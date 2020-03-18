Падение продолжается

Нефть марки Brent упала на уровень 26 долларов за баррель.Нефть марки WTI упала на уровень 23 доллара за баррель.Курс доллара – 80 рублей.Курс евро – 87 рублей.Доу-Джонс упал ниже 20 000.РТС упал на 10%.Для тех, кто волновался по поводу Украины, гривна тоже просела – до 27 гривен за долар (при Януковиче было 8 гривен за доллар) официально и 28-28,5 на черном рынке.Дна по прежнему не видно. Но оно где-то есть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5719135.html