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О целях обвала нефтяного рынка

12:25. 18 марта 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: planet-today.ru @ Корниенко Дмитрий

Сегодня все внимательно следят за ситуацией на нефтяном рынке, где Саудовская Аравия стремительно обваливает цены на «черное золото». Политолог Николай Стариков отмечает, что подобная ситуация на нефтяном рынке возникает не впервые. Современные события – это практически точное повторение событий 1985 года. Эксперт объяснил, в чем же смысл подобной нефтяной войны.

«Зачем Саудовская Аравия делала это в 95-м году? Сейчас уже все об этом открыто говорят: чтобы обрушить рынок нефти, обрушить валютные поступления Советского Союза и принудить СССР к политическим реформам. Чем это все закончилось мы с вами знаем – крахом нашего государства. 

Но мы должны понимать, что не падение цены на нефть было причиной разрушения Советского Союза. А падение цены на нефть, выставленное, как причина экономических сложностей, дало возможность Горбачеву делать в буквальном смысле все, что захочется», — говорит политолог на своем YouTube-канале.

Примерно то же самое повторяется и сегодня. Николай Стариков отмечает: «Саудовская Аравия заявила, что она будет в одностороннем порядке добывать больше нефти и, самое главное, демпинговать. Не рынок начал уменьшать цену на нефть».

И, конечно же, от такой нефтяной войны Саудовской Аравии мало пользы. А потому, можно предположить, что арабское королевство действует в целях третьей стороны. И этой третьей стороной, уверен политолог, являются Соединенные Штаты.

При этом американские руководители воспользовались помощью Саудовской Аравией и в далеком уже 1985 году. Правда цели у двух сравниваемых нефтяных войн несколько разные. Во времена СССР американцы пытались склонить советскую верхушку к отказу от суверенного курса государства и дальнейшего его ослабления.

Сейчас Соединенные Штаты хотят использовать Россию в собственных целях, а потому полное разрушение одного из главных геополитических противников им неинтересно: «Какие сегодня политические цели преследуют американцы? По сути, те же самые: принуждение России отказаться от сопротивления американской политике. Россия нужна сегодня Соединенным Штатам, как инструмент борьбы против Китая, что было не актуально в 1985».

Ну а для того, чтобы Кремль согласился действовать в желанном для США русле, нужно сменить руководство страны. Именно поэтому, уверен Стариков, обрушение цен на нефть произошло столь внезапно. Ведь возможные изменения в Конституцию РФ позволяют продлить срок своего пребывания у власти. А значит и план по противодействию Китаю может провалиться. То есть все происходящие политические процессы тесно связаны.

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Источник: https://nstarikov.ru/o-celjah-obvala-neftjanogo-rynka-114059

Метки: чит.клуб

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