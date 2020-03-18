Производители алкоголя приобщают детей к спиртному через соцсети

Сеть алкогольных супермаркетов продвигает свою продукцию в соцсети TikTok, основной аудиторией которой является несовершеннолетняя молодёжь. Публикации содержат информацию о видах алкогольной продукции и скидках. Напомним, что существующий в России отраслевой закон запрещает размещение рекламы спиртного в интернете.

Председатель "Союза борьбы за народную трезвость" Владимир Жданов отметил, что производители алкоголя преследуют одну-единственную цель – получение максимальной прибыли.

"И они любым способом стараются это рекламировать и тиражировать. Нужно принимать любые запретительные меры, запрещающие рекламу алкоголя, потому что эта реклама в первую очередь действует на детей», - подчеркнул он.

Злоупотребление алкоголем крайне негативно сказывается на здоровье человека, в особенности страдает головной мозг. Пагубная привычка, как правило (зпт) вырабатывается ещё в молодости, когда неокрепшая психика не способна противостоять пропаганде. Жданов уверен, что алкогольные компании намерено приобщают подростков к спиртному.

"Конечно, это все направленно на детей, чтобы они попробовали и приобщились к этому наркотику. А дальше уже ясно, как оно пойдет", - говорит эксперт.

В TikTok 43% пользователей — дети. При этом месячная аудитория соцсети составляет в среднем 18 млн активных пользователей, и этот показатель постоянно растёт. Неоспоримо то, что размещение рекламы алкоголя в соцсетях должно быть запрещено на законодательном уровне.

"Дети смотрят, видят это и думают «ну раз рекламируют – значит нужно», поэтому нужно запрещать такое в Сетях. Эта мафия еще борется за разрешение торговли алкоголем в интернете - это вообще ерунда", - подчёркивает эксперт.

Государству следует взять под контроль информационное пространство. Социальным сетям в свою очередь необходимо применять меры саморегулирования и не позволять производителям обходить закон.

"Необходим закон. Запрещена же детская порнография или насилие. И здесь нужен полный запрет на пропаганду и рекламу алкоголя. Табак убрали с глаз долой в магазинах – его не видно. И цену подняли. У нас количество курящих детей в пять раз сократилось с тех пор, как взялись за реальные запреты рекламы. Так что тут тоже самое нужно делать и с алкоголем по отношению к социальным сетям. Там давно пора наводить порядок и всю мерзость оттуда убирать", - подытожил эксперт.

Под жестокое регулирование должны быть подведены не только TikTok, но и Facebook, YouTube и прочие площадки, к которым имеют доступ дети, добавил Жданов.