду и рекламу алкоголя. Табак убрали с глаз долой в магазинах – его не видно. И цену подняли. У нас количество курящих детей в пять раз сократилось с тех пор, как взялись за реальные запреты рекламы. Так что тут тоже самое нужно делать и с алкоголем по отношению к социальным сетям. Там давно пора наводить порядок и всю мерзость оттуда убирать", - подытожил эксперт.

Под жестокое регулирование должны быть подведены не только TikTok, но и Facebook, YouTube и прочие площадки, к которым имеют доступ дети, добавил Жданов.

 

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 909 717
    Dasha 18 марта 2020 в 17:47

    Открою тайну производителей алкоголя.
    Все спиртное делают из порошка химического, даже “элитное”. Это просто химия с вкусовыми ядовитыми добавками.
    Спирт весь из Китая, там его делают из… ( без истерик!) МОЧИ, путем возгонки.
    Не покупайте отраву!
    Хозяева всез заводов паразитирующие кланы 300 “элитных” семей!
    Оне преступники и их нужно судить за преступления перед Человечеством.

    Если кого-то рвет пополам, чтобы мне написать гадость и защищать паразитов, сходите, купите спиртное и вас отпустит.

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