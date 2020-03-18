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Падение продолжается

18:44. 18 марта 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Нефть марки Brent упала на уровень 26 долларов за баррель.
Нефть марки WTI упала на уровень 23 доллара за баррель.
Курс доллара – 80 рублей.
Курс евро – 87 рублей.
Доу-Джонс упал ниже 20 000.
РТС упал на 10%.
Для тех, кто волновался по поводу Украины, гривна тоже просела – до 27 гривен за долар (при Януковиче было 8 гривен за доллар) официально и 28-28,5 на черном рынке.

Дна по прежнему не видно. Но оно где-то есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5719135.html

Метки: капитализм, нефть, экономика, юмор

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8670 7600
    Руса 18 марта 2020 в 20:29

    Ничего страшного. Правительство будет готовиться к посевной,
    а мы к дачному сезону. Сейчас много СНТ и ОНТ вблизи городов.
    Есть горожане, которые в деревнях и поселках живут и имеют
    там подсобное хозяйство.

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