Падение продолжается
18:44. 18 марта 2020 149 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Нефть марки Brent упала на уровень 26 долларов за баррель.
Нефть марки WTI упала на уровень 23 доллара за баррель.
Курс доллара – 80 рублей.
Курс евро – 87 рублей.
Доу-Джонс упал ниже 20 000.
РТС упал на 10%.
Для тех, кто волновался по поводу Украины, гривна тоже просела – до 27 гривен за долар (при Януковиче было 8 гривен за доллар) официально и 28-28,5 на черном рынке.
Дна по прежнему не видно. Но оно где-то есть.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5719135.html
Ничего страшного. Правительство будет готовиться к посевной,
а мы к дачному сезону. Сейчас много СНТ и ОНТ вблизи городов.
Есть горожане, которые в деревнях и поселках живут и имеют
там подсобное хозяйство.