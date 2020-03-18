Новости Украины и Новороссии 18 марта 2020

Вчера не стало Эдуарда Лимонова, человека-эпохи, личности, несомненно, яркой, оставившей след в русской истории и сердцах людей.

Мы предлагаем вам вспомнить слова писателя, сказанные в далёком 1992 году.

Говоря о перестройке, о развале СССР, он спрашивал, почему никто не подумал о русских, оставшихся в ещё вчера советских республиках.

«Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должен принадлежать Донбасс? Почему им должна принадлежать Харьковская область?» — говорил Лимонов об Украине.

«Надо было сразу защитить права 12 миллионов русских на Украине».

В 2015 году сам Лимонов прокомментировал видеоролик так: «Было понятно, что не пройдет даром это расчленение страны, когда 27 миллионов русских остались за пределами России. Не говоря уже о других русскоязычных, которых вообще, наверное, миллионов 50. Рано или поздно это должно было грохнуть, и у меня перед глазами был тогда пример Сербии, Югославии. Я все это видел… И поэтому раньше других осознал то, что было неизбежно».

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