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Новости Украины и Новороссии 18 марта 2020

10:58. 18 марта 2020 229 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Лимонов всё знал про Украину, Донбасс и Крым в далёком 1992 году (ВИДЕО)

Лимонов всё знал про Украину, Донбасс и Крым в далёком 1992 году (ВИДЕО) | Русская весна

Вчера не стало Эдуарда Лимонова, человека-эпохи, личности, несомненно, яркой, оставившей след в русской истории и сердцах людей.

Мы предлагаем вам вспомнить слова писателя, сказанные в далёком 1992 году.

Говоря о перестройке, о развале СССР, он спрашивал, почему никто не подумал о русских, оставшихся в ещё вчера советских республиках.

«Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должен принадлежать Донбасс? Почему им должна принадлежать Харьковская область?» — говорил Лимонов об Украине.

«Надо было сразу защитить права 12 миллионов русских на Украине».

В 2015 году сам Лимонов прокомментировал видеоролик так: «Было понятно, что не пройдет даром это расчленение страны, когда 27 миллионов русских остались за пределами России. Не говоря уже о других русскоязычных, которых вообще, наверное, миллионов 50. Рано или поздно это должно было грохнуть, и у меня перед глазами был тогда пример Сербии, Югославии. Я все это видел… И поэтому раньше других осознал то, что было неизбежно».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский дал украинцам советы по организации досуга на карантине

Фото: globallookpress.com / © Maksym Polishchuk

Украинский лидер Владимир Зеленский порекомендовал украинцам, какие книги можно почитать и какие фильмы посмотреть во время пребывания на карантине, передает RT.

«Сейчас, кстати, в соцсетях все спрашивают советов, что посмотреть или что почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такая: роман «Уцелевший» Чака Паланика и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко. И очень рекомендую хороший французский фильм «1 + 1», — заявил Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Facebook офиса президента.

С 18 марта из-за угрозы распространения COVID-19 на Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.

Кроме того, с вечера 17 марта приостановил работу Киевский метрополитен.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Пришла смерть»: в Черновцах прекращает работу весь общественный транспорт (ВИДЕО)

«Пришла смерть»: в Черновцах прекращает работу весь общественный транспорт (ВИДЕО) | Русская весна

В Черновцах с 18 марта прекратит работу общественный транспорт — троллейбусы и автобусы.

Такое решение принял мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Об этом городской голова объявил во время трансляции в Facebook. 

Он мотивировал свой поступок новыми случаями заражений в области, сказав, что в Черновцы пришла смерть.

«После того как мы получили из Киева информацию об увеличении количества зараженных, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в городе Черновцы», — заявил Каспрук.

Мэр добавил, что 17 марта в Черновицкой области зарегистрировано 6 новых случаев заражения коронавирусом, причем одна молодая женщина умерла из-за сопутствующих заболеваний. Среди инфицированных есть двое детей: около двух лет и младенец до года.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пустые полки: киевляне бросились скупать продукты (ФОТО)

Пустые полки: киевляне бросились скупать продукты (ФОТО) | Русская весна

Карантин из-за коронавируса в Киеве вызвал очередную волну скупки продуктов в магазинах. Если на прошлой неделе жители города судорожно покупали туалетную бумагу, горох и гречку, то теперь очередь дошла до консервов, овощей и мяса.

Так, в «Ашане» на Позняках в Дарницком районе жители скупили тушенку и различные консервы, сообщают украинские СМИ.

На полках уже нет лука, картошки и мяса.

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Пустые полки: киевляне бросились скупать продукты (ФОТО) | Русская весна
Пустые полки: киевляне бросились скупать продукты (ФОТО) | Русская весна
Пустые полки: киевляне бросились скупать продукты (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине удвоилось число заражённых коронавирусом

На Украине удвоилось число заражённых коронавирусом | Русская весна

На Украине зафиксировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Так, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).

Из обнаруженных сегодня: Киевская обл. (1) — 44-летний мужчина, был за границей; Черновицкая (6) — 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей — год и десять месяцев и шесть месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

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На Украине ради здоровья пенсионеров отменили льготы на проезд

На Украине ради здоровья пенсионеров отменили льготы на проезд | Русская весна

В Черновцах горсовет приостановил льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, чтобы те оставались дома и береглись от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба горсовета во вторник, 17 марта.

«Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимы для коронавируса, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации», — заявил мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Как известно, в Черновцах находятся четыре из семи больных коронавирусом в Украине. Одного из них могут выписать уже на днях.

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Я буду над Киевом из БУКа сбивать самолеты

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